La venta del ATP de Buenos Aires está aprobada y el cambio llegaría con superficie dura

El ATP de Buenos Aires, el torneo de tenis más importante que se realiza en la Argentina (desde 2001), cambiará de dueño: dejará de pertenecer a la empresa Tennium (propietaria mayoritaria desde el segundo semestre de 2017) y la licencia pasará a manos de la propia ATP, que reacomodará el calendario en 2028, a partir del ingreso del nuevo Masters 1000, en Arabia Saudita.

Ya está “aprobada” la venta y “sólo falta la firma”, una acción que se demoró por cuestiones impositivas del calendario en el hemisferio norte y que debería resolverse en las próximas semanas, le aseguraron distintas fuentes a LA NACION. Tal lo adelantado por este medio en marzo pasado, la ATP, entidad que administra el tenis masculino profesional, comprará el Argentina Open y, además, realizará un contrato con Tennium para que la compañía siga operándolo por cinco años. La transacción se realizará con los fondos que recibe la ATP desde SURJ, la división deportiva del fondo soberano de inversión de Arabia Saudita.

Andrea Gaudenzi estuvo en febrero pasado el BALTC siguiendo la final del Argentina Open, acompañado por el español Pablo Andújar, miembro del board de la ATP Sergio Llamera/Argentina Open

El torneo permanecerá en el Buenos Aires Lawn Tennis Club (existe un contrato firmado hasta 2033) y, momentáneamente, no cambiaría de superficie ni de categoría. Pero ello sí ocurriría a partir de 2029. La ATP haría crecer su propio activo (el torneo porteño) subiéndole la jerarquía (de 250 a 500) y transformándolo en un certamen sobre la superficie que domina el calendario: la dura. Eso iría de la mano con el deseo del ATP 500 de Río de Janeiro, que desde hace tiempo quiere cambiar a cancha dura para tener la posibilidad de atraer a jugadores mejor rankeados.

Al comprar las licencias de los torneos, lo que busca la ATP es tener autonomía en sus decisiones y profundizar la intención de eliminar más eventos 250 de los que ya quitó, confirmar nuevos upgrade a categoría 500, acortar la temporada (para que los jugadores tengan más descanso) y potenciar el rediseño del tour colocando la atención en los eventos que entregan más puntos y dinero en premios, los Grand Slams y los -ahora nueve, diez en 2028- Masters 1000. En ese rediseño, hay dos torneos mexicanos que podrían salir del calendario: el 500 de Acapulco y el 250 de Los Cabos, ambos sobre superficie dura. El anuncio del calendario 2028 se haría oficial en agosto próximo.

El court central del BALTC, con una cancha de superficie dura, durante la exhibición Road2Australia: ¿el ATP porteño podrá dejar el polvo de ladrillo? Road2Australia

Si el Argentina Open crece a categoría 500 y pasa a superficie dura, los nuevos dueños deberán hacer una fuerte inversión para realizar las nuevas canchas donde ahora están las de polvo de ladrillo y, también, para mejorar las condiciones edilicias del court central (en octubre se cumplirán cien años de su construcción), mejorar la hospitalidad y ampliar la zona comercial, los pasillos de acceso y el patio de comidas.

Durante el último torneo de Roland Garros, los ejecutivos de Tennium, la compañía con sede central en Barcelona, se reunieron en París. La empresa acaba de desprenderse de uno de sus torneos, el que se jugaba en Bruselas (bajo techo, en cancha dura). Se lo vendió a la federación de tenis de Italia, el país que hoy tiene a los dirigentes de mayor peso en el tour. El nuevo certamen cambiará de fecha, ciudad y superficie (sobre césped, seguramente en Milán), pero, así como ocurrirá con Buenos Aires, Tennium seguirá operándolo, aunque en este caso por dos temporadas.

Kristoff Puelinckx y Martín Hughes, ejecutivos de Tennium, la empresa -hasta ahora- propietaria del torneo de Buenos Aires Argentina Open

Por otro lado, la empresa desembarcará próximamente con funciones en el Campeonato Abierto Argentino de Polo de Palermo. Desde la firma siguen sin tener una mirada negativa o apocalíptica sobre el lugar que tendrá la gira sudamericana ATP en el futuro. Opinan que la visita a Buenos Aires del presidente de la ATP, el italiano Andrea Gaudenzi, en febrero pasado (también estuvo en el Río Open), fue para hacer un diagnóstico de la “cultura tenística” del público argentino y observar la capacidad de operación de los -hasta ahora- propietarios del torneo. Gaudenzi se habría ido satisfecho por lo visto en la región. El desembarco saudí en el tenis altera el mapa y los cambios empiezan a llegar.