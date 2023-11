escuchar

Novak Djokovic comienza hoy su semana número 400 como número 1 del ranking mundial, más de doce años después de haber alcanzado la cima por primera vez (el 4 de julio de 2011). Durante el torneo de Maestros, en Turín, el serbio se aseguró el liderazgo a fin de año por octava vez, una marca inédita. Este domingo, además, logró su séptimo título en las ATP Finals, el exclusivo certamen que reúne a las mejores ocho raquetas de la temporada, uno más Roger Federer, que se está quedando sin registros históricos “por culpa” de un tenista que no pierde el hambre, incluso a los 36 años.

Nole se queda con todos los honores y rompe la discusión. Más allá de cualquier debate sobre actitudes o estilos, sigue atesorando marcas que lo encumbran como el mejor tenista de todos los tiempos (o, al menos, el más ganador). Si Federer y Rafael Nadal parecían inalcanzables, Djokovic elevó la vara. Y, encima, el año tenístico aún no terminó para el balcánico, ya que hoy arribará a Málaga para participar del “Final 8″ de la Copa Davis (acción de cuartos de final, semifinales y final), donde Serbia aspira a ganar la segunda Ensaladera, pero ya los números de Djokovic en la temporada son cinematográficos. Ostenta 55 victorias y sólo seis derrotas, con siete títulos, tres de ellos de Grand Slam (sólo perdió la definición de Wimbledon, frente al español Carlos Alcaraz).

Novak Djokovic, en Turín, besando el trofeo de los Maestros TIZIANA FABI - AFP

Cuando Djokovic ganó su primer Grand Slam, en el Abierto de Australia 2008, con 20 años, Federer tenía doce trofeos grandes y Nadal, tres. Hoy, quince temporadas más tarde, Nole posee más copas que todos y además se encumbra como el único tenista (hombre) en lograr cada trofeo major, al menos, tres veces: diez en Melbourne, tres en Roland Garros, siete en Wimbledon y cuatro en el US Open. Los 24 anillos grandes (dos más que el lesionado Nadal y cuatro por encima de Federer, retirado) lo igualan en el registro general con la australiana Margaret Court. En enero próximo, en Australia, tendrá la oportunidad de llegar a los 25 trofeos, marca nunca alcanzada.

En febrero pasado, Djokovic rompió el récord de la leyenda alemana Steffi Graf de 377 semanas en la cima del ranking para convertirse en el líder de todos los tiempos -masculino y femenino- en el rubro; ya había superado la marca de 310 semanas de Federer en marzo de 2021.

Djokovic, en el foco de todos: en septiembre pasado, tras conquistar el US Open, en Nueva York Charles Krupa - AP

En el circuito profesional los Grand Slams no son los únicos trofeos de alta jerarquía, claro. Los Masters 1000 también son sumamente valiosos y, allí también, Djokovic es el máximo ganador, con 40 trofeos, cuatro más que Nadal (Federer aparece en el tercer lugar, con 28). Nole, además, es el único jugador que ganó los nueve Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma, Canadá, Cincinnati, Shanghai y París-Bercy). Incluso, Novak ganó cada uno en un mínimo de dos ocasiones. En 2015 sumó seis de los nueve. A Nadal le faltan ganar los Masters 1000 de Miami, Shanghai y París-Bercy; Federer se retiró sin haber podido conquistar los de Montecarlo y Roma, ambos sobre polvo de ladrillo.

Djokovic, que fue observado de reojo durante años en el armado del mágico Big 3, también domina los historiales de enfrentamientos con Federer (27 a 23) y Nadal (30 a 29). Incluso hoy, también tiene registros positivos frente a los dos mejores de la nueva generación: 3 a 2 ante Alcaraz y 4 a 1 frente al italiano Jannik Sinner, su víctima deportiva en la final de este domingo en las ATP Finals de Turín.

Djokovic junto con los fantásticos Andy Murray, Roger Federer y Rafael Nadal, a quienes superó en casi todos los registros GLYN KIRK - AFP

Nunca nadie sumó más dinero que Djokovic por premios oficiales en torneos: US$ 180.643.353. Nadal, que promete regresar al circuito el año próximo, embolsó US$ 134.640.719. Mientras que el gran Roger se retiró habiendo obtenido 130.594.339. Claro que estos números son sólo por torneos disputados y sus ingresos se multiplican (varias veces) por sus patrocinios y acciones comerciales.

Djokovic tendrá muchos más desafíos por delante en 2024. Está a sólo dos trofeos de alcanzar los 100 títulos en su carrera (sólo lo superan Jimmy Connors, con 109, y Federer, con 103). Además, con 1086 victorias, es altamente probable que se transforme en el tercer hombre de la historia en superar los 1100 triunfos (también, tras Connors, con 1274, y Federer, con 1251).

Novak Djokovic celebrando el título del Masters, en Turín, junto con los integrantes de su equipo, entre ellos el coach Goran Ivanisevic Antonio Calanni - AP

La mayor motivación de Djokovic para el próximo año será obtener la medalla olímpica dorada de singles en París. Es el único logro de los considerados “grandes” que no pudo obtener hasta el momento (entre los hombres, sólo Andre Agassi pudo ganar los cuatro Grand Slams, el Masters, la Copa Davis y el oro olímpico). “Siempre se pueden ganar los cuatro Grand Slam y el oro olímpico. Yo siempre tengo los objetivos más altos. Mi cuerpo me está aguantando bien y tengo un gran equipo detrás mío. El oro olímpico es uno de mis grandes objetivos junto a los Grand Slams. El calendario va a ser un reto porque pasaremos de superficie lenta a rápida y otra vez lenta (los Juegos Olímpicos se disputarán en Roland Garros). De la tierra al césped, del césped a la tierra y después a cancha dura”, ya analizó Nole tras ganar el Masters. Claro que para él no hay desafíos que se le resistan.

