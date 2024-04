Masters 1000 de Montecarlo 2024: cuándo se juega, candidatos y los argentinos en el cuadro principal

Escuchar

Este domingo comienza la edición 2024 del Masters 1000 de Montecarlo, el tercer torneo de la categoría en lo que va de la temporada. El histórico campeonato se desarrolla en Roquebrune-Cap-Martin, Francia, y se extiende desde el 7 hasta el 14 de abril. La noticia más importante en la previa del certamen pasó por la baja de Rafael Nadal, quien anunció en sus redes sociales que no disputará el torneo porque “su cuerpo no se lo permite”. Y sorprendió porque este es uno de los torneos fetiches de ‘Rafa’, de los que más ganó. A su vez, vuelve a la competencia Novak Djokovic, el N° 1 y un hombre de la casa, ya que el serbio reside en el Principado. Mientras, el ruso Andrey Rublev buscará defender el título conseguido en el 2023, cuando derrotó en la final al danés Holger Rune por 5-7, 6-2 y 7-5.

´Nole’, campeón en las ediciones de 2013 y 2015, reaparece tras su ausencia en el Masters 1000 de Miami y luego de una eliminación temprana en Indian Wells. En contrapartida, Nadal, el máximo ganador de la historia del certamen por amplia diferencia con 11 títulos (sus más cercanos perseguidores son el rumano Ilie Năstase, el sueco Bjorn Borg y el austríaco Thomas Muster, con tres cada uno), sigue sin poder disputar un torneo de fuste por diversas lesiones. ”Mi cuerpo no me deja jugar. No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren”, publicó el español en sus redes sociales.

En cuanto a los argentinos en el cuadro principal, hay tres preclasificados: Tomás Etcheverry (30°), que debuta en 32vos de final frente a Nicolás Jarry (Chile - 22°); Sebastián Báez (19°), que hace lo propio ante Jan-Lennard Struff (Alemania - 26°); y Francisco Cerúndolo (23°), que aguarda por un tenista proveniente de la qualy. Además, tanto Facundo Díaz Acosta (55°) como Federico Coria (88°) buscan acceder a la primera ronda desde las instancias preliminares: Díaz Acosta ya eliminó a su compatriota Diego Schwartzman (124°) y va por el indio Sumit Nagal (95°) en la última instancia de clasificación, mientras que Coria dejó en el camino al kazajo Aleksandr Shevchenko (56°) y este domingo se enfrenta al francés Arthur Rinderknech (81°).

Así está el cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo, a falta de que termine la qualy ATP

Djokovic, por nombre propio y, lógicamente, por ser el N°1 del mundo, es uno de los grandes candidatos a quedarse con el trofeo. Es, junto a Stefanos Tsitsipas, uno de los dos tenistas en actividad que ganaron el Masters 1000 de Montecarlo en más de una oportunidad (ambos lo consiguieron dos veces). Sin embargo, tendrá rivales difíciles en su camino, como Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, hoy los mejores exponentes de la nueva generación.

El italiano está viviendo un 2024 inolvidable en el que ya levantó los trofeos del Australian Open, el ATP 500 de Roterdam y el Masters 1000 de Miami, además de alcanzar las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells, en las que perdió el único partido en lo que va de la temporada frente a Alcaraz, por 1-6, 6-3 y 6-2. Persigue su tercer título de esta categoría, tras las consagraciones en Toronto 2023 y Miami, justamente.

El español, en tanto, planea recuperarse de un golpe inesperado sufrido en Miami, donde perdió en cuartos de final ante el búlgaro Grigor Dimitrov por 6-2 y 6-4, lo que lo hizo descender al tercer lugar del ranking ATP. Tras ese partido, en el que el europeo del este lo superó con un tenis excepcional, ‘Carlitos’ dijo: “Fueron muchas frustraciones, me hizo sentir como si tuviera 13 años. Fue una locura. Estaba hablando con mi equipo diciendo que no sabía qué tenía que hacer, cuál era su debilidad. No sabía nada”. Busca ganar su sexto Masters 1000 tras lo hecho en Miami 2022, Madrid 2022 y 2023, e Indian Wells 2022 y 2023.

Los máximos ganadores del Masters 1000 de Montecarlo

Rafael Nadal es el máximo ganador del Masters 1000 de Montecarlo por amplia diferencia AP

Rafael Nadal : 11 títulos.

: 11 títulos. Ilie Năstase (Rumania), Bjorn Borg (Suecia) y Thomas Muster (Austria): Tres cada uno.

(Rumania), (Suecia) y (Austria): Tres cada uno. Guillermo Vilas, Mats Wilander (Suecia), Ivan Lendl (República Checa - Estados Unidos), Sergi Bruguera (España), Gustavo Kuerten (Brasil), Juan Carlos Ferrero (España), Novak Djokovic (Serbia) y Stefanos Tsitsipas (Grecia): Dos cada uno.