Rafael Nadal reveló que tiene problemas para respirar y que lo preocupan los dolores en el pecho

Las palabras de Rafael Nadal generan inquietud. Más allá de la derrota en la final de Indian Wells, lo que contó el español acapara la atención. El el estadounidense Taylor Fritz lo venció por 6-3 y 7-6 (7-5) y tras el partido Rafa reveló que tiene problemas respiratorios que le impidieron jugar con normalidad: “Todo lo que puedo decir es que respirar es difícil para mí. No sé, cuando intento respirar es doloroso y muy incómodo”.

Cuando Nadal comenzó a explicar qué le sucede, todo lo demás quedó de lado. Si bien se encargó de explicar que no es una excusa, el detalle de qué manera se siente por este inconveniente es lo que genera preocupación en el mundo del tenis: “No sé si es algo en las costillas, no lo sé aún. Cuando respiro y cuando me muevo es como si tuviera una aguja en el pecho todo el tiempo. Me hace sentirme un poco mareado porque es doloroso. Es un tipo de dolor que me limita mucho. No es solo por el dolor: no me siento muy bien porque me afecta a mi respiración”, explicó.

Rafael Nadal contó que desde el partido con Alcaraz que tiene problemas para respirar Mark J. Terrill - AP

Nadal les pidió a los periodistas que la charla en la conferencia de prensa no se concentre en sus problemas de salud, sino en la victoria de Fritz: “No es el momento de hablar de esto, honestamente. Incluso si es obvio que no podía hacer las cosas normales hoy. Perdí contra un gran jugador. No es el día de hablar de qué pasa conmigo. Es su día y no necesitamos esconder eso en mis comentarios”.

Los dolores en el pecho de Nadal comenzaron el sábado durante la semifinal de más de tres horas ante Carlos Alcaraz. En la final contra Fritz, Nadal pidió en dos ocasiones la asistencia de los servicios médicos para ayudarle con sus dolores en el pecho y no estuvo cómodo en ningún: “Honestamente, estoy triste porque no fui capaz de competir”, dijo.

Tras la primera derrota del español en 2022, todo se concentra en saber cómo resolverá este malestar que lo tiene tan incómodo. Sus palabras permiten comprender que él tampoco sabe bien qué le sucede y que eso le genera cierta incertidumbre. “Lo único que me preocupa ahora es qué está pasando ahí (en el pecho), qué tengo que hacer para recuperarme y cuánto va a tardar”, explicó Nadal.