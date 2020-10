El desahogo final y otro día de gloria para Rafael Nadal en París:campeón por 13a vez en Roland Garros Fuente: AFP - Crédito: Martin Bureau

Rafael Nadal transcurre estos días en Mallorca, su lugar en el mundo y su refugio para el descanso luego de otra gesta en el tenis: su 13º título en Roland Garros. El Nº 2 del ranking sacó de adentro sus sentimiendos deportivos en una entrevista con el ATP Tour y habló sobre cómo debería evaluarse la valía de cada jugador bajo un contexto histórico, sin quedarse necesariamente en el furioso presente.

-Sellaste tu autoridad al volver a ganar el título en París, pero esta vez en condiciones muy desfavorables.

-Sellar mi autoridad no es lo mío. Jugué un muy buen torneo dadas las condiciones, dando pasos adelante todos los días. Jugué el partido perfecto cuando tuve que hacerlo en la final. Simplemente, todos los días jugué lo suficientemente bien como para ganar los partidos.

-¿Pensaste que quizás no ganarías este año?

-Cada vez que vengo a París no creo que vaya a ganar. Llego emocionado de poder hacerlo, pero sabiendo que el resultado más lógico es que no lo hago. Ganar no es normal y siempre soy muy consciente de ello. Como decía desde el primer día, este año ha sido el Roland Garros más adverso en el que he jugado, primero por las condiciones y segundo porque mi preparación era prácticamente nula en cuanto a torneos se refiere.

-¿De dónde surgió el plan para afrontar así la final ante Novak Djokovic?

-Mi último partido en arcilla con él fue en Roma el año pasado. Ahí estaba saliendo de una racha muy mala y jugué muy bien. Lo usé como una especie de referencia. Salimos con una idea más o menos clara de lo que queríamos hacer. Y luego vino la parte más complicada: ponerlo en práctica. Por suerte, en la final se dio uno de esos días en los que pude hacerlo. Mi juego se sentía realmente bien y todo funcionó a la perfección.

El mejor deportista español de todos los tiempos, en acción Crédito: (Foto de Anne-Christine POUJOULAT / AFP).

-Desde el primer día, y pese a perder en cuartos de final en Roma, tu entorno le dio peso a un mensaje interesante: la gran diferencia entre el Foro Itálico y la Cancha Philippe-Chatrier.

-En Roma he ganado nueve veces, el lugar también me sienta muy bien. Chatrier es una cancha muy difícil, muy grande. Tienes unas dimensiones enormes allí. Sin embargo, hay una cosa intangible. Cuando has jugado muy bien muchas veces en un solo lugar, es más fácil hacerlo. Hay una mayor confianza en uno mismo y eso tiene una influencia decisiva.

-Después de ganar la final, dijiste que había pasado por algunos "meses difíciles". ¿De qué estabas hablando?

-A nivel social, hemos estado viviendo con problemas continuos. A nivel personal, es una realidad que después del encierro pasé por un mal momento, mi cuerpo no respondió de la mejor manera posible. Tuve muchos días en los que solo pude entrenarme muy poco, con sensaciones desagradables en mi cuerpo. Todo eso, unido a un entrenamiento sin objetivos claros, agrava el problema.

-¿Qué hiciste para superar eso?

-Tenía a las personas adecuadas a mi lado. Me empujaron cuando fue necesario y me dieron la libertad de disfrutar de otras cosas cuando realmente lo necesitaba. Tuvimos que tomar decisiones difíciles, como no ir a Nueva York. Todo es bueno o malo según el resultado final. En este momento, parece que fue un éxito porque gané en Roland Garros, si hubiera perdido tal vez no hubiera sido tan bueno. Esa es la realidad del deporte, un mundo totalmente basado en resultados. Las decisiones se tomaron de forma consensuada, analizándolo todo. Más allá del resultado, personalmente, estoy muy contento con los pasos que dimos.

Fuente: AFP - Crédito: Martin Bureau

-¿Cómo te ha afectado lo que está pasando en el mundo?

He estado más moderado de lo normal, pero ese es un sentimiento generalizado en todo el mundo. Estamos en una situación triste. No puedes compartir momentos con las personas que te gustaría. Todo es menos agradable y no puedes alejarte de las cosas que están pasando en el mundo, sabiendo también que estamos de vuelta en una situación complicada en España. Es normal sufrir por lo que está pasando. Ha habido otras pandemias en el pasado, pero en la historia reciente no hemos pasado por una. Aun así, me he concentrado y he tenido la actitud necesaria cuando se requiere. Es lo que más me satisface en todo el torneo.

-¿Y la burbuja? Has estado encerrado con Carlos Moya y Rafael Maymo durante más de dos semanas.

