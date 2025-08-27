Naomi Osaka se vistió de gala para su debut en el US Open y.. ganó en sets corridos

Naomi Osaka fue el centro de todas las miradas el martes, al haber entrado en el court con un deslumbrante conjunto rojo con brillantes antes de superar a la belga Greet Minnen por 6-3 y 6-4 para alcanzar la segunda ronda del US Open en Flushing Meadows.

La bicampeona del torneo ingresó en el estadio Louis Armstrong con una elaborada cola de caballo en el pelo, adornada con rosas que más tarde se quitó por practicidad, pero no sin antes hacer una declaración en la sesión vespertina iluminada. “Simplemente pensé que sería muy divertido hacer un Nueva York bajo las luces”, dijo Osaka sobre su atuendo diseñado a medida. “Este es mi traje de noche, así que espero llevar mi traje de día la próxima vez”.

Naomi Osaka, con las rosas en el cabello, muestra su muñeco Labubu, al que llamó "Billie Jean Bling" Robert Prange - Getty Images North America

La teatral presentación de la vigésima tercera favorita se extendió más allá de la moda, ya que en su bolso lucía un pequeño colgante de Labubu que ella apodó “Billie Jean Bling, no Billie Jean King” en su entrevista al pie de la cancha tras su victoria ante Minnen. “No esperaba que a todo el mundo le gustara Billie Jean Bling. Me alegro de que haya hecho reír a la gente”, dijo.

Bajo el brillo y el glamour se escondían los habituales nervios previos al partido de esta madre de 27 años. “Podría haber tenido una actitud mejor. Estaba muy estresada. Era la primera ronda y este torneo significa mucho para mí”, dijo Osaka. “Ojalá hubiera pensado más en el proceso que en el resultado, pero me alegro de haber podido ganar”, añadió la japonesa, actual número 24 del ránking mundial.

Naomi Osaka, durante su partido de primera ronda del US Open ante la belga Greet Minnen KENA BETANCUR� - AFP�

Los nervios se notaron al principio, pero no en sus estadísticas: siete estruendosos aces, cero break-points afrontados en el segundo set y una conversión perfecta de seis de seis en oportunidades de ruptura en un partido que resolvió en 83 minutos. Minnen, en el puesto 106 de la clasificación mundial, se vio superada por 30 errores no forzados frente a la implacable potencia de Osaka desde la línea de fondo.

“Creo que ha sido más agresiva de lo que esperaba. A veces me sentí un poco abrumada, pero traté de hacer que siguiera jugando un tiro más”, dijo Osaka, atribuyendo la mejora de su mentalidad a las recientes victorias que le han dado confianza. “Me siento muy bien por haber ganado bastantes partidos contra algunas jugadoras realmente buenas, especialmente en una superficie que me encanta”.

El detalle de "Billie Jean Bling", el muñeco Labubu de la tenista japonesa Naomi Osaka Robert Prange - Getty Images North America

Su elaborada indumentaria requirió años de planificación de producción por parte de la empresa estadounidense Nike y los cristales son especialmente difíciles en las prendas de alto rendimiento. El espectacular cambio de peinado después de salir a la cancha siempre formó parte del plan.

“El proceso no es complicado, y siempre me gusta que la gente no sepa nada de la indumentaria que viene. Así que hacemos meses y meses de pruebas, con antelación. Yo sé cómo me voy a vestir el año siguiente. Esto me incentiva a jugar bien para estar en una buena cancha y poder usar todos estos outfits”, se sinceró Osaka. “Siempre supe que me iba a quitar el pelo, porque pesa mucho”, explicó.

El detalle del peinado de Naomi Osaka durante su partido de la primera ronda del US Open ante la belga Greet Minnen MATTHEW STOCKMAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Su siguiente rival es la estadounidense Hailey Baptiste, a la que Osaka describió como una jugadora que “es capaz de hacer básicamente cualquier cosa.” La japonesa reconoció la dificultad añadida de enfrentarse a una favorita del público local, pero se mantuvo filosófica. “Todo lo que puedo hacer es esforzarme al máximo y ver cuál es el resultado”, dijo.

Osaka intenta convertirse en la primera madre que gana un título individual de grand slam desde Kim Clijsters en el Abierto de Australia de 2011. A tenor de la imponente mezcla de estilo y sustancia que exhibió el martes, ese sueño podría estar un paso más cerca de hacerse realidad bajo las brillantes luces de Nueva York.