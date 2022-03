Rafael Nadal, inactivo de 4 a 6 semanas por una fisura en las costillas: “Estoy hundido y triste”

El español Rafael Nadal llegó invicto a la final del Masters 1000 de Indian Wells, el domingo pasado (cayó frente al estadounidense Taylor Fritz). El Matador había triunfado en sus 20 partidos de la temporada, encumbrándose como el jugador más destacado de la Race. Sin embargo, una nueva (e inoportuna) lesión lo vuelve a frustrar en un momento de plenitud y máxima inspiración.

El número 3 del mundo estará entre cuatro y seis semanas inactivo al sufrir una fisura por estrés del tercer arco costal izquierdo. El daño se produjo el sábado pasado, durante el partido por las semifinales de Indian Wells ante su compatriota Carlos Alcaraz, un obstáculo que interrumpe una buena porción de su gira favorita, sobre polvo de ladrillo europeo.

Rafael Nadal, el sábado pasado ante Carlos Alcaraz, en Indian Wells: en ese match sufrió una lesión que lo tendrá entre 4 y 6 semanas inactivo. Mark J. Terrill - AP

“No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena, llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados”, expresó Nadal, de 35 años, que este año obtuvo los títulos en el ATP 250 de Melbourne, el Australian Open y el ATP 500 de Acapulco.

Después de su viaje por el desierto de California, Nadal regresó este martes a España y se dirigió a Barcelona para ser atendido por su equipo médico, dirigido por el doctor Ángel Ruiz-Cotorro. Tras los estudios se comprobó la severidad de la lesión. De esta manera, Nadal se perderá los torneos de Montecarlo (de categoría Masters 1000) y Barcelona (ATP 500). Llegaría con lo justo al certamen de Madrid, desde el 1 de mayo. Luego tendría por delante el Masters 1000 de Roma (a partir del 8 de mayo) y, su gran objetivo, Roland Garros (22/5).

Después de jugar en Indian Wells, Nadal volvió a España, se hizo estudios médicos y comprobó su lesión que lo alejará de los courts entre 4 y 6 semanas. MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Fui enseguida a visitar a mi equipo médico para hacerme las pruebas tras la final de Indian Wells que jugué con molestias (...) Al final resulta que tengo una fisura por estrés en una de las costillas y estaré entre 4 y 6 semanas de baja. No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena (...) Llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo”, comunicó el ganador de 21 trofeos de Grand Slam.

Rafael Nadal con el trofeo de Barcelona. Alex Caparros / Getty Images - Getty Images Europe

Montecarlo y Barcelona, los certámenes que este año no jugará Nadal, son dos estaciones sumamente exitosas en su carrera. En el Principado se consagró once veces. Mientras que obtuvo el trofeo del Conde de Godó en doce oportunidades.

El domingo, tras el partido ante Fritz, Nadal relató que había tenido problemas respiratorios que le impidieron jugar la final con normalidad: “Todo lo que puedo decir es que respirar es difícil para mí. No sé, cuando intento respirar es doloroso y muy incómodo (...) No sé si es algo en las costillas. Cuando respiro y cuando me muevo es como si tuviera una aguja en el pecho todo el tiempo”. Los estudios confirmaron su sospecha y el mallorquín padecerá una nueva inactividad.