Este sábado continúa la actividad en el Masters 1000 de Indian Wells 2024, el primer torneo de la categoría en la temporada. En el marco de la segunda ronda, hay 14 partidos programados en el certamen masculino (en la medianoche del viernes se jugaron otros dos de la misma instancia, con triunfos de Thiago Seyboth Wild y Frances Tiafoe contra Karen Khachanov y Dusan Lajovic, respectivamente y entre los más destacados). En el torneo femenino, en tanto, se disputarán 15 (en el cierre de la jornada del viernes, Nadia Podoroska, Madison Keys y Linda Nosková dejaron en el camino a Kayla Day, Hailey Baptiste y Camila Giorgi).

Entre los encuentros más destacados del quinto día de actividad, aparecen: Novak Djokovic (N°1 del ranking ATP) vs. Aleksandar Vukic (Australia - 69°), Cameron Norrie (Gran Bretaña - 28°) vs. Lorenzo Sonego (Italia - 55°), Taylor Fritz (Estados Unidos - 12°) vs. Alejandro Tabilo (Chile - 39°) y Fabio Fognini (Italia - 108°) vs. Sebastián Báez (Argentina - 19°). En el campeonato femenino destaca el cruce entre Naomi Osaka (Japón - 287°) y Liudmila Samsonova (Rusia - 15°).

Naomi Osaka, campeona de Indian Wells 2018, se enfrenta a Liudmila Samsonova

El histórico campeonato se desarrolla en California, Estados Unidos, y se extiende desde el 6 hasta el 17 de marzo. La kazaja Elena Rybakina (N° 4 del ranking WTA), debía enfrentarse a la argentina Nadia Podoroska en la segunda ronda, pero se retiró del torneo por problemas estomacales, por lo que no podrá defender el título obtenido en 2023, cuando derrotó en la final a la bielorrusa Aryna Sabalenka. En el certamen masculino, en tanto, Carlos Alcaraz (2°, se estrenó con victoria ante el italiano Matteo Arnaldi por 7-6 (5), 6-0 y 6-1) busca retener la corona que se adjudicó el año pasado luego de vencer en la definición al ruso Daniil Medvedev.

En lo que va del torneo, hubo sorpresas: En la primera ronda, el checo Tomás Machac (63°) dejó en el camino al tres veces campeón de un Grand Slam, el suizo Stan Wawrinka (70°), por 7-6 (3), 4-6 y 6-2. En esa misma instancia, Venus Williams fue eliminada por la japonesa Nao Hibino luego de caer por 2-6, 6-3 y 6-0.

Ya en la segunda ronda, en el torneo masculino, el húngaro Fabián Marozsán (58°) derrotó al chileno Nicolás Jarry (24°) por 3-6, 7-5 y 6-4; mientras que en el femenino, la mayor sorpresa se dio con la victoria de la local Katie Volynets (131°) frente a la tunecina Ons Jabeur (6°). A su vez, la ex N° 1 del mundo, la alemana Angelique Kerber (607°) le ganó por 5-7, 6-3 y 6-3 a la letona Jelena Ostapenko (10°); y la kazaka Yuliya Putintseva (79°) hizo lo propio frente a la rusa Ekaterina Alexandrova (16°) por 7-5 y 6-1.

Los candidatos a quedarse con el título, según las apuestas

ATP

Novak Djokovic (Serbia): 2.63

(Serbia): 2.63 Jannik Sinner (Italia): 3.50

(Italia): 3.50 Carlos Alcaraz (España): 4.75

(España): 4.75 Daniil Medvedev (Rusia): 7.50

(Rusia): 7.50 Alexander Zverev (Alemania) y Alex De Miñaur (Australia): 23.00

WTA

Iga Swiatek (Polonia): 2.25

(Polonia): 2.25 Aryna Sabalenka (Bielorrusia): 4.50

(Bielorrusia): 4.50 Cori Gauff (Estados Unidos): 7.50

(Estados Unidos): 7.50 Jessica Pegula (Estados Unidos) y Marketa Vondrousova (República Checa): 21.00

(Estados Unidos) y (República Checa): 21.00 Naomi Osaka (Japón) y Anna Kalinskaya (Rusia): 26.00.

Máximos ganadores del Masters 1000 de Indian Wells

ATP

Novak Djokovic : Cinco títulos.

: Cinco títulos. Roger Federer : Cinco.

: Cinco. Rafael Nadal : Dos.

: Dos. Jimmy Connors : Dos.

: Dos. Michael Chang: Dos.

WTA

Martina Navratilova : Dos títulos.

: Dos títulos. Mary Joe Fernández : Dos.

: Dos. Steffi Graf : Dos.

: Dos. Lindsay Davenport : Dos.

: Dos. Serena Williams : Dos.

: Dos. Kim Clijsters : Dos.

: Dos. Daniela Hantuchová : Dos.

: Dos. María Sharápova : Dos.

: Dos. Victoria Azarenka: Dos.