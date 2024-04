Masters 1000 de Madrid 2024 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Escuchar

Este miércoles continúa la edición 2024 del Masters 1000 de Madrid, el cuarto torneo de la categoría en lo que va de la temporada (el quinto en la rama femenina). Se disputarán muchos partidos correspondientes a la primera ronda de ambos certámenes. Todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Star+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión por intermedio de ESPN 2.

El martes finalizó la qualy masculina con la clasificación de Facundo Bagnis (venció por doble 6-4 al italiano Giulio Zeppieri) y María Lourdes Carlé (derrotó a la australiana Astra Sharma por 6-3 y 7-5). Además, hubo cuatro eliminaciones de tenistas argentinos: Federico Coria ante el español Pablo Llamas Ruiz por doble 7-5; Francisco Comesaña contra el serbio Hamad Medjedovic por 6-4 y 6-1; Thiago Tirante frente al eslovaco Lukas Klein por doble 6-3; y Camilo Ugo Carabelli ante el estadounidense Brandon Nakashima por 7-6 (4) y 7-6 (6). Por último, Nadia Podoroska hizo su debut en la primera ronda y eliminó a la checa Katerina Siniakova por 6-2 y 7-6 (2).

tweener magic 🪄@nadiapodoroska pulls off an incredible shot and ends up defeating Siniakova 6-2, 7-6(2). #MMOpen pic.twitter.com/7N18rWb0VT — wta (@WTA) April 23, 2024

En la rama masculina sobresale para este miércoles el estreno del argentino Mariano Navone, la gran irrupción nacional en este 2024, quien viene de ser subcampeón del ATP 250 de Bucarest tras caer en la final ante el húngaro Fabian Marozsan: se enfrenta al australiano Alexei Popyrin (46°) a partir de las 6. Además, el francés Gael Monfils (40°), cuartofinalista de Madrid en 2008 y 2010, debuta ante el italiano Luciano Darderi (60°) no antes de las 10, en otro de los destacados de la jornada.

En la rama femenina, Carlé (82° del ranking WTA), quien juega su segundo cuadro principal de un Masters 1009 tras Miami 2024 afronta su primer partido nada menos que ante la británica Emma Raducanu (221°), campeona del US Open 2021 y 10° del ranking en 2022. La deroense, que llegó desde la clasificación se presentará cerca de las 11. Además, se destacan otros enfrentamientos entre las mujeres: Naomi Osaka (Japón - 197°) vs. Greet Minnen (Bélgica - 69°) no antes de las 8; Sloane Stephens (Estados Unidos - 33°) vs. Martina Trevisan (Italia - 76°) a las 11; y Sara Errani (Italia - 100°) vs. Caroline Wozniacki (Dinamarca - 117°) no antes de las 12.

María Lourdes Carlé afronta su primer partido en el cuadro principal de un Masters 1000 Prensa AAT

Cómo ver online el Masters 1000 de Madrid 2024

El torneo se disputa en la Caja Mágica de Madrid, España, sobre superficie de polvo de ladrillo desde este martes 23 de abril hasta el domingo 5 de mayo. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Star+.

Todos los campeones del Masters 1000 de Madrid

El Masters 1000 de Madrid comenzó a disputarse en la capital española en 2002, aunque pasó a realizarse en la superficie de polvo de ladrillo en el año 2009. Desde entonces, solo seis tenistas lograron consagrarse en la rama masculina, entre los que destacan Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. Por el lado femenino, nueve se alzaron con el trofeo, con Serena Williams, Simona Halep y Maria Sharapova como principales exponentes.

ATP (rama masculina)

2009 : Roger Federer (Suiza).

: Roger Federer (Suiza). 2010 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2011 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2012 : Roger Federer (Suiza).

: Roger Federer (Suiza). 2013 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2014 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2015 : Andy Murray (Gran Bretaña).

: Andy Murray (Gran Bretaña). 2016 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2017 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2018 : Alexander Zverev (Alemania).

: Alexander Zverev (Alemania). 2019 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2020 : No se disputó por la pandemia del Covid-19.

: No se disputó por la pandemia del Covid-19. 2021 : Alexander Zverev (Alemania).

: Alexander Zverev (Alemania). 2022 : Carlos Alcaraz (España).

: Carlos Alcaraz (España). 2023: Carlos Alcaraz (España).

WTA (rama femenina)

2009 : Dinara Safina (Rusia).

: Dinara Safina (Rusia). 2010 : Aravane Rezai (Francia).

: Aravane Rezai (Francia). 2011 : Petra Kvitová (República Checa).

: Petra Kvitová (República Checa). 2012 : Serena Williams (Estados Unidos).

: Serena Williams (Estados Unidos). 2013 : Serena Williams (Estados Unidos).

: Serena Williams (Estados Unidos). 2014 : Maria Sharapova (Rusia).

: Maria Sharapova (Rusia). 2015 : Petra Kvitová (República Checa).

: Petra Kvitová (República Checa). 2016 : Simona Halep (Rumania).

: Simona Halep (Rumania). 2017 : Simona Halep (Rumania).

: Simona Halep (Rumania). 2018 : Petra Kvitová (República Checa).

: Petra Kvitová (República Checa). 2019 : Kiki Bertens (Países Bajos).

: Kiki Bertens (Países Bajos). 2020 : No se disputó por la pandemia del Covid-19.

: No se disputó por la pandemia del Covid-19. 2021 : Aryna Sabalenka (Bielorrusia).

: Aryna Sabalenka (Bielorrusia). 2022 : Ons Jabeur (Túnez).

: Ons Jabeur (Túnez). 2023: Aryna Sabalenka (Bielorrusia).