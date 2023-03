Novak Djokovic elogió a Carlos Alcaraz por volver al primer puesto del ranking

escuchar

La pandemia del Covid-19 generó un quiebre en la carrera de Novak Djokovic. A medida que gran parte de la comunidad internacional permitió el ingreso de extranjeros en sus países sólo a quienes se vacunaran contra el virus, la decisión del serbio de no inocularse, argumentando que se siente lo suficientemente sano para seguir compitiendo y su escepticismo en cuanto a los efectos secundarios, limitó notablemente la cantidad de torneos en los que pudo participar a partir de 2021. A medida que el impacto de la pandemia fue decreciendo, varios países ablandaron sus posturas al respecto, pero no así con algunos lugares de los Estados Unidos, lo que le impidió participar de los Masters 1000 de Indian Wells y Miami en 2023.

Como consecuencia, la posibilidad de liderar con la holgura de otros tiempos el ranking ATP se debilitó considerablemente respecto de lo que era hasta 2021, y el gran nivel de Carlos Alcaraz le permitió desbancarlo dos veces de la cima, siendo la más reciente la semana pasada, cuando se hizo con el torneo californiano. Pero Djokovic no demuestra el más mínimo arrepentimiento en cuanto a su postura, que también lo marginó del Australian Open 2022 y del US Open del año pasado: “He aprendido a lo largo de la vida que los arrepentimientos solo te detienen y básicamente te hacen vivir en el pasado. Y no quiero hacer eso”, reflexionó en diálogo con CNN. “Tampoco quiero vivir demasiado en el futuro. Quiero estar tanto en el momento presente como sea posible, pero por supuesto pensar en el futuro, crear un futuro mejor. Así que felicito a Alcaraz. Absolutamente merece volver al número uno”.

Desde que se adueñó del Australian Open, Djokovic jugó un solo torneo, el ATP 500 de Dubai, donde alcanzó las semifinales antes de caer frente a Daniil Medvedev

“Es una pena que no pude jugar en Indian Wells ni en Miami, me encantan esos torneos. Allí tuve mucho éxito. Pero al mismo tiempo, es la decisión consciente que tomé y sabía que siempre existe la posibilidad de que no vaya. Y ese es el estado actual o la situación actual”, continuó el último campeón del Australian Open, que de todos modos se mostró esperanzado para jugar el último Grand Slam del año: ”Lo que espero cambie para más adelante este año para el US Open. Ese es el torneo más importante para mí en suelo estadounidense”.

Luego, Djokovic rememoró sus momentos más memorables en Flushing Meadows: “Tengo muchas ganas de jugar allí, quiero estar. De hecho, estuve en 2021 cuando perdí la final contra Medvedev, probablemente uno de los mejores momentos que he tenido con la multitud de Nueva York. Y he tenido la suerte de ganar ese torneo tres veces, y jugar muchas finales. Y aunque perdí ese partido, recibí mucho amor y aprecio de la gente y quiero volver y volver a conectarme con la multitud allí. Así que es algo que aguardo con ansias y espero que suceda”, concluyó.

El ruso Daniil Medvedev y el serbio Novak Djokovic hablan después de que Medvedev derrotó en la final del Abierto de Estados Unidos a Djokovic el domingo 12 de septiembre del 2021. (AP Photo/John Minchillo)

El ganador de 22 torneos de Grand Slams también se dio el lugar para dialogar acerca de lo que hará cuando deje el tenis, algo que aún no tiene decidido. “He estado tratando de ser sensible y consciente de que tengo que empezar a prepararlo lo antes posible y rodearme de gente inteligente que tenga la experiencia de estar en ese camino, en esa zona, en ese sector que estoy interesado desde hace bastante tiempo porque soy nuevo”, aseguró Djokovic, que en mayo cumplirá 36 años.

Y por último, el serbio también repartió elogios para sus dos grandes rivales a lo largo de su carrera, Roger Federer y Rafael Nadal, a quienes les dio crédito por convertirse en un mejor tenista: “Me hicieron más fuerte, tanto mental como físicamente, mi juego mejoró debido a todos estos partidos que jugamos uno contra el otro, principalmente por los partidos que perdí contra ellos, algunos partidos importantes”, remarcó, valorando también lo hecho por la gran dominadora del deporte femenino, Serena Williams: “Sigue inspirándome a mí y a todos los tenistas del mundo, ha sido realmente un icono de nuestro deporte durante tantos años”.

Djokovic valoró sus enfrentamientos con Nadal y Federer a lo largo de su carrera y expresó que los hicieron mejorar como tenista GLYN KIRK - AFP

De este modo, el próximo torneo que Djokovic tiene confirmado por jugar es el Masters 1000 de Monte Carlo, que comenzará el próximo 8 de abril. No obstante, su nombre no aparece en el cartel del ATP 500 de Barcelona, que se disputará a partir de la segunda semana de abril, siendo el único integrante del top 5 actual del ranking que no está anunciado para el torneo en España.

