Rafael Nadal en la Argentina: melancolía por lo que pasó, el apoyo para Messi y la selección, y un mensaje

Rafael Nadal , una de las leyendas más impactantes de la historia del tenis y máximo ganador de trofeos individuales de Grand Slam (con 22), llegó a la Argentina por quinta vez en su carrera. En medio de la fiebre mundialista de Qatar 2022 y coincidiendo con el comienzo de las Finales de la Copa Davis en Málaga (donde España es uno de los ocho países que competirán), el actual número 2 del ranking arribó a nuestro país, acompañado por el noruego Casper Ruud (3°), para comenzar una gira de exhibiciones que los llevará, además, por Chile, Brasil, Colombia, Ecuador y México.

Nadal, 14 veces ganador de Roland Garros, y Ruud, reciente finalista del torneo de Maestros en Turín (el domingo perdió la definición con el serbio Novak Djokovic), desembarcaron este martes por la mañana a la Argentina, en un vuelo privado desde Mallorca. Antes de pisar la ciudad de Buenos Aires, cerca del mediodía, hicieron una suerte de escala por Puerto Iguazú para participar de una acción promocional/comercial organizada en conjunto por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, el Ministerio de Turismo de Misiones (a cargo de José María Arrúa) y una cadena española de hoteles. Realizaron un breve peloteo en un pequeño court armado con la Garganta del Diablo de fondo.

Rafael Nadal y Casper Ruud, en la Argentina Mauro Alfieri - LA NACION

Nadal y Ruud, que protagonizaron la última final del Abierto de Francia (Rafa se impuso por 6-3, 6-3 y 6-0), se enfrentarán este miércoles en una exhibición, desde las 18, en el Parque Roca (transmitirá Fox Sports). A continuación habrá un dobles mixto: Rafa y Gabriela Sabatini contra Ruud y Gisela Dulko. Sabatini no actúa en el país desde 2009, cuando jugó una exhibición con Martina Navratilova en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, con el propósito de reunir fondos para la Fundación Faiam, que lucha contra la miastenia gravis.

Nadal (36 años) llegó a la Argentina tras una temporada notable en la que conquistó cuatro títulos, dos de ellos de Grand Slam (Australia y Roland Garros), rompiendo con todos los pronósticos, si se tiene en cuenta que la temporada pasada debió dejar de competir en agosto por el empeoramiento de la enfermedad congénita que sufre en el pie izquierdo, llamada Müller-Weiss.

Ruud y Rafa Nadal, en Iguazú, antes de llegar a Buenos Aires Ministerio de Turismo de Misiones

Ninguno de los tres entrenadores de Nadal lo acompañan en la gira. El Matador está asistido por su manager Carlos Costa, por su fisioterapeuta Rafael Maymó y por Tomeu Salvá, que es uno de sus mejores amigos y coach de la academia del mallorquín.

Esta no es su primera vez en el país , claro: ya actuó en el ATP de Buenos Aires en tres oportunidades. La primera, en 2005, poco antes de ganar su primer Roland Garros: con 18 años y 48° del ranking, perdió en los cuartos de final con Gastón Gaudio. Volvió al torneo porteño en 2015, como el 4° del mundo y ganó el título. Mientras que en 2016, cuando era el 5° del ranking, se despidió en las semifinales ante el austriaco Dominic Thiem, quien finalmente ganaría el trofeo.

“Estoy muy feliz de estar en la Argentina después de varios años de no haber tenido la oportunidad. En ese sentido, tengo la ilusión de poder compartir con el publico argentino, que es muy apasionado, entendido en el deporte. Siempre me han tratado de la la mejor manera posible y me llevo energía positiva”, dijo Nadal, durante una rueda de prensa realizada en un shopping de Palermo.

Nadal llegó por quinta vez en su carrera a la Argentina Mauro Alfieri - LA NACION

Nadal, además, visitó la Argentina en noviembre de 2013 para cumplir con distintos compromisos deportivos y comerciales. Participó de una doble despedida de David Nalbandian, en la Rural (también estuvo Djokovic) y en el estadio Orfeo de Córdoba. Además, Rafa y Nole, que por entonces eran el 1° y 2° del ranking, respectivamente, fueron protagonistas de una promoción turística del glaciar Perito Moreno, peloteando arriba de un barco.

