Los All Blacks tienen nuevo entrenador para después del Mundial: Scott Robertson es el elegido, en una decisión tan anticipada como esperada

El breakdance llegó al vestuario de los All Blacks. Después de seis gloriosas temporadas en las que llevó a Crusaders a lo más alto cada vez, Scott Robertson fue oficializado como entrenador del seleccionado de Nueva Zelanda luego del Mundial de Francia 2023. Así, el actual conductor, Ian Foster, dirigirá al equipo en la gran cita sabiendo que ello marcará el fin de su ciclo, sin importar qué tan lejos lleve al equipo.

La designación de Robertson parecía cantada e incluso sonó fuerte durante 2022, luego de que Nueva Zelanda perdiera la serie ante Irlanda y en el debut del Rugby Championship ante Sudáfrica, aunque la victoria posterior en la revancha en Johannesburgo sirvió para ratificar la continuidad de Foster. No obstante, la posterior derrota con los Pumas y el cierre de año con empate ante Inglaterra, sumado a que Robertson empezaba a ser apuntado por otros equipos, obligaron a esta decisión prematura e inusual para el rugby neozelandés.

“Razor” Robertson dirige a Crusaders desde 2017. Desde entonces ganó casi todo lo que jugó: tres veces el Super Rugby (incluida la final de 2019 ante Jaguares en Christchurch), el Super Rugby Aotearoa 2020 y 2021 (sólo equipos neozelandeses) y el Super Rugby Pacific 2022 (equipos neozelandeses y australianos). El único torneo que no ganó fue el Super Rugby Trans-Tasman 2021, aunque se quedó afuera de la final por diferencia de puntos tras ganar todos los partidos. En cada oportunidad, el excéntrico entrenador festejó bailando breakdance en medio de una ronda formada por todos los jugadores.

Scott Robertson se pondrá el traje de entrenador de Nueva Zelanda en 2024 Hagen Hopkins - Getty Images AsiaPac

“Es un honor haber sido nombrado el próximo entrenador de los All Blacks”, dijo Robertson, cuyo contrato será por cuatro años y tendrá al Mundial de Australia 2027 como corolario. “Es un trabajo que conlleva una enorme responsabilidad y estoy entusiasmado por la oportunidad de contribuir al legado de esta camiseta. Tener tiempo para planificar el 2024 y más allá es crucial para que los All Blacks puedan ser exitosos en el próximo ciclo mundialista. Tengo un trabajo que hacer con los Crusaders que va a ser mi principal foco hacia la finalización del Super Rugby, pero voy a tener la oportunidad de trabajar con New Zealand Rugby en algunos aspectos clave de mi mandato para comenzar con buen impulso el año próximo”.

La llegada de Robertson corta una continuidad en el seleccionado que había comenzado en 2004 con la asunción de Graham Henry. El ex asesor de los Pumas estuvo ocho años en el cargo, se consagró en Nueva Zelanda 2011 y lo sucedió su asistente Steve Hansen, quien también estuvo en dos períodos mundialistas, llegó a lo más alto en Inglaterra 2015 y fue reemplazado por quien era su entrenador de defensa (Foster).

Robertson ya había estado en la consideración tras la finalización del mandato de Hansen en 2019. Esta vez, tuvo a Jamie Joseph, entrenador del seleccionado de Japón, como contrincante.

La elección anticipada de Robertson, que se venía rumoreando hace meses, causó rechazo inicial por parte de Foster. “Pensé que lo mejor para el equipo y todo el staff de entrenadores era que este proceso de selección ocurriera después del Mundial. Eso no ocurrió, pero aceptamos la decisión y vamos a seguir adelante”, dijo el entrenador vigente.

Scott Robertson, y un recuerdo como jugador de los All Blacks, en el partido ante los Pumas, en el Monumental en 2001, rodeado por Federico Méndez, Mario Ledesma, Gonzalo Longo y Felipe Contepomi LA NACION

Robertson es bien conocido en la Argentina por el try que le convirtió a los Pumas en la cancha de River en 2001. Los argentinos ganaban 20-17 con el tiempo cumplido, pero un despeje de Felipe Contepomi se quedó adentro de la cancha, contraatacó el fullback Leon MacDonald y el ex tercera línea voló contra la bandera. Como tercera línea vistió las camisetas de Crusaders, Perpignan y Ricoh Black Rams de Japón, además de la de los All Blacks en 22 oportunidades.

Cuando se hizo cargo de los Crusaders, después de haber dirigido a Canterbury en el certamen provincial, lo devolvió a los primeros puestos después de ocho años sin títulos y de manera dominante. Se caracteriza por un liderazgo carismático y abierto, que les otorga amplias libertades a los jugadores y les permite expresarse dentro de la cancha. El salto a los All Blacks, con las presiones que el cargo inspira, implica un nuevo desafío.