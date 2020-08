Diego Schwartzman, junto con su novia (Eugenia De Martino), su coach (Juan Chela) y su PF (Martiniano Orazi), presentes en Nueva York. Crédito: Twitter

La mayoría de los tenistas argentinos que hace algunas horas llegaron a Nueva York para participar del torneo de Cincinnati, desde el sábado próximo, y del US Open, a partir del 31 de este mes, se sometieron a los testeos de Covid-19, y tras recibir los resultados negativos, ya les dieron la libertad para concurrir y entrenarse en el Billie Jean King National Tennis Center, escenario de ambos certámenes de la gira estadounidense sobre superficie dura.

Diego Schwartzman, que este domingo cumplió 28 años, y su equipo, que incluye al entrenador Juan Ignacio Chela y al preparador físico Martiniano Orazi; Guido Pella y su preparador físico, Juan Galván; el cordobés Juan Ignacio Londero (y su coach Sebastián Prieto); y Federico Coria (y su entrenador Diego Junqueira) esperaron el resultado de los hisopados-PCR en sus respectivas habitaciones, en un hotel alejado de Manhattan.

Juan Ignacio Londero y Federico Coria recibieron el resultado negativo del test de Covid-19 y fueron autorizados a entrenarse en Nueva York.

Una vez que les comunicaron, por mensaje, que sus pruebas habían dado resultado negativo, fueron autorizados para salir del custodiado hotel y trasladarse a Flushing Meadows, siempre manteniéndose en la "burbuja" de seguridad organizada por la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA, por sus siglas en inglés) y las autoridades sanitarias de la ciudad. Schwartzman, por ejemplo, publicó en sus redes sociales el mensaje que recibió por parte de las autoridades, en el que le informaron que había dado negativo de coronavirus.

Los jugadores argentinos están alojados en un hotel de Long Island, a aproximadamente 35 kilómetros del escenario de Cincinnati y del US Open. Este domingo, por ejemplo, demoraron una hora en llegar al club.

No solo hay tenistas argentinos en Nueva York. En Todi, Italia, este lunes comenzará un torneo Challenger sobre polvo de ladrillo, con la presencia de seis raquetas nacionales: Renzo Olivo, Marco Trungelliti, Facundo Mena, Andrea Collarini, Facundo Bagnis y Juan Pablo Ficovich.

Guido Pella informó en redes que dio negativo de coronavirus

NIshikori dio positivo

El japonés Kei Nishikori confirmó que dio positivo de coronavirus y no estará disponible para el Masters 1000 de Cincinnati, que se jugará del 22 al 28 de agosto en Nueva York. "Esta mañana me hicieron el testeo y di positivo. Lamentablemente no acudiré a Cincinnati. Me siento bien, con pocos síntomas pero obviamente estaré aislado por seguridad", expresó Nishikori en su aplicación oficial para celulares.

Nishikori, 31° del ranking ATP, se encuentra en Florida, Estados Unidos, y el próximo viernes se someterá a otro test, a la espera de un resultado que le permite viajar a Nueva York y disputar el US Open. El japonés, que lleva casi un año sin jugar oficialmente, tenía previsto disputar el próximo Abierto de los Estados Unidos, pero su participación quedó en suspenso.