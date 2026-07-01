Mariano Navone perdió en Wimbledon y completó una estadística negativa: los nueve singlistas argentinos masculinos cayeron en el debut

Wimbledon es, históricamente, el torneo de Grand Slam que mayores dificultades provoca en los tenistas argentinos. Principalmente, por la superficie, claro. El césped es el terreno que menos se utiliza en el tour y, también, el más traicionero; allí se juega de una manera distinta al polvo de ladrillo y al cemento. Además, en la Argentina, prácticamente, no hay courts sobre pasto donde ensayar y los jugadores nacionales suelen esquivar pronto esa gira. Ello quedó demostrado, una vez más, en el tercer major del año.

Esta mañana, Mariano Navone (38° del ranking ATP) reanudó su partido de primera ronda ante el italiano Flavio Cobolli (10°), que ayer se había suspendido por falta de luz natural tras el tercer set. Navone terminó perdiendo por 1-6, 7-6 (7-5), 6-3 y 7-6 (10-8). El jugador de la localidad bonaerense de 9 de Julio tuvo seis set points (cuatro con el saque) para estirar el desafío al quinto parcial, sin embargo, Cobolli no lo permitió y triunfó en el segundo match point.

Mariano Navone perdió frente al italiano Flavio Cobolli en su debut en Wimbledon Kirsty Wigglesworth - AP

De esta manera, los números finales son contundentes. Los nueve singlistas argentinos que actuaron en el main draw masculino perdieron en el debut: además de Navone, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Román Burruchaga, Tomás Etcheverry (fue 29° preclasificado) y Francisco Cerúndolo (era 18° favorito). A todos ellos se sumó la derrota de Nadia Podoroska entre las mujeres. La única que ganó en singles fue Solana Sierra: la marplatense hoy disputará una segunda ronda de altísimo riesgo, ante la estadounidense Coco Gauff, número 7 del mundo.

Solana Sierra fue la única singlista argentina que ganó en su debut en Wimbledon: lo hizo ante Anna Bondar, de Hungría Daniel Kopatsch - Getty Images Europe

Para el tenis argentino queda cada vez más lejos la actuación de David Nalbandian en Wimbledon 2002: el cordobés llegó a la final y cayó con el australiano Lleyton Hewitt. Este año, la tarea de los tenistas nacionales en el All England fue tan pobre que la estadística entra, sin dudas, entre las peores de la historia. Rápidamente, puede señalarse que en 2025 fueron seis los singlistas de nuestro país en el cuadro masculino y sólo ganó Navone, que terminaría cayendo en la segunda ronda; claro que todo quedó encandilado por Solana Sierra, que fue la primera jugadora lucky loser en llegar a los octavos de final de singles de la Era Abierta.

David Nalbandian disputó la final de Wimbledon 2002 y cayó ante Lleyton Hewitt AP

En 2010, por ejemplo, perdieron los cinco singlistas argentinos en el cuadro masculino: Juan Ignacio Chela, Eduardo Schwank, Horacio Zeballos, Máximo González y Leonardo Mayer (Juan Martín del Potro estaba lesionado). Este año, el césped del torneo más prestigioso del mundo volvió a ser una pesadilla para los jugadores argentinos. El paso por el All England fue demasiado rápido; habrá que ver cómo continúan las actuaciones en dobles, juniors y tenis adaptado.