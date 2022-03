La vuelta de Gabriela Sabatini al tenis a los 51 años, en un torneo muy especial y que le trae hermosos recuerdos

Se paralizan los corazones de los amantes del tenis. Se terminan las añoranzas de verla en acción cada vez que aparece algún video suyo peloteando. Porque si bien el tenis le dio alegrías y satisfacciones y también la sometió a presiones que la terminaron desgastando y obligándola a retirarse prematuramente a los 26 años, Gabriela Sabatini siempre siguió ligada de una u otra manera al tenis. Aportando a nivel formativo, preocupándose por difundir la actividad, estando presente en cada evento. Y sobre todo, recibiendo el eterno cariño de la gente que nunca la olvidó. Intacta. Con el ángel y el carisma de siempre. Hoy, incluso, a los 51 años (cumple 52 en mayo próximo). Se vio en la última serie por la Copa Davis en el Buenos Aires Lawn Tennis Club frente a Bielorrusia. Ovacionada y saludando en una emotiva recorrida por la cancha.

“Vuelve Gabriela”, se anuncia y se estremece el planeta tenis. Lo dice ella misma, en sus redes sociales, cuando anticipa que en mayo próximo (del 31 de mayo al 5 de junio), luego de su cumpleaños, estará presente nada menos que en el torneo de la Leyendas en Roland Garros, el célebre Grand Slam parisino sobre polvo de ladrillo. El mismo que la vio coronarse en 1984, a los 14 años, como campeona junior, venciendo a rivales hasta cuatro años mayor a ella y a la temporada siguiente, ya en mayores, llegar hasta las semifinales. Tal era su talento, que la llevó a ser la número 3 del mundo y a pelear por el N° 1.

“Quiero agradecer la invitación de @rolandgarros de participar en el “Trophée des légends” 2022. Será muy especial volver a jugar en un lugar lleno de tan hermosos recuerdos junto a Gisela, a quien admiro, respeto y quiero mucho. Nos vemos del 31 de mayo al 5 de junio en París”, dice el mensaje en Twitter y en Instagram de Gaby, que estará acompañada por su amiga y también extenista Gisela Dulko. Con quien viene realizando entrenamientos en los últimos meses.

Gabriela Sabatini en acción, en un entrenamiento

Ganadora de 27 títulos en su carrera profesional entre 1985 y 1996, año en que se retiró del circuito, campeona en el US Open 1990 al vencer en una memorable final a la alemana Steffi Graf (ganadora de 24 títulos de Grand Slam), medalla plateada en los Juegos Olímpicos de Seúl (1988) y vencedora en dos Masters (1988 y 1994), Sabatini regresa a París, uno de sus torneos preferidos, donde nunca pudo disputar una final, pero dejó una marca indeleble. Los franceses la amaban tanto como los italianos por su tenis exquisito.

Gabriela Sabatini tras ganarle a Monica Seles la final del Abierto de Italia 1992

La última vez que Sabatini se preparó con intensidad para un compromiso serio fue en ocasión de la exhibición que hicieron con la serbia Mónica Seles en el Madison Square Garden, en 2015. Seles fue, junto con Graf, las rivales más importantes que tuvo Gabriela en sus tiempos en el circuito y con ellas dirimió muchos torneos destacados, Grand Slams incluidos.

Sabatini, espléndida, jugando una exhibición contra Seles en el Madison, en 2015. LA NACION

Antes de aceptar la propuesta para jugar en el Madison, en 2015, a Gabriela le habían ofrecido esa misma acción un año antes, pero la había rechazado. Ella misma contó, en una entrevista con LA NACION, las razones: “No estaba preparada, yo no jugaba, no juego, quizás una vez cada tanto, pero creo que ahí habían pasado tres o cuatro años que no jugaba y había rechazado la propuesta, pero me había quedado un poco la idea, más que nada porque se trataba de volver al Madison, Nueva York. Cuando me lo preguntaron otra vez, lo pensé un poco y dije: ‘Ok, me comprometo a hacerlo, voy a empezar a entrenar’. Entrené cuatro meses antes del partido. Sí, yo me había quedado con una sensación un poco como de no disfrutar tanto del tenis y en esos meses volví a disfrutarlo como cuando era chica. Inclusive, [en el final de mi carrera] me costaba un poco el saque y ahí me sentí tan, tan bien, pegándole a los golpes, tan cómoda. Porque traté de tomármelo más tranquila. Siempre me tomo las cosas muy en serio. Dije: ‘Si no tengo ganas de entrenar un día, no lo hago’. No entrenaba todos los días, lo hacía día por medio. Con tenis, ¿no? Porque físico siempre hice y nunca dejé de hacerlo, lo que fue una ventaja. Entonces empecé a hablar con Monica, me acerqué otra vez a ella, entrenamos juntas. El proceso fue todo muy lindo. Y el día del Madison, estar ahí otra vez, había cambiado bastante, parecía otro lugar, pero lo disfruté un montón”.

Gabriela Sabatini y un clásico: la ovación de la gente. Volvió a pasar en la última serie de la Copa Davis ante los checos Mauro Alfieri - LA NACION

El “Torneo de las leyendas” se realiza en los Grand Slams y reúne a exjugadores famosos, que combinan su pasión con el hecho de poder jugar más distendidos, sin las presiones de cuando eran profesionales. Y los partidos suelen tener un gran número de seguidores. Por recuerdos en sí y también afloran los nuevos espectadores del tenis que han escuchado de las estrellas de otrora y tienen la oportunidad de verlas en acción. Con más años, sí, con menor elasticidad, también, pero con la clase y el magnetismo intactos.

Eso, ni más ni menos, será Gabriela Sabatini en Roland Garros. Una vuelta para retrotraerse al pasado y volver a soñar con la destreza de una tenista sin igual.