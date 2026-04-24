Masters 1000 de Madrid 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este viernes continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Madrid, el cuarto certamen de esta categoría en lo que va de la temporada masculina y el quinto en la femenina. Se disputan varios partidos, todos correspondientes a la segunda ronda. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se destaca la aparición del N° 1 del ranking ATP, Jannik Sinner, de Ben Shelton (6°), Álex De Miñaur (8°), Lorenzo Musetti (9°), y de los argentinos Tomás Etcheverry (29°) y Thiago Tirante (75°). El italiano se enfrenta al francés Benjamin Bonzi (104°), el estadounidense al croata Dino Prizmic (87°), el australiano al español Rafael Jódar (42°) y el italiano al polaco Hubert Hurckacz (63°). Etcheverry, por su parte, va contra el austríaco Sebastian Ofner (83°) y Tirante juega ante el norteamericano Tommy Paul (18°).

Tomás Etcheverry se verá las caras con el polaco Sebastian Ofner en la segunda ronda del Madrid Open 2026 x.com/bcnopenbs

En el campeonato de mujeres vuelven a jugar varias de las mejores tenistas del mundo, con participación de la argentina Solana Sierra (88° del ranking WTA) y de cinco de las 10 integrantes del Top 10: Elena Rybakina (2°), Coco Gauff (3°), Jessica Pegula (5°) y Victoria Mboko (10°). Sierra choca con la polaca Magdalena Frech (38°), Rybakina con la rumana Elena-Gabriela Ruse (71°), Gauff con la francesa Leolia Jeanjean (126°), Pegula con la británica Katie Boulter (61°) y Mboko con la estadounidense Caty McNally (76°).

Horarios de los partidos más destacados

6 : Lorenzo Musetti vs. Hubert Hurckacz.

: Lorenzo Musetti vs. Hubert Hurckacz. 6 : Solana Sierra vs. Magdalena Frech.

: Solana Sierra vs. Magdalena Frech. No antes de las 7.10 : Ben Shelton vs. Dino Prizmic.

: Ben Shelton vs. Dino Prizmic. No antes de las 7.10 : Elena Rybakina vs. Elena-Gabriela Ruse.

: Elena Rybakina vs. Elena-Gabriela Ruse. No antes de las 10 : Tomás Etcheverry vs. Sebastian Ofner.

: Tomás Etcheverry vs. Sebastian Ofner. No antes de las 10 : Coco Gauff vs. Leolia Jeanjean.

: Coco Gauff vs. Leolia Jeanjean. No antes de las 10.40 : Thiago Tirante vs. Tommy Paul.

: Thiago Tirante vs. Tommy Paul. No antes de las 11 : Jannik Sinner vs. Benjamin Bonzi.

: Jannik Sinner vs. Benjamin Bonzi. No antes de las 14 : Caty McNally vs. Victoria Mboko.

: Caty McNally vs. Victoria Mboko. No antes de las 15 : Álex De Miñaur vs. Rafael Jodar.

: Álex De Miñaur vs. Rafael Jodar. No antes de las 16.10: Jessica Pegula vs. Katie Boulter.

Jessica Pegula le pondrá fin a la actividad de este viernes en el Masters 1000 de Madrid 2026 Aaron Favila - AP

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online el Masters 1000 de Madrid 2026

El Masters 1000 de Madrid 2026 se extiende hasta el domingo 3 de mayo en la Caja Mágica. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Máximos ganadores del Masters 1000 de Madrid

Rama masculina

Rafael Nadal (España) - Cinco títulos

Roger Federer (Suiza) y Novak Djokovic (Serbia) - Tres

Alexander Zverev (Rusia), Andy Murray (Gran Bretaña) y Carlos Alcaraz (España) - Dos

Rafael Nadal es el máximo ganador de la historia del Masters 1000 de Madrid con cinco títulos Reuters

Rama femenina