Novak Djokovic: ¿Detenido y deportado o libre y a jugar? El fin de semana furioso que le espera al número uno del tenis mundial

Novak Djokovic se prepara para otro fin de semana de súper acción en Melbourne (Australia). El ministro de Migraciones de ese país, Alex Hawke, ejerció su derecho de revocar la visa del tenista “por cuestiones de bien público” y los abogados del número 1 del mundo apelaron ante la misma corte que le había reintegrado el permiso a comienzos de semana. El tenista se prepara para comparecer ante la Justicia este mismo sábado a la mañana (noche de viernes en la Argentina). Al día siguiente, el domingo, tendrá que volver a enfrentar a un magistrado, pero ahora será el turno de la Corte Federal, que tiene un límite para dar su veredicto en el caso: la noche del domingo.

Una vez que los abogados de Djokovic supieron que el ministro Hawke había definido la revocación de la visa confirmaron que apelarían la decisión. En la prensa australiana ya se sabía que los letrados del tenista serbio volverían a acudir a los tribunales para sostener el derecho de su defendido de ingresar a territorio australiano y tratar de revalidar su título en el primer Grand Slam del año. En la noche de este viernes se desarrolló la audiencia con el juez Anthony Kelly, que entiende en el caso. Toda la reunión fue transmitida en vivo por YouTube. En un momento, los representantes de Djokovic expresaron su preocupación por la difusión del lugar en el que el tenista enfrentaría a la Justicia en la mañana del sábado. “Será un circo mediático”, adelantaron los abogados del serbio.

"Afuera", parece decirle el primer ministro australiano, Scott Morrison, a Novak Djokovic STR - AFP

El lugar, entonces, fue modificado. Y también el juez: el expediente no estará a cargo de Kelly, sino de un magistrado de la Corte Federal australiana: David O’Callaghan. La sede de la entrevista de este sábado no fue divulgada para evitar un enjambre de periodistas, por lo que esa decisión puede considerarse un triunfo de los abogados de Djokovic. Los letrados también consiguieron que el tenista no vuelva al Hotel Park, que funciona como un centro de detención de refugiados, mientras se define su futuro. En la audiencia de este viernes le pidieron al juez Kelly que considerara un “lugar residencial” para el serbio, quien además ya tiene definido su rival de primera ronda en el Abierto de Australia: será su compatriota Miomir Kecmanovic, de 22 años y número 78 del ránking mundial.

En la orden oficial publicada este viernes, el juez Kelly acepta que Djokovic pueda estar en la oficina de sus abogados antes y después de sus audiencias con el juez O’Callaghan. Así, no tendrá que volver al hotel Park, donde estuvo cuatro días en medio de las críticas de su familia y de sus fanáticos por el trato recibido. De todas maneras, el tenista estará acompañado por dos oficiales de la Policía de Fronteras australiana. No podrá entrenarse: a la noche regresará al lugar de concentración, sólo para dormir. A las 9 de la mañana del domingo regresará a las oficinas de sus abogados acompañado por las autoridades , y a la espera del veredicto final de su caso, que no debería extenderse más allá del fin de semana.

Alex Hawke, el ministro de Migraciones australiano que decidió este viernes revocar la visa de Novak Djokovic y deportar al número 1 del tenis mundial MICK TSIKAS

“Estamos muy preocupados por los tiempos”, le dijeron los letrados de Djokovic al juez Kelly. Así, se acordó que el domingo fuera la fecha límite para la resolución del caso. Los organizadores del Abierto de Australia, quienes le extendieron al tenista una autorización médica tras la auditoría de dos paneles médicos independientes, y que le permitían disputar el torneo pese a no estar vacunado, también hicieron lo suyo: confirmaron que el número uno del mundo debutará ante Kecmanovic el lunes. Si es que tiene éxito en su apelación y no es deportado.

The top halves of the #AusOpen men’s and women’s singles draws will be played on Monday. — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2022

Un ex coach de Djokovic dijo que lo tratan “como a un criminal”

Niki Pilic, ex entrenador y mentor de Djokovic, calificó a la situación del tenista en Australia como “vergonzosa” y dijo que lo tratan “como si fuera un criminal”. “La gente no entiende lo que significa ser un campeón del mundo, el tipo de fortaleza y de moral que se necesita”, dijo Pilic. Y añadió: “No es el final del mundo si no juega el Australian Open. Jugará otros torneos”.

El británico Andy Murray empatizó con su colega, el número uno del mundo. “No es una situación buena. No me voy a sentar acá y empezar a pegarle a Novak mientras está en el piso. Lo dije el otro día: esta no es una situación buena para nadie”. Murray continuó: “Miren, voy a animar y a aconsejar a todo el mundo a que se vacune. Pero de verdad creo que todos deberían poder tomar su propia decisión. Y en un país como Australia necesitás estar vacunado para ingresar, para competir. Obviamente, la mayoría de los jugadores tomó esa decisión ”.