Novak Djokovic y Rafael Nadal sentaron posición frente a la decisión de Wimbledon sobre los tenistas rusos y bielorrusos

La noticia desde tierras británicas cayó como una bomba en el universo del tenis. La decisión, conocida hace algunas semanas, de los organizadores de Wimbledon, el torneo más tradicional del circuito, de prohibir la participación de competidores rusos y bielorrusos a partir de la invasión a Ucrania generó mil y un controversias. Sobre todo se han alzado voces en contra, que argumentan que los deportistas nada tienen que ver con las decisiones políticas. Sin embargo, quienes manejan All England son inflexibles.

Ahora, son los propios protagonistas del ATP Tour quienes se manifiestan sobre esta polémica determinación. Y no son jugadores cualquiera, sino los pesos pesados del circuito. Tanto Novak Djokovic como Rafael Nadal hablaron hoy sobre estas cuestiones que afectan a todos en el mundillo del tenis.

El primer en dejar sentada su posición fue el serbio, que a principios de año sufrió una decisión similar, cuando fue expulsado del Abierto de Australia por no estar vacunado contra el Covid. “No es una situación fácil, he hablado con alguno de los jugadores rusos, apartados de uno de los torneos más grandes. Hay frustración. La ATP está analizando la situación y lo que puede hacer, no he hablado con ellos”, declaró.

Novak Djokovic, en una imagen de Australia, en enero, cuando fue impedido de jugar el torneo y deportado de ese país debido a que no estaba vacunado contra el Covid

”Yo pasé por algo parecido a principios de año, es frustrante que no te dejen jugar. No es justo, están en su derecho y ahora supongo que es nuestra organización la que tiene que pensar su decisión, si mantiene los puntos que da Wimbledon, quita un 50%, los quita o lo que sea. Una opción más realista es proteger los puntos de los jugadores rusos y bielorrusos que no están jugando”, deslizó el número 1 del mundo en la previa del torneo de Madrid, en el que debutará esta semana en los 32avos de final.

Después del incidente en Australia, Djokovic jugó tres torneos: perdió en los cuartos de final de Dubai, fue rápidamente eliminado en Montecarlo y jugó el partido decisivo en Belgrado, la semana última, cuando cayó ante Andrey Rublev.

El español Rafael Nadal y una pausa durante el entrenamiento en Madrid

En tanto, Rafael Nadal, que hoy realizó los últimos entrenamientos en su tierra de cara a la presentación en el Masters 1000 de Madrid (donde arrancará directamente desde los 32avos de final), también se refirió a estas cuestiones que han causado revuelo en el circuito. “Es muy injusto de cara a mis compañeros: que culpa tienen ellos de lo que está sucediendo con la guerra . Lo siento por ellos y ojalá no fuera así, pero al final sabemos que esto es lo que hay. Vamos a ver si tomamos algún tipo de decisión al respecto. Cuando el Gobierno pone unas medidas hay que seguirlas. En este caso es Wimbledon que toma esa decisión sin tener la obligatoriedad de tomarla. Los Grand Slam son los torneos que puntuamos más. Tendremos que ver las medidas que se toman. Es una cosa muy injusta para ellos”, dijo Rafa sin dejar dudas de su posición.

El nacido en Manacor llega a Madrid muy lejos de su mejor forma, algo que él mismo se encargó de dejar en claro desde sus redes en la semana: “A pesar de llegar justo de preparación y ser difícil, tengo muchas ganas de jugar y jugar en casa ya que las oportunidades son pocas. A tratar de hacerlo de la mejor manera posible”, expresó.

Nos vemos en Madrid 😉 pic.twitter.com/tiD5m6lWle — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 26, 2022

Nadal se mostró anteayer en el Santiago Bernabeu, donde fue ovacionado antes del partido en el que Real Madrid goleó a Espanyol por 4 a 0. Rafa, socio de honor de la Casa Blanca, dio el puntapié inicial del encuentro en el que los dirigidos por Carlo Ancelotti se consagraron campeones de LaLiga.