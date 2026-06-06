Mirra Andreeva, campeona de Roland Garros 2026: así quedó la tabla histórica de ganadoras

Mirra Andreeva es la nueva campeona de Roland Garros y también, nueva campeona de Grand Slam. La rusa de 19 años se impuso este sábado en la final a la sorprendente polaca Maja Chwalinska y elevó la Copa Suzanne-Lenglen tras una contundente victoria que cerró por 6-3 y 6-2. De esta manera, la entrenada por la legendaria Conchita Martínez, inauguró su vitrina para uno de los cuatro certámenes más importante del mundo y celebró entre lágrimas.

La tenista que llegó a París como 8 del mundo, se quedó así con su primer major en su primera final de Grand Slam, ya que su mejor actuación hasta el momento había sido en la edición 2024 del abierto de Francia, cuando perdió en semifinales con la italiana Jasmine Paolini. Este año ganó el WTA 500 de Adelaida y el WTA 250 de Linz.

Mirra Andreeva y Maja Chwalinska protagonizaron una final sorprendente; para la polaca, todo fue soñado THOMAS SAMSON - AFP

La polaca Chwalinska (114°) fue la gran revelación de esta edición, ya que accedió a la final proveniente desde la qualy (superó la épica de la argentina Nadia Podoroska, quien en 2020 hizo lo propio llegando hasta semifinales) y rompió con todos los pronósticos. A partir del lunes subirá, al menos, 93 puestos en el ranking para treparse al 21° lugar.

Mirra Andreeva celebra con su entrenadora española Conchita Martínez el primer título de Grand Slam para la joven rusa JULIEN DE ROSA - AFP

El camino de Andreeva hacia el título

Primera ronda : 6-3 y 6-3 a la francesa Fiona Ferro (181°)

: 6-3 y 6-3 a la francesa Fiona Ferro (181°) Segunda ronda : 3-6, 6-1 y 6-1 a la española Marina Bassols Ribera (175°)

: 3-6, 6-1 y 6-1 a la española Marina Bassols Ribera (175°) Tercera ronda : 6-4 y 6-2 a la checa Marie Bouzkova (28°)

: 6-4 y 6-2 a la checa Marie Bouzkova (28°) Octavos de final : 6-3 y 6-2 a la suiza Jil Teichmann (170°)

: 6-3 y 6-2 a la suiza Jil Teichmann (170°) Cuartos de final : 6-0 y 6-3 a la rumana Sorana Cirstea (18°)

: 6-0 y 6-3 a la rumana Sorana Cirstea (18°) Semifinal : 6-1 y 6-3 a la ucraniana Marta Kostyuk (15°)

: 6-1 y 6-3 a la ucraniana Marta Kostyuk (15°) Final: 6-3 y 6-2 a la polaca Maja Chwalinska (114°)

Máximas ganadoras de Roland Garros

Con el título de este sábado, Mirra Andreeva se anotó en la lista de ganadoras de Roland Garros, en la que brilla la estadounidense Christ Evert, con siete trofeos contando todas las eras del tenis.

Su compatriota más exitosa en París es María Sharapova, que celebró los títulos de 2012 y 2014.

Chris Evert (Estados Unidos) - Siete trofeos

Suzanne Lenglen (Francia) y Steffi Graf (Alemania) - Seis

Adine Masson (Francia) y Margaret Court (Australia) - Cinco

Helen Wills-Moody (Estados Unidos), Iga Swiatek (Polonia) y Justine Henin (Bélgica) - Cuatro

Hilde Sperling (Alemania), Arantxa Sánchez (España), Monica Seles (Yugoslavia) y Serena Williams (Estados Unidos) - Tres