Otras frases del español:

“Vine en 2005 por primera vez. Si tienes 18 años y piensas que se puede conseguir lo que he conseguido tantos años después..., o eres un súper arrogante o un súper soñador. No soy ninguna de las dos cosas. Siempre viví el deporte el día a día y tratando de hacerlo con la mejor actitud e intensidad. He tenido la educación de valorar cada pequeño avance”.

“Yo creo que la selección (argentina de fútbol) llevaba un camino triunfal hasta hoy, el positivismo y el estado de euforia eran importantes. Yo no soy mucho de extremos, ni de mucha euforia ni tanto catastrofismo. Supongo que el mundo no cambió de hace diez horas hasta ahora, solamente han perdido un partido y quedan dos por delante. La selección está preparada, con un grupo fuerte, con un entrenador que armó un grupo unido, lo mínimo que merecen es confianza y respeto porque fueron campeones de América y llevaban una de las mejores rachas positivas. Entonces, ¿por qué perder la confianza por un día? En el deporte todo puede pasar. Sigo pensando que Argentina es clara candidata a llegar lejos”.

Rafael Nadal en el último ATP Finals, en Turín Nicolo Campo - LaPresse via ZUMA Press

“Fui padre hace relativamente poco, no sé cómo me va a afectar en el calendario de 2023. Hay que adaptarse. Mi ilusión por seguir adelante está intacta, he pasado momentos difíciles físicos y momentos complicados en el embarazo de mi esposa. Me hicieron falta partidos en estos últimos seis meses. Mi primer objetivo es pasar más tiempo en el circuito real. Voy a trabajar de la manera que creamos que sea conveniente. Con la confianza y la ilusión de seguir adelante”.

“Hoy todo va tan rápido que no hay tiempo de pensar. Ha cambiado el tenis. Cuando llegué al circuito se jugaba distinto y nosotros nos tuvimos que adaptar a los tiempos. Antes se preparaban los puntos. Hoy no hay bolas de transición ni de preparación de punto. Con nostalgia digo que me gusta más el deporte con táctica y más pensamiento, cosa que hoy es difícil de poner en práctica”.

“Con Djokovic jugué más partidos, pero con Federer tuve momentos de rivalidad, contraste de estilos, afinidad… Fue emotiva su despedida. Con él se fue una parte de mi vida”.

Nadal, 14 veces ganador de Roland Garros, jugará este miércoles en el Parque Roca CHRISTOPHE ARCHAMBAULT - AFP

“En el pasado existieron Borg, Vilas, Connors, McEnroe, Agassi, Sampras… Hoy estamos nosotros: con Federer y Djokovic hicimos cosas que no se habían hecho en el pasado pero luego habrá un tiempo con otras grandes estrellas. Mi momento llegará cuando tenga que llegar. Estoy preparado, más allá de que habrá que asimilarlo. Tengo cosas muchas otras cosas importantes además del tenis”.

“Como aficionado al Madrid lo sufrí muchas veces a Messi y también lo disfruté. Los que amamos al deporte, aunque le quitó cosas al Real Madrid durante años, lo apreciamos. Hemos tenido la suerte de disfrutarlo los mejores años de su carrera deportiva, cada miércoles o martes en la Champions y los fines de semana en la Liga. Uno de los top, top de la historia del deporte, del futbol. Es como lo que me pasó con Federer, que fue mi mayor rival: al final aprecias a los rivales, les tienes un cariño importante. El deporte no es más que deporte”.

Este miércoles, Rafael Nadal jugará una exhibición ante Ruud en el Parque Roca MARCO BERTORELLO - AFP

“Nosotros [España] somos un país con mucha tradición de tenis, pero no tenemos un gran presupuesto como otras federaciones. Tuvimos resultados, aunque no pudimos desarrollar esa parte. Siempre organizamos muchos torneos menores y eso tuvo un impacto y generó un relevo. Ahora ha llegado alguien muy especial de España al circuito. Carlos (Alcaraz) es un jugador muy diferente, que aspira a ser uno de los mejores de la historia. Feliz de tener alguien tan bueno en nuestro país”.

“En una carrera tan larga como la nuestra, uno gana y pierde cosas. En mi caso: correr. Yo no puedo correr como en 2005 o 2008 y eso me obligó a adaptarme. Desde la mejoría diaria y la insatisfacción, uno se busca la vida para seguir con opciones”.

