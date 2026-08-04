Masters 1000 de Canadá: tres victorias y una derrota de los argentinos para completar la primera ronda

En el tercer día de competencia del cuadro principal del Masters 1000 de Canadá se registraron este martes tres victorias y una derrota de los cuatro tenistas argentinos que salieron a la cancha dura del predio ubicado en Montreal. En el balance 3-1, Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez y Thiago Tirante se agendaron triunfos para avanzar a la segunda ronda, y cayó Román Burruchaga, tras desaprovechar una buena ventaja.

El menor de los hermanos Cerúndolo, de 24 años y 52° en el ranking mundial, batió por 6-4 y 6-2 al serbio Hamad Medjedovic (73°) en una hora y 16 minutos. En su primera participación en el torneo canadiense, Juanma se mostró sólido para imponerse con autoridad: quebró en el séptimo juego del set inicial para sostener su servicio y cerrarlo en el décimo, y registró otros dos breaks en el segundo parcial para liquidar el duelo.

En la próxima instancia, en el segundo turno del miércoles en el Rogers Court, el zurdo tendrá un rival de enorme jerarquía, como lo es el noruego Casper Ruud, tres veces finalista de Grand Slam, ex número 2 del mundo, actualmente 14° en la clasificación y noveno preclasificado. Su hermano Francisco, de 27 años y 16° favorito, debutará directamente en esa ronda, en el cuarto turno de la cancha 9, ante el estadounidense Alex Michelsen (42°), que superó el lunes al alemán Jan-Lennard Struff en tres sets.

Báez también tuvo un estreno muy auspicioso, más allá del cierre con suspenso. El diestro nacido hace 25 años en San Martín y 48° en el ranking se impuso por 7-5 y 6-3 al italiano Mattia Bellucci (80°) en una hora y 20 minutos. Se quedó con el primer parcial al quebrar en el último saque de su rival y tenía muy controlado el siguiente, al punto de sacar 5-1, pero el europeo le quebró, achicó la diferencia y sólo se definió en el noveno game.

Para Sebastián, fue la primera conquista en un torneo de esta categoría sobre cemento desde Indian Wells, en marzo pasado, y la primera en toda su carrera en Canadá, donde solamente había competido en 2022, ocasión en la que perdió en el debut contra Nick Kyrgios. Ahora se medirá con el belga Zizou Bergs (34°), campeón por primera vez a este nivel en Eastbourne, en junio último, y que se quedó con el único duelo entre ellos en el historial, en Amberes 2024. Se encontrarán en el primer turno de la cancha 9.

Tirante necesitó de dos horas y 2 minutos para resolver su pleito con el local Duncan Chan por 6-3, 1-6 y 7-6 (7-3). Debutante en el certamen, tras dos semanas al margen del circuito por una lesión abdominal, el platense de 25 años y número 65° del ranking logró destrabar un desarrollo cambiante ante un adversario surgido de la clasificación, que está 606° en el ranking.

El primer saque fue el arma principal de su juego y registró servicios que alcanzaron picos de 238 km/h. “Estoy yendo de a poco con el saque, pero si saqué a esa velocidad quiere decir que ya estoy sano. Destaco la parte mental, de estar abajo y seguir intentando pese a no ser un día con las mejores sensaciones. Se aprende más de un partido así que del resto”, manifestó Thiago, de las risas a una evaluación global del encuentro.

Es otro argentino que tendrá un desafío muy duro en la segunda ronda, a continuación del juego entre Cerúndolo y Ruud en el Rogers Court. Se enfrentará al norteamericano Taylor Fritz, séptimo favorito y una de las raquetas con mayor éxito vigente: viene de levantar el trofeo del ATP 500 de Washington tras una semana maratónica y un lunes de coronación de alta intensidad. “Va a ser un partido interesante, no tengo nada para perder y me gustan estos desafíos. Fritz viene con ritmo y yo me voy a enfocar en mi juego, en lo que sé hacer”, proyectó Tirante.

Para el grupo de argentinos que participa podía haber sido un martes óptimo, pero a Burruchaga se le escapó un partido que parecía tener bajo control. Estuvo 6-4 y 4-2 al frente el diestro de 24 años y 56° en el ranking, pero el australiano Alexei Popyrin (139°) remontó el duelo y lo eliminó en dos horas y 12 minutos. Si bien el aussie llegó desde la qualy al certamen en esta oportunidad, hay que hacer notar que fue campeón del Masters 1000 de Canadá hace dos años. El hijo de Burru pasó de estar set y break arriba a despedirse pronto del torneo.

El miércoles también están previstas otras dos participaciones de argentinos en el singles. En el primer turno de la cancha 5, Mariano Navone (44°) jugará frente al monegasco Valentin Vacherot, quien debuta directamente en la segunda ronda del cuadro principal por estar preclasificado 14°. Navone viene de dejar en el camino en tres sets al italiano Matteo Berrettini (40°) el lunes en el estreno.

En tanto, en simultáneo en la cancha 2, Tomás Martín Etcheverry (26° favorito) hará su estreno directamente en la segunda vuelta, ante el portugués Nuno Borges (55°), que le ganó las tres veces que se encontraron en el circuito, todas esta temporada, y la última en la primera ronda de Ronald Garros. Un examen de carácter para el jugador surgido en La Plata.