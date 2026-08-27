Los tenistas argentinos ya conocen a sus rivales de la primera ronda del US Open: Navone ante Djokovic

El Abierto de los Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada, comenzará el próximo domingo en Nueva York. Con el regreso del español Carlos Alcaraz a la actividad (no compite oficialmente desde abril, por una lesión en la muñeca derecha), sin el N° 1 Jannik Sinner (con dificultades en la rodilla derecha) y con la presencia de 13 jugadores argentinos, ya se conocen los cruces individuales de la primera ronda.

El enfrentamiento más destacado para los argentinos será el de Mariano Navone (48°) frente a Novak Djokovic, el actual número 5 del mundo y máximo campeón de Grand Slams, con 24 coronas. El jugador de la localidad de 9 de Julio nunca se midió con el legendario serbio. El vencedor de ese partido se cruzará en la segunda ronda con Matteo Berrettini (Italia) o Stan Wawrinka (Suiza), que finalmente recibió una invitación para actuar por última vez en Flushing Meadows, el grande que ganó en 2016.

Novak Djokovic y su coach, Viktor Troicki, durante un ensayo en el US Open Frank Franklin II - AP

Estos son los restantes encuentros de los jugadores nacionales:

Facundo Díaz Acosta (82°) vs. Quentin Halys (Francia, 52°)

(82°) vs. Quentin Halys (Francia, 52°) Juan Manuel Cerúndolo (51°) vs. Casper Ruud (Noruega, 19° preclasificado)

(51°) vs. Casper Ruud (Noruega, 19° preclasificado) Román Burruchaga (59°) vs. Karen Khachanov (Rusia, 49°)

(59°) vs. Karen Khachanov (Rusia, 49°) Camilo Ugo Carabelli (76°) vs. Jan-Lennard Struff (Alemania, 44°)

(76°) vs. Jan-Lennard Struff (Alemania, 44°) Francisco Cerúndolo (24° favorito) vs. Filip Misolic (Austria, 530°)

(24° favorito) vs. Filip Misolic (Austria, 530°) Marco Trungelliti vs. Juncheng Shang (China, 227°)

vs. Juncheng Shang (China, 227°) Francisco Comesaña (123°) vs. Flavio Cobolli (Italia, 5° preclasificado)

(123°) vs. Flavio Cobolli (Italia, 5° preclasificado) Sebastián Báez (50°) vs. Brandon Nakashima (Estados Unidos, 16° favorito)

(50°) vs. Brandon Nakashima (Estados Unidos, 16° favorito) Tomás Etcheverry (31°) vs. Vit Kopriva (Chequia, 69°)

(31°) vs. Vit Kopriva (Chequia, 69°) Thiago Tirante (42°) vs. Adrian Mannarino (Francia, 67°)

(42°) vs. Adrian Mannarino (Francia, 67°) Solana Sierra (87°) vs. Elina Svitolina (Ucrania, 9a)

(87°) vs. Elina Svitolina (Ucrania, 9a) Nadia Podoroska (447°) vs. Simona Waltert (Suiza, 85a)

Thiago Tirante, el tenista argentino de mejor rendimiento en la actualidad

Los singlistas argentinos tuvieron una pobre tarea en la clasificación del US Open. De hecho, de los nueve participantes, ocho perdieron en la primera ronda y sin ganar sets (Guido Justo, Federico Coria, Lautaro Midón, Federico Gómez, Julia Riera, Luisina Giovannini, Lourdes Carlé y Jazmín Ortenzi). Sólo Genaro Olivieri ganó en el debut, pero cayó en la segunda ronda, ante el chileno Marcelo Barrios Vera.

Alcaraz, en la misma mitad que Djokovic

El murciano Alcaraz, campeón defensor en el US Open y actual número 3, debutará frente al ruso Roman Safiullin (98°). En caso de avanzar, Carlitos podría medirse ante un peso pesado como el estadounidense Ben Shelton (9°, reciente campeón del Masters 1000 canadiense) en los cuartos de final y, frente a Nole, en las semifinales.

Carlos Alcaraz regresa a la competencia después de cuatro meses y en el US Open, donde ganó el trofeo el año pasado x.com/usopen

Ante la ausencia de Sinner, el primer favorito del cuadro masculino será el alemán Alexander Zverev, número 2 del ranking y último campeón de Roland Garros: debutará contra el italiano Lorenzo Sonego (91°). El español Rafael Jódar (12° favorito), que está en la parte alta del cuadro, debutará ante el australiano Thanasi Kokkinakis.

The 2026 US Open men's singles draw is set!



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Take a look at Djokovic's and Alcaraz's quarters 👀 pic.twitter.com/PHKRQwa3ST — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2026

Sabalenka, la campeona defensora

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo y ganadora del US Open en las últimas dos temporadas, este año debutará en la primera ronda contra la colombiana Camila Osorio. La kazaja Elena Rybakina, segunda preclasificada, jugará en la primera ronda frente a la local Thea Frodin (580°).

Los cruces del cuadro de mujeres

Ready for play! The 2026 US Open women's singles draw is out.



Take a peek at Sabalenka's and Pegula's quarters ⬇️ pic.twitter.com/jBZwWt7nQM — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2026