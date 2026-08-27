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Los tenistas argentinos ya conocen a sus rivales de la primera ronda del US Open: Navone ante Djokovic
Trece jugadores nacionales competirán en el main draw de Flushing Meadows a partir del domingo; el regreso de Alcaraz y la ausencia de Sinner
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El Abierto de los Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada, comenzará el próximo domingo en Nueva York. Con el regreso del español Carlos Alcaraz a la actividad (no compite oficialmente desde abril, por una lesión en la muñeca derecha), sin el N° 1 Jannik Sinner (con dificultades en la rodilla derecha) y con la presencia de 13 jugadores argentinos, ya se conocen los cruces individuales de la primera ronda.
El enfrentamiento más destacado para los argentinos será el de Mariano Navone (48°) frente a Novak Djokovic, el actual número 5 del mundo y máximo campeón de Grand Slams, con 24 coronas. El jugador de la localidad de 9 de Julio nunca se midió con el legendario serbio. El vencedor de ese partido se cruzará en la segunda ronda con Matteo Berrettini (Italia) o Stan Wawrinka (Suiza), que finalmente recibió una invitación para actuar por última vez en Flushing Meadows, el grande que ganó en 2016.
Estos son los restantes encuentros de los jugadores nacionales:
- Facundo Díaz Acosta (82°) vs. Quentin Halys (Francia, 52°)
- Juan Manuel Cerúndolo (51°) vs. Casper Ruud (Noruega, 19° preclasificado)
- Román Burruchaga (59°) vs. Karen Khachanov (Rusia, 49°)
- Camilo Ugo Carabelli (76°) vs. Jan-Lennard Struff (Alemania, 44°)
- Francisco Cerúndolo (24° favorito) vs. Filip Misolic (Austria, 530°)
- Marco Trungelliti vs. Juncheng Shang (China, 227°)
- Francisco Comesaña (123°) vs. Flavio Cobolli (Italia, 5° preclasificado)
- Sebastián Báez (50°) vs. Brandon Nakashima (Estados Unidos, 16° favorito)
- Tomás Etcheverry (31°) vs. Vit Kopriva (Chequia, 69°)
- Thiago Tirante (42°) vs. Adrian Mannarino (Francia, 67°)
- Solana Sierra (87°) vs. Elina Svitolina (Ucrania, 9a)
- Nadia Podoroska (447°) vs. Simona Waltert (Suiza, 85a)
Los singlistas argentinos tuvieron una pobre tarea en la clasificación del US Open. De hecho, de los nueve participantes, ocho perdieron en la primera ronda y sin ganar sets (Guido Justo, Federico Coria, Lautaro Midón, Federico Gómez, Julia Riera, Luisina Giovannini, Lourdes Carlé y Jazmín Ortenzi). Sólo Genaro Olivieri ganó en el debut, pero cayó en la segunda ronda, ante el chileno Marcelo Barrios Vera.
Alcaraz, en la misma mitad que Djokovic
El murciano Alcaraz, campeón defensor en el US Open y actual número 3, debutará frente al ruso Roman Safiullin (98°). En caso de avanzar, Carlitos podría medirse ante un peso pesado como el estadounidense Ben Shelton (9°, reciente campeón del Masters 1000 canadiense) en los cuartos de final y, frente a Nole, en las semifinales.
Ante la ausencia de Sinner, el primer favorito del cuadro masculino será el alemán Alexander Zverev, número 2 del ranking y último campeón de Roland Garros: debutará contra el italiano Lorenzo Sonego (91°). El español Rafael Jódar (12° favorito), que está en la parte alta del cuadro, debutará ante el australiano Thanasi Kokkinakis.
The 2026 US Open men's singles draw is set!— US Open Tennis (@usopen) August 27, 2026
Check out Zverev's and Auger-Aliassime's quarters ⬇️ pic.twitter.com/DX1ODStZsZ
Take a look at Djokovic's and Alcaraz's quarters 👀 pic.twitter.com/PHKRQwa3ST— US Open Tennis (@usopen) August 27, 2026
Sabalenka, la campeona defensora
La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo y ganadora del US Open en las últimas dos temporadas, este año debutará en la primera ronda contra la colombiana Camila Osorio. La kazaja Elena Rybakina, segunda preclasificada, jugará en la primera ronda frente a la local Thea Frodin (580°).
Los cruces del cuadro de mujeres
Ready for play! The 2026 US Open women's singles draw is out.— US Open Tennis (@usopen) August 27, 2026
Take a peek at Sabalenka's and Pegula's quarters ⬇️ pic.twitter.com/jBZwWt7nQM
Check out Gauff's and Rybakina's quarters of the draw! pic.twitter.com/lO4j52bqzX— US Open Tennis (@usopen) August 27, 2026
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