22 de agosto de 2019 • 11:40

El escocés Andy Murray, exnúmero 1 del mundo y actual 329º, operado de una severa lesión de cadera en enero pasado, sigue dando pasos prudentes pero firmes en su rehabilitación e intento de reinsertarse en el circuito mayor. El doble campeón de Wimbledon volverá a competir en el Challenger Tour catorce años después de su última aparición en la segunda categoría del tenis profesional. Lo hará en Mallorca, la semana próxima, mientras en Nueva York se dispute el US Open. El británico recibió una invitación de los organizadores del "Rafa Nadal Open", certamen sobre superficie dura y con 46.000 euros en premios que se disputa en la academia del tenista español.

Después de la operación en la cadera y del proceso de recuperación, Murray volvió a competir en junio pasado, sobre el césped del torneo de Queen's, pero en dobles (de hecho, ganó el título en pareja con Feliciano López). A partir de allí siguió jugando en esa especialidad en Eastbourne, Wimbledon, Washington y en los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati. Recién en este último certamen se animó a actuar en el cuadro individual: perdió en la primera rueda con el francés Richard Gasquet por 6-4 y 6-4. El último partido de singles de Murray había sido en el Abierto de Australia (derrota ante el español Roberto Bautista Agut).

Esta semana, el británico recibió un wild card del ATP 250 de Winston-Salem y en la primera ronda cayó con el estadounidense Tennys Sandgren (73º) por 7-6 (10-8) y 7-5. "Algunas cosas han mejorado un poco (con respecto al partido con Gasquet). He golpeado la pelota un poco más correctamente. Tengo la impresión de que me he desplazado bastante bien para ir a buscar los drops, algo que no pude hacer la semana pasada en Cincinnati", analizó Murray luego de caer frente a Sandgren. Y añadió: "Ficamente estoy bien. No tengo ningún dolor, ninguna incomodidad. Solo un poco más cansado de lo habitual. Puede ser que necesite jugar a un nivel más bajo, tener partidos para desarrollar mi juego antes de reaparecer en el circuito principal". Pocas horas después se haría oficial su participación en un challenger.

Murray, doble ganador de la medalla de oro olímpica (en Londres 2012 y Río 2016), jugó por última vez un torneo del Challenger Tour en Mons, Bélgica, en 2005 y en su palmarés figuran dos trofeos: en Aptos (Estados Unidos) y Binghamton (Estados Unidos), ambos en 2005. En total, el británico registra un récord de 22 victorias y 12 derrotas en este circuito. Manacor espera su partido número 35.