Francisco Cerúndolo ganó en su debut en el Masters 1000 de Madrid y lo espera Luciano Darderi, vencedor de su hermano Juan Manuel

Francisco Cerúndolo (20° del ranking y 16° preclasificado) debutó con un triunfo este sábado en el Masters 1000 de Madrid, donde ingresó al cuadro principal directamente en la segunda ronda. En una hora y 40 minutos, superó al alemán Yannick Hanfmann (60°) por 6-1 y 7-5 y avanzó a los 16avos de final del torneo que se disputa sobre polvo de ladrillo. Allí se medirá con su amigo Luciano Darderi (22°), que más tarde superó a Juan Manuel Cerúndolo (67°) por 6-1 y 6-3 y evitó un duelo de hermanos en la siguiente instancia.

Fran, de 27 años, llegó a las semifinales en Madrid el año pasado, cuando perdió con el noruego Casper Ruud, que sería el campeón; sabe que tiene un buen caudal de puntos para defender esta vez. Su estreno fue bueno, en un partido en el que apeló al oficio y practicó un juego solvente, en especial en el set inicial. En el segundo parcial, cuando el germano levantó su nivel, el argentino se hizo más fiable a partir de su buen porcentaje de primeros saques.

Si bien el 20° del ranking llegó al partido con un claro liderazgo en sus enfrentamientos (4-2), siempre sobre la misma superficie, el último antecedente, de fines de febrero en las semifinales del ATP 250 de Santiago, le daba una esperanza a su contrincante y un alerta al tenista albiceleste. Sin embargo, la confianza y la experiencia resultaron de gran utilidad para resolver el duelo.

El mayor de los Cerúndolo cuenta con un balance de 18 partidos ganados y 8 perdidos este año, que incluye la conquista de su cuarto título ATP en Buenos Aires sobre... Darderi, el jugador de Villa Gesell que se nacionalizó italiano y será su próximo escollo en la capital española. En el historial entre ellos, Francisco está 3-2. Se enfrentarán el lunes.

Para Darderi resultó todo un poco más sencillo. Diestro, de 24 años, ya desde el comienzo sacó provecho a la gran cantidad de errores cometidos por Juan Manuel. Los aplausos en reconocimiento del quiebre inicial llegaron a los 13 minutos y, desde ahí, la balanza se inclinó de forma casi decisiva.

Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi, dos amigos que disputaron la final de Buenos Aires; este lunes serán rivales en los 16avos de final de Madrid Sergio Llamera

Si bien el menor de los Cerúndolo logró quebrar el servicio en el segundo set, sus complicaciones con el saque volvieron a allanarle el camino a su oponente, que cerró el duelo tras una hora y 18 minutos. Juanma se despidió con 23 errores no forzados y otorgó cinco de siete breaks.

Pese a que durante los últimos meses fue escalando en el circuito más exigente del mundo, Darderi desembarcó en el Madrid Open con el objetivo de cortar con la racha negativa que acarrea desde que se llevó el torneo de Santiago, en Chile. No pudo enlazar victorias desde entonces y cayó sorpresivamente en sus primeros partidos de los Masters 1000 de Indian Wells, Miami y Montecarlo. Incluso, nunca pudo llegar a octavos en un certamen de esa categoría.

Por el mismo torneo, en la cancha principal Mariano Navone (45°) está jugando frente al alemán Alexander Zverev, el número 3 del mundo y segundo preclasificado tras la deserción del español Carlos Alcaraz. El europeo se quedó con el primer set por 6-1 con un juego casi sin fallas. El argentino dominó el segundo por 6-3, tras quebrarle el saque en el segundo game y mostrar más firmeza para sostener la ventaja ante un rival que cometió 22 errores no forzados. Se define en el tercero, donde el germano ya consiguió un quiebre.

Por su parte, Camilo Ugo Carabelli (57°) se mide con el italiano Flavio Cobolli (10° favorito), en la cancha 4.