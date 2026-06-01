Serena Williams vuelve a jugar al tenis profesional a los 44 años y a casi cuatro temporadas del retiro

El tenis recibió una noticia de alto impacto. La legendaria Serena Williams volverá a jugar al tenis profesional tras casi cuatro años de su retiro. Lo hará la próxima semana, tras recibir una invitación, para jugar en el torneo de dobles en Queen’s (Londres, del 6 al 14 de junio), sobre césped. La noticia la confirmó la propia extenista a través de un video en sus redes sociales.

Si bien había algunas especulaciones sobre lo que podía ser su regreso a la actividad, este lunes se develó el misterio. La campeona de 23 títulos individuales de Grand Slam y gran dominadora del tenis en la década de los 2000 y a principios de 2010, regresa a la competición a los 44 años.

Serena Williams ganó 23 Grand Slam en su carrera y dominó el tenis femenino en los 2000 y 2010

Williams publicó un video a través de su cuenta oficial de X junto a la marca que la patrocina. En las imágenes, que transcurren en una cancha de tenis, aparece caminando con una raqueta en su mano derecha mientras suena su celular. “Supongo que todos escuchan las noticias”, dice una frase. Luego, la estadounidense, afirma: “Tengo que cambiar de número”.

En el mismo momento en el que publicó ese video, la Federación Británica de Tenis (LTA) anunció que le concedió una invitación para el cuadro de dobles del WTA 500 de Queen’s: “Serena Williams está de vuelta. La leyenda regresará al tenis en el dobles del HSBC Championships”. Williams se retiró en septiembre de 2022, tras disputar el US Open.

Good news travels fast. pic.twitter.com/R7x7EFPUJ8 — Serena Williams (@serenawilliams) June 1, 2026

En febrero pasado, la tenista norteamericana apareció por sorpresa en la lista de tenistas que habían completado el proceso de la Agencia Mundial Antidopaje para volver a competir. De este modo, se despertó la especulación alrededor de su regreso al tenis.

Tras desmentirlo entonces, las últimas semanas el mundo del tenis se llenó de informaciones que apuntaban que su vuelta era cuestión de tiempo. Finalmente, este lunes se confirmó su regreso. Todo indica que la menor de las hermanas Williams formará pareja con la canadiense Victoria Mboko (19 años, 9° del mundo), algo que desveló Andy Roddick en su podcast hace unos días.

Serena Williams, en septiembre de 2022, tras jugar su último partido: perdió en la tercera ronda del US Open ante Ajla Tomljanovic John Minchillo - AP

Serena, que no disputa un partido desde su eliminación en la tercera ronda del US Open, el 2 de septiembre 2022, contra la australiana Ajla Tomljanovic, pidió invitaciones en Queen’s, pero también en Berlín y Wimbledon. Y podría jugar también en singles en alguno de ellos. Su vuelta, además, puede estar vinculada a la voluntad de ganar el 24° major, que se le resistió tras estrenar su maternidad en 2017.