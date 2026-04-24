El descargo de Marco Trungelliti por los insultos que sufrió en el Masters 1000 de Madrid: “¿Hubo racismo? Sí"

Fue un bochorno poco habitual en un deporte donde siempre prima el respeto por los protagonistas y el disfrute por el juego. Uno de esos casos excepcionales, pero no por ello menos lamentable. Lo que padeció el argentino Marco Trungelliti este jueves durante su encuentro de primera ronda del Masters 1000 de Madrid ante el tenista local Daniel Mérida retumbó en el mundo de las raquetas, una vez que los videos comenzaron a viralizarse por las redes sociales.

Mérida se impuso por 6-4, 1-6 y 7-6 (8-6), pero el encuentro se vio marcado por una notoria tensión, que se incrementó desde el momento en el que parte del público -presuntos apostadores- comenzó a apoyar de manera desaforada a Mérida y a hacer ruido en los turnos de Trungeliiti al saque.

Durante el tercer set, con el score 4-5, el argentino perdió la paciencia. Primero, Trungelliti se quejó con el juez de silla Alexandre Robein. Frenó el partido y le dijo: “Así no se puede jugar”. El umpire le explicó que se habían mandado grupos de seguridad a controlar a los espectadores de ese sector, lo que se demoró. Luego, más molesto, pidió la presencia del supervisor de la ATP, el suizo Andreas Egli, sin tener el eco esperado. Entonces, el santiagueño fue directo al choque y encaró a los fanáticos que le estaban faltando al respeto; los miró de frente y a uno le dijo: “Bajá, cagón. ¿Por qué no gritás ahora? Gritá, cagón”, con gritos que retumbaron en la Pista 3.

Marco Trungelliti discute con el umpire y con su rival Captura de video

Tras su victoria, Mérida habló del clima que se vivió dentro del encuentro: “Para mí ha sido súper especial, tenía todo el público animándome. Estoy muy contento y súper agradecido a todo el mundo que ha estado apoyando hoy. Al principio estaba un poco tenso, nervioso por toda la gente que estaba apoyando, pero creo que me ha ayudado hasta el último punto. Hemos vivido un ambiente un poco especial, los partidos de tenis no suelen ser tan al límite. Ha habido un momento que se ha parado porque alguien de público le ha dicho algo, él ha respondido y entonces se ha calentado un poco. No he llegado a escuchar lo que se han dicho, pero sí que es verdad que se ha calentado un poco de más”.

El descargo de Trungelliti

Sin embargo, el propio Trungelliti se encargó en las últimas horas de contar brevemente, en un posteo en su cuenta oficial de Instagram, lo sucedido en La Caja Mágica. “Para terminar con el tema de anoche: ¿fue un bochorno? Sí. ¿Hubo racismo? Sí. ¿Faltas de respeto desde el primer momento? Sí. ¿Se hizo algo al respecto durante el encuentro? No mucho. ¿Me importa? No".

La historia que subió Marco Trungelliti sobre lo que sufrió durante su encuentro con Daniel Mérida, en el Masters 1000 de Madrid

El duelo entre Trungelliti y Mérida tenía un antecedente cercano: el martes pasado se habían enfrentado por la última ronda de la qualy, y el español, 102° del mundo, se ganó el ingreso al cuadro principal con un triunfo por 7-6 (7-4) y 6-3. Luego, el argentino (77° del ranking) entró como perdedor afortunado (lucky loser), y el azar dispuso que volvieran a medirse en la primera ronda del main draw.