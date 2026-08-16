Masters 1000 de Cincinnati 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este domindo 16 de agosto continúa el Masters 1000 de Cincinnati, que se disputa en el Lindner Family Tennis Center de Ohio sobre canchas de cemento, y en el cuarto día se cierra la segunda ronda de los torneos masculino y femenino. Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los encuentros se transmiten en vivo por TV a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el certamen de varones el argentino Marco Trungelliti (Q) abre la jornada en el Grandstand, el segundo estadio más importante, frente al ruso Daniil Medvedev (4°). En la continuidad, el canadiense Felix Auger-Aliassime (2°) se presenta contra el griego Stefanos Tsitsipas.

Sebastián Báez va por su segunda victoria en el Masters 1000 de Cincinnati MINAS PANAGIOTAKIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Además, Juan Manuel Cerúndolo choca con el frances Arthur Rinderknech (25°) desde no antes de las 13.30 en el Court 6; su hermano Francisco Cerúndolo (20°) debuta vs. el portugués Nuno Borges desde no antes de las 15 en el Court 4; y Sebastián Báez y lo hace vs. el estadounidense Learner Tien (16°) desde no antes de las 16.30 en el Champions’ Court.

En el principal escenario, en tanto, hay dos partidos de relevancia: Taylor Fritz (6°) se mide con su compatriota Alex Michelsen desde no antes de las 15 y, a continuación, Ben Shelton (5°), reciente campeón en el M1000 de Canadá, lo hace frente a Jaime Faria (Q).

Cuadro del Masters 1000 de Cincinnati

La parte alta del cuadro masculino del Masters 1000 de Cincinnati

La parte baja del cuadro masculino del Masters 1000 de Cincinnati

Tabla de campeones del Masters 1000 de Cincinnati

Roger Federer (Suiza) - 7

Pete Sampras (Estados Unidos) / Novak Djokovic (Serbia) - 3

Andre Agassi (Estados Unidos) / Michael Chang (Estados Unidos) / Andy Roddick (Estados Unidos) / Andy Murray (Gran Bretaña) - 2

Stefan Edberg (Suecia) / Guy Forget (Francia) / Thomas Enqvist (Suecia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Rafael Nadal (España) / Marin Cilic (Croacia) / Grigor Dimitrov (Bulgaria) / Daniil Medvedev (Rusia) / Alexander Zverev (Alemania) / Borna Coric (Croacia) / Jannik Sinner (Italia) / Carlos Alcaraz (España) - 1

Roger Federer ganó siete veces el Masters 1000 de Cincinnati AFP

En el campeonato de mujeres juegan varias favoritas al título. En el P&G Stadium Elena Rybakina (2ª) abre el día frente a la estadounidense Taylor Townsend y, después, la polaca Iga Swiatek (7ª), la defensora del título, se mide con la colombiana Emiliana Arango (Q). Desde no antes de las 21.30, la ucraniana Elina Svitolina (8ª) enfrenta a la checa Tereza Valentova.

En el Grandstand, en tanto, Aryna Sabalenka (1ª) mide fuerzas con la australiana Talia Gibson desde no antes de las 16 y, acto seguido, Coco Gauff (4ª) choca con la rusa Liudmila Samsónova.

Cuadro del Masters 1000 de Cincinnati femenino

La parte alta del cuadro femenino del Masters 1000 de Cincinnati

La parte baja del cuadro femenino del Masters 1000 de Cincinnati

Tabla de campeonas del Masters 1000 de Cincinnati