Wimbledon 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

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El tercer Grand Slam de la temporada continúa este sábado; juegan Alexander Zverev, Elena Rybakina e Iga Swiatek, entre muchos otros
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Este sábado continúa la actividad en la edición 2026 de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. Se disputan ocho partidos del torneo masculino y ocho del certamen femenino, todos correspondientes a la tercera ronda. En la Argentina, los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.
Entre los hombres, se destaca para esta jornada la aparición de Alexander Zverev (N° 3 del ranking ATP), Álex De Miñaur (6°), Taylor Fritz (7°) y Flavio Cobolli (10°). El alemán, reciente ganador de Roland Garros, se enfrenta al estadounidense Marcos Giron (92°); el australiano juega contra otro norteamericano, Zachary Svajda (66°); el estadounidense choca con el italiano Lorenzo Sonego (69°); y el italiano choca con el ruso Karen Khachanov (22°).
En el campeonato de mujeres dicen presente tres integrantes del Top 10 del ranking WTA: Elena Rybakina (N° 2 del ranking WTA), Iga Swiatek (3° y campeona en ejercicio) y Amanda Anisimova (6°). La kazaja va contra la belga Elise Mertens (27°), la polaca se enfrenta a la filipina Alexandra Eala (32°) y la norteamericana se verá las caras con su coterránea Madison Keys (22°).
Horarios de los partidos más destacados
- 7: Álex De Miñaur vs. Zachary Svajda.
- No antes de las 8.10: Flavio Cobolli vs. Karen Khachanov.
- 9: Elise Mertens vs. Elena Rybakina.
- 9.30: Iga Swiatek vs. Alexandra Eala.
- No antes de las 9.50: Taylor Fritz vs. Lorenzo Sonego.
- No antes de las 10.10: Alexander Zverev vs. Marcos Giron.
- No antes de las 10.40: Amanda Anisimova vs. Madison Keys.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.
Cómo ver online Wimbledon 2026
Wimbledon 2026 se extiende hasta el domingo 12 de julio en el mítico All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres, Inglaterra. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Máximos ganadores de Wimbledon
Rama masculina
- Roger Federer (Suiza) - Ocho títulos
- Novak Djokovic (Serbia) / Pete Sampras (Estados Unidos) / William Renshaw (Reino Unido) - Siete
- Bjorn Borg (Suecia) / Laurie Doherty (Gran Bretaña) - Cinco
- Rod Laver (Australia) / Tony Wilding (Australia) - Cuatro
- John Newcombe (Australia) / John McEnroe (Alemania) / Fred Perry (Reino Unido) / Boris Becker (Alemania) / Reggie Doherty (Gran Bretaña) / Arthur Gore (Gran Bretaña) / Bill Tilden (Estados Unidos) - Tres
Rama femenina
- Martina Navratilova (República Checa) - Nueve títulos
- Helen Wills (Estados Unidos) - Ocho
- Dorothea Douglass (Gran Bretaña) / Steffi Graf (Alemania) / Serena Williams (Estados Unidos) - Siete
- Blanche Bingley (Gran Bretaña) / Suzanne Lenglen (Francia) / Billie Jean King (Estados Unidos) - Seis
- Lottie Dod (Gran Bretaña) / Charlotte Cooper (Gran Bretaña) / Venus Williams (Estados Unidos) - Cinco
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