-Personalmente, lo encuentro más difícil que ellos. Soy una persona que prefiere estar más con la gente. Carlos siempre ha tenido la capacidad de arreglárselas solo, al igual que Rafa. Para mí es un poco más difícil. Los días me han parecido más largos que a ellos, pero hemos redescubierto cosas que habíamos olvidado. Habían pasado tres años desde que compré una PlayStation, y lo jugábamos mucho entre nosotros. También hemos estado leyendo las últimas noticias y viendo algunas series para matar el tiempo.

Rafa Nadal y el beso con Xisca, su mujer, después de haber alcanzado su título en el Abierto de Francia Crédito: REUTERS / Gonzalo Fuentes

¿Fue difícil jugar sin fans?

-Al menos en París había una atmósfera, comparada con Roma. En la final hubo gente en la final por primera vez. Mi familia y mi equipo estaban en mi caja. Eso cambió un poco la perspectiva de todo. En Roma, toda la corte estaba vacía, una situación mucho más difícil.

-¿Estás abrumado por las repercusiones de tu victoria?

-A nivel deportivo, está claro que he logrado algo significativo: ganar 13 veces uno de los torneos más importantes del mundo e igualar a Federer con 20. Hemos estado hablando de esto durante mucho tiempo, particularmente ustedes los periodistas. He logrado igualar un récord que parecía imposible.

-Entonces, ¿se puede decir ahora abiertamente que sos el mejor de la historia?

-Los números deben ser analizados por personas que tengan un buen conocimiento de la historia del tenis. Honestamente, no me importa mucho. Estoy feliz con mi carrera. Por el momento, está claro que soy uno de los dos. Veremos qué pasa en los próximos años: qué hace Djokovic, qué hace Federer cuando regresa y qué sigo haciendo. Si todo va bien, tendremos tiempo para analizarlo cuando terminemos nuestras carreras.

Rafael Nadal y la Copa de los Mosqueteros de Roland Garros, un romance que se inició en 2005 y que sigue con el fuego muy encendido Crédito: AP Photo/Francois Mori

-Federer fue uno de los primeros en felicitarlo.

-Federer y yo hemos tenido una muy buena relación durante muchos años. Tenemos una gran admiración el uno por el otro. Hemos compartido muchos de los momentos más importantes de nuestras carreras compitiendo unos contra otros hasta el punto de crear una rivalidad que ha superado los límites del tenis. Lo valoramos y lo apreciamos de manera especial. Empatarlo a los 20 significa mucho, es un gran honor. Es algo maravilloso.

-¿Se puede tener una buena relación a pesar de competir por lo mismo?

Como siempre, hay que poner un poco las cosas en perspectiva. Estamos jugando al tenis, nada más. La vida es más agradable cuando tienes una buena relación con tus rivales. Ir al vestuario con un ambiente positivo, hablar con los demás, hace que la vida sea más agradable en los torneos que si se tienen rivalidades extremas.

-Con 20 Grand Slams, ¿qué queda por ganar?

-Para seguir disfrutando de la vida diaria. Al final, soy una persona afortunada. La vida me ha sonreído hasta ahora. No sé qué me queda por ganar, pero la emoción es seguir avanzando. Si no tienes ese entusiasmo, es hora de dedicarte a otra cosa. Mientras lo tenga, tengo que seguir trabajando duro todos los días para seguir dándome oportunidades de competir al más alto nivel.

En el Philippe-Chatrier como si fuera en el patio de su casa: Rafael Nadal venció a Djokovic y se consagró por decimotercera vez en París Crédito: REUTERS / Charles Platiau

-Antes de tu primer partido en Roma, en 2014, dijiste que la cabeza de Bjorn Borg se había ido a los 26 años, a pesar de ser un campeón excepcional. ¿Qué haces para mantener esa llama encendida a los 34?

-Como todo el mundo, he tenido momentos buenos y momentos malos, momentos de entusiasmo y momentos de desilusión, sobre todo cuando había más problemas físicos de lo normal. He tenido la suerte de tener un entorno fantástico a mi alrededor, una familia y un equipo que me han acompañado a lo largo de mi carrera. Tengo una personalidad estable, no me emociono demasiado cuando las cosas van bien, ni soy excesivamente negativo cuando van mal. Eso me ayuda a vivir las cosas con tranquilidad para poder continuar. Al final, todo se reduce a algo más simple: la pasión con la que naces.

-¿Qué te queda en 2020?

-Hoy más que nunca, las decisiones hay que tomarlas con tranquilidad, analizando bien todas las situaciones. Necesito un poco de tiempo para saber cuál será mi calendario.

