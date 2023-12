escuchar

¿El tenis actual o el de antes? ¿El tenis romántico o el moderno? El debate, a esta altura, ya no tiene demasiado sentido. Es dificultoso hacer comparaciones teniendo en cuenta cómo evolucionó el deporte de las raquetas: en tecnología, entrenamiento, superficies, pelotas... Sin embargo, cada tanto surge la discusión. Esta vez, vía redes sociales, los protagonistas de un cruce picante fueron el alemán Boris Becker (número 1 del mundo en 1991, tres veces campeón de Wimbledon) y el tan polémico como talentoso australiano Nick Kyrgios , 13° en 2016 y con un futuro incierto.

Todo nació con una declaración de Kyrgios en The Athletic sobre el juego actual y el de otras décadas. “El juego era muy lento en aquel entonces. He visto a Boris Becker y no digo que no fueran buenos en su época, pero decir que serían igual de buenos ahora, es absurdo. En aquel entonces, un gran servicio equivalía a entre 197 y 200 km/h. La gente como yo, sacamos a 220 constantemente. Es un juego de pelota completamente diferente. No digo que no hubieran encontrado su camino. Pero para sacar y volear ahora todo el tiempo, debes sacar a 220, porque si lo haces a menos de 220, hermano, Djokovic te come vivo. Te come vivo” , sentenció Kyrgios, que atraviesa por un pésimo momento deportivo. A los 28 años y tras jugar sólo un partido en la temporada, se quedó sin puntos ni ranking.

Nick Kyrgios, afectado por lesiones, jugó sólo un partido en el año y su futuro es incierto Florian Eisele - Pool AELTC

Becker, que volvió a estar activo en las redes sociales tras superar un momento oscuro de su vida (estuvo en una prisión de Londres durante ocho meses por ocultar su patrimonio para declararse en bancarrota y no pagar sus deudas) reaccionó, con contundencia, a las palabras de Kyrgios.

“¡¿Nick hace mucho ruido sobre el tenis últimamente?! ¿Por qué habla de un deporte que aparentemente odia? Verificación de hechos: Nick nunca ha ganado un campeonato importante como jugador o entrenador (sí, dobles 1), entonces, ¿de dónde viene la credibilidad? Tratando de comparar generaciones... ¡¿Laver contra Federer, Borg contra Nadal, Sampras contra Djokovic?! Ni siquiera voy a mencionar a McEnroe, Connors, Lendl, Agassi, Courier, Edberg, Wilander, Kuerten, Bruguera, Rafter, Hewitt y muchos más... ¡¡¡Habla con tu @OnlyFans de muchas cosas menos de tenis!!!”, escribió el germano, ganador de 49 títulos, seis de ellos de Grand Slam.

Boris Becker logró seis títulos de Grand Slam, tres de ellos en Wimbledon Hulton Deutsch - Hulton Archive

La referencia de Becker a Onlyfans fue porque hace algunos días, mientras intenta buscar soluciones a las distintas lesiones de rodilla y muñeca que lo alejaron de la competencia, Kyrgios sorprendió al abrir una cuenta en esa red social, en la que los usuarios pagan por contenido exclusivo, cuyo acceso está restringido para mayores de 18 años. El jugador aussie, a diferencia de la mayoría de los creadores en el sitio, aseguró que el acceso al contenido en su cuenta será sin cargo, según lo anunció en su cuenta de X: “Esto se puso mucho más loco… ¡Únanse a mi Onlyfans! ¡La suscripción es gratis para todos! Hay de todo, desde el detrás de escena hasta la vida diaria y lo que pasa en la cancha. Los veo a todos allí”.

Como era de esperarse, el australiano (finalista de Wimbledon 2022) no se iba a quedar callado tras las palabras de Becker. “Una cosa es segura que no estaré sentado aquí dentro de 20 o 30 años, afirmando que puedo competir y compararme con los nuevos chicos de la cuadra. Definitivamente es una cuestión de ego...”.

Kyrgios ganó el título de dobles de Australia 2022, en pareja con su compatriota Thanasi Kokkinakis WILLIAM WEST - AFP

El ida y vuelta finalizó, sólo por ahora, con nuevo mensaje de Becker. “¡Le deseo a Nick una pronta recuperación completa y no puedo esperar a verlo nuevamente en una cancha de tenis! ¡Es un jugador apasionante cuando está en forma! Tiene un Grand Slam en su palmarés pero tiene que hablar en la cancha... ¡buena suerte!”, publicó el León de Leimen, haciendo referencia la título de Australia en dobles obtenido en 2022 en pareja con Thanasi Kokkinakis.

El presente es mortificante para Kyrgios. Padeció demasiadas dificultades físicas, ingresó varias veces en el quirófano y, apenas, jugó un partido en el año (en Stuttgart, en junio). En las últimas horas confesó que, de no haber sido por el empuje de su familia, ya se hubiera retirado. Una intervención de rodilla y una lesión de muñeca lo pusieron en jaque. Ya se dio de baja del Australian Open 2024, el primer major del año, que comenzará el 14 de enero. “Realmente no quiero jugar más. Estoy exhausto, estoy cansado... Ya me han operado tres veces”, sentenció. De todos modos, sigue haciendo ruido.

LA NACION