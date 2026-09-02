Sebastian Gorzny: de tener cinco por ciento de posibilidades de sobrevivir a destacarse en el US Open

Sebastian Gorzny, el entusiasta 731° del circuito tenístico, uno de los invitados al cuadro principal del US Open, tenía 15 años en 2019 cuando se enfermó gravemente y los médicos dijeron que tenía sólo un cinco por ciento de posibilidades de sobrevivir. El californiano se encontraba en Kalamazoo, una ciudad del condado de Michigan, jugando los Campeonatos Nacionales Masculinos Sub-16 de la USTA cuando se descompuso abruptamente durante una noche.

Vaya destino: el padre de Gorzny se despabiló durante la madrugada y vio a su hijo convulsionando. Llamó a la ambulancia y el adolescente fue trasladado de urgencia a un hospital, donde los médicos lo indujeron a un coma. Su familia, desesperada y desconcertada, esperó cuatro días hasta que despertó. En su momento, los médicos no descubrieron con certeza qué le ocurrió, pero sospecharon que una picadura de un mosquito fue lo que le provocó a Gorzny “algún tipo de infección cerebral: meningitis, encefalitis”, contó el propio jugador, en atptour.com.

El tenista estadounidense Sebastian Gorzny, de pasar por un coma inducido a destacarse en el US Open Yuki Iwamura - AP

La familia de Gorzny vivió días dramáticos. “Dijeron que tenía un cinco por ciento de posibilidades de sobrevivir. Iban a retirar los tubos y ver si respiraba o no. Por suerte, me recuperé por completo, gracias al equipo de ese hospital”, confesó el tenista que ganó una invitación para el actual US Open por su destacada tarea en el tenis universitario (estuvo las últimas dos temporadas en la Universidad de Texas). Gorzny no puede recordar demasiado de aquel momento traumático; esos días que pasó en coma son como un espacio en blanco. Pero el impacto que tuvo en su familia y la perspectiva que, luego, le dio a él, sí dejaron una huella.

“Fue como un sueño largo. Simplemente me quedé dormido y después me desperté y no recuerdo nada. Pero sé lo traumatizada que quedó mi familia al verme allí, sin saber si iba a despertar. Definitivamente hace que te sientas agradecido y que valores a todos los que te rodean”, apuntó Gorzny. Debutó el domingo pasado en Flushing Meadows con sólo un partido en el nivel ATP (cayó en Winston-Salem, ante Cruz Hewitt, hijo del legendario australiano Lleyton Hewitt), pero logró un batacazo al vencer al belga Raphael Collignon (38°) en cinco sets.

Sebastian Gorzny superó la primera ronda del US Open, pero en el segundo desafío fue eliminado por el ruso Daniil Medvedev PATRICK SMITH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Este miércoles, por la segunda ronda del último major de la temporada, fue eliminado en el estadio Louis Armstrong por un rival top como el ruso Daniil Medvedev (8° del tour, campeón del US Open en 2021), por 6-1, 6-3 y 7-5. Diestro y de 1,93m, hasta que pisó el complejo neoyorquino sumaba sólo US$ 33.305 en premios en su carrera, pero se marcha de la Gran Manzana con un cheque de 190.000 dólares.

Luego de aquel momento bisagra, Gorzny optó -más que nunca- por su sueño deportivo. En 2022, en etapa de junior, consiguió el título de dobles en el césped de Wimbledon en pareja con su compatriota Alex Michelsen (actual 46°). Encontró en el tenis universitario una manera de progresar y seguir perfeccionándose. Después de graduarse y convertirse en profesional, está aprovechando un programa, llamado PIF ATP Next Gen Accelerator, para ayudar a jugadores como él a dar el salto, con oportunidades adicionales de competencia para jóvenes talentos procedentes de los circuitos junior y universitario.

Alex Michelsen y Sebastian Gorzny, campeones de dobles junior en Wimbledon 2022

Antes de medirse con un exnúmero 1 como Medvedev, en el segundo estadio en importancia del Abierto de los Estados Unidos, le preguntaron a Gorzny si lo atemorizaba el desafío. El jugador norteamericano escuchó la consulta y respondió con sólo una mirada. Después de semejante prueba historia de vida, nada lo puede amedrentar, mucho menos un partido del deporte que lo apasiona.