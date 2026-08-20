Carlos Alcaraz, inactivo desde hace cuatro meses por una lesión de muñeca, reaparecerá en el US Open

El tenis tiene motivos para celebrar. El español Carlos Alcaraz, actual número 2 del mundo y ausente del circuito desde abril por una lesión de mueca derecha, anunció que volverá a competir. Su retorno al tour será en el US Open, el último Grand Slam del año, que comenzará el 30 de este mes y donde el murciano, justamente, fue el último ganador.

“HERE WE GO!” (Aquí vamos!), publicó Alcaraz en sus redes sociales (acompañado por una bandera de los Estados Unidos), de cierta manera parafraseando al mundialmente conocido periodista Fabrizio Romano, que suele utilizar esa frase para anunciar pases concretados.

HERE WE GO! 👋🏻🇺🇸 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) August 20, 2026

Desde que se retiró durante el ATP 500 de Barcelona (tras vencer a Otto Virtanen, no pudo presentarse en la segunda ronda frente a Tomas Machac), Alcaraz, de 23 años, se bajó de Madrid, Roma, Roland Garros, Queen’s, Wimbledon, Montreal y Cincinnati. Nunca había pasado tanto tiempo afuera del circuito. La prudencia lo acompañó: él y su equipo decidieron no apurar el regreso, más allá de las ganas y del terreno que estaba perdiendo.

El anuncio de Alcaraz

En Flushing Meadows 2022, Alcaraz conquistó su primer título de Grand Slam y alcanzó por primera vez el número 1 del ranking. Y allí regresó a lo más alto el año pasado, derrotando a Jannik Sinner en la final, para conquistar su segunda corona neoyorquina. Esta vez aterrizará en Nueva York con un objetivo inicial diferente: volver a sentirse cómodo en la competencia después de cuatro meses.

Carlos Alcaraz aumentó sus entrenamientos en Murcia y, en breve, viajará a Nueva York para actuar en el US Open RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Luego de Flushing Meadows, si si salud lo acompaña, Alcaraz tiene previsto actuar en la Laver Cup, Tokio, el Masters 1000 de Shanghai, la exhibición Six Kings Slam, el Masters 1000 de París y las ATP Finals de Turín. A su hoja de ruta, según el diario Marca, le podría añadir las Finales de la Copa Davis de Bolonia si es que España vence a Chile en Santiago el mes próximo.