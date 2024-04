Masters 1000 de Montecarlo 2024 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Escuchar

Este lunes continúa la edición 2024 del Masters 1000 de Montecarlo, el tercer torneo de la categoría en lo que va de la temporada para la rama masculina, con partidos correspondientes a la primera ronda en el Roquebrune-Cap-Martin del Principado. En cada jornada los encuentros se transmiten en vivo por ESPN y la plataforma digital Star+.

En el segundo día de competencia salen a escena los argentinos Francisco Cerúndolo vs. el alemán Daniel Altmaier y Federico Coria ante el francés Ugo Humbert. Entre los duelos más atractivos sobresalen Stefanos Tsitsipas vs. Laslo Djere y Karen Khachanov vs. Cameron Norrie.

Cuadro masculino del Masters 1000 de Montecarlo

El cuadro del Masters 1000 de Montecarlo, tras la primera jornada ATP

El resto de los tenistas albicelestes debutarán los próximos días. Tomás Etcheverry (30°) enfrentará en 32vos de final a Nicolás Jarry (Chile - 22°). Federico Coria (88°) también accedió al cuadro principal desde la clasificación y se medirá vs. Roberto Bautista Agut. El único que ya quedó eliminado es Sebastián Báez (19°) a manos de Jan-Lennard Struff (Alemania - 26°).

La noticia más importante en la previa del certamen, cuyo título ostenta el ruso Andrey Rublev, pasó por la baja de Rafael Nadal, quien anunció en sus redes sociales que no disputa el torneo porque “su cuerpo no se lo permite”. Y sorprendió porque este es uno de los torneos fetiches de ‘Rafa’, en el que es el más ganador de la historia del certamen por amplia diferencia con 11 títulos (sus más cercanos perseguidores son el rumano Ilie Năstase, el sueco Bjorn Borg y el austríaco Thomas Muster, con tres cada uno).

A su vez, vuelve a la competencia Novak Djokovic, el N° 1 y un hombre de la casa, ya que el serbio reside en el Principado. ´Nole’, campeón en las ediciones de 2013 y 2015, reaparece tras su ausencia en el Masters 1000 de Miami y luego de una eliminación temprana en Indian Wells. El serbio, por ser el N°1 del mundo, es uno de los grandes candidatos a quedarse con el trofeo. Junto a Stefanos Tsitsipas es uno de los dos tenistas en actividad que ganaron el Masters 1000 de Montecarlo en más de una oportunidad (ambos lo consiguieron dos veces).

Novak Djokovic vuelve a competir en el circuito de la ATP tras su ausencia en el Masters 1000 de Miami Andy Wong - AP

Las principales amenazas para Djokovic son Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, de los cuáles solo puede enfrentar a uno de ellos y en una hipotética final. El italiano está viviendo un 2024 inolvidable en el que ya levantó los trofeos del Australian Open, el ATP 500 de Roterdam y el Masters 1000 de Miami, además de alcanzar las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells en las que perdió el único partido en lo que va de la temporada frente a Alcaraz por 1-6, 6-3 y 6-2. Persigue su tercer título de esta categoría, tras las consagraciones en Toronto 2023 y Miami, justamente.

El español, en tanto, planea recuperarse de un golpe inesperado sufrido en Miami, donde perdió en cuartos de final ante el búlgaro Grigor Dimitrov por 6-2 y 6-4 y descendió al tercer lugar del ranking ATP. El murciano busca ganar su sexto Masters 1000 tras lo hecho en Miami 2022, Madrid 2022 y 2023, e Indian Wells 2022 y 2023.