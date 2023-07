Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz, en vivo: el minuto a minuto de la final masculina de Wimbledon

escuchar

10.44 Primer set para Nole

Djokovic cierra el primer parcial sin problemas con su saque por 6-1, con un smash, luego de 34 minutos de acción. Previamente, Alcaraz debió jugar un game brillante con su saque para salir del cero en la cuenta. Apenas 2 errores no forzados cometió el serbio en todo el parcial contra 9 del español, que además se vio presionado con la devolución: sólo ganó el 14 por ciento de los puntos con el segundo servicio.

10.37 Djokovic, en control absoluto

No hay paridad en el arranque de la final. Todo es para el serbio, que vuelve a tomar el saque de Alcaraz. Intenta el español, pero Djokovic no da resquicios y ofrece respuestas impecables a todo. Amplio dominio de Nole: 5-0 en 27 minutos de juego.

10.27 El serbio, en ventaja

Alcaraz falló una derecha y cedió su servicio en el segundo game del duelo (0-2). Con el saque de Djokovic, el español se animó con una Gran Willy para buscar un punto de quiebre, pero su tiro salió apenas por el fondo. El balcánico manda 3-0 en la cuenta.

El revés de dos manos de Djokovic desde una esquina; el serbio va por su octavo trofeo en el All England Patrick Smith - Getty Images Europe

10.19 Un duelo generacional

La diferencia de edad entre Alcaraz (20 años y 72 días) y Djokovic (36 años y 55 días) representa la tercera distancia más grande en una final individual masculina de Grand Slam en la Era Abierta, sólo superada por los dos duelos entre Jimmy Connors y Ken Rosewall en Wimbledon y el US Open 1974 (17 años y 304 días de distancia).

10.16 Djokovic conserva su saque

Temprano tuvo Alcaraz su primer break-point del partido, que el balcánico salvó con un saque ganador. El serbio necesitó siete minutos para conservar su servicio en el arranque de la final.

10.00 Ingresan los jugadores en el court central

Con puntualidad británica, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz ingresan en el estadio principal de Wimbledon. El serbio busca su cuarto trofeo del año, tras conquistar Adelaida, Australian Open y Roland Garros; el español apunta a su sexto festejo, luego de imponerse en Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona, Madrid y Queen’s. Alcaraz ganó el sorteo y eligió recibir en el primer game del partido.

Carlos Alcaraz y un revés exigido en el amanecer de la final Clive Brunskill - Getty Images Europe

9.48 El nuevo registro del serbio

Al llegar a su final número 35 en Grand Slams, Djokovic amplió su récord absoluto entre los varones como jugador con más definiciones en los cuatro grandes, por delante de las 31 finales de Roger Federer y las 30 de Rafael Nadal. También mejoró el récord que ostentaba Chris Evert, máxima finalista de grandes entre las mujeres (34).

9.30 La pelea por el número 1

Por tercera vez en los últimos cuatro torneos grandes, el campeón se garantiza ser el número 1 del mundo una vez que los rankings se publiquen el lunes. En caso de imponerse Alcaraz, el español retendrá el primer puesto e iniciará su 29a semana como líder, con 9675 puntos contra 8795 del serbio. Por el contrario, si el título se lo lleva Djokovic, regresará a la cima y comenzará su 390a semana (récord absoluto) al frente de la clasificación del circuito con 9595 puntos, 720 por delante del joven murciano.

Carlos Alcaraz puede ser el tercer jugador más joven en ganar en Wimbledon, después de Boris Becker y Björn Borg GLYN KIRK - AFP

9.20 El mano a mano entre los finalistas

Hasta aquí, Alcaraz y Djokovic sólo se enfrentaron en dos oportunidades, y ambos fueron en polvo de ladrillo. El español se impuso en las semifinales del torneo de Madrid 2022 con parciales de 6-7 (5-7), 7-5 y 7-6 (7-5). El serbio tuvo su desquite hace unas semanas en la semifinal de Roland Garros, donde dominó por 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1.

9.15 El récord al que apunta Djokovic

En caso de conquistar su 8° WImbledon, Djokovic alcanzará a Roger Federer’s como máximo vencedor histórico en el All England. También puede igualar el legendario registro de Margaret Court, dueña del récord absoluto de 24 títulos de Grand Slam en singles. Y sería el segundo hombre en la Era Abierta (desde 1968) en ganar los tres primeros Grand Slams de la temporada, detrás de Rod Laver, que conquistó los cuatro grandes en 1969. Justamente, Djokovic también ganó el Australian Open, Roland Garros y Wimbledon en 2021, pero no pudo alzar el trofeo de campeón del US Open.

Djokovic prepara un revés; el serbio lleva diez años sin perder en el court central del All England, desde la final de 2013

9.10. La marca que busca Alcaraz

Carlos Alcaraz apunta a ganar su primer Wimbledon y a ser el tercer jugador en varones en lograrlo, tras las victorias de Manuel Santana en 1966 y de Rafael Nadal en 2008 y 2010. También busca ser el cuarto jugador activo vencedor en el All England, tras los pasos de Djokovic, Nadal y Andy Murray.

9.00. Bienvenidos al minuto a minuto de la final de Wimbledon

Seguí la cobertura del partido que este domingo protagonizan Novak Djokovic y Carlos Alcaraz por la final del singles masculino de Wimbledon, que se disputa este domingo a partir de las 10. En este cotejo está en juego el número 1 del ranking mundial. El serbio busca su 24° título de Grand Slam para aumentar su ventaja como el jugador más ganador en la historia de las grandes citas, y el español quiere conquistar su segundo trofeo mayor y el primero en el All England. El campeón recibirá un premio monetario de 2.350.000 libras esterlinas (unos 3.075.000 dólares). Podés seguir el minuto a minuto en LA NACION con los mejores momentos del partido.