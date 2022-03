Masters 1000 de Indian Wells: la gran racha de Nadal se terminó justo en la final ante Taylor Fritz

Trofeo en mano, Taylor Fritz contó con emoción: “Es todo un honor compartir la cancha con él. Yo crecí viéndolo ganar todo”. La referencia del jugador estadounidense era hacia Rafael Nadal, a quien venció en la final de Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada, para dar el gran impacto del fin de semana en el mundo del tenis, y conquistar el título más trascendente de su carrera. Fritz, de 24 años, tenía apenas 6 cuando el zurdo de Manacor ganó su primer título en el circuito de la ATP (Sopot, 2004).

Casi dos décadas después, Fritz se dio el gusto de terminar con la gran racha de Nadal en lo que va de 2022. El español llevaba un invicto de 20 partidos; había conquistado los torneos de Melbourne y Acapulco, y el Australian Open. Y buscaba festejar por cuarta vez en su carrera en el desierto californiano, nueve años después de su última victoria allí, en 2013.

Taylor Fritz festeja luego de vencer a Rafael Nadal en la final de Indian Wells. Marcio Jose Sanchez - AP

No pudo ser. Una molestia en el músculo pectoral -lesión de la que ya había mostrado señales en la semifinal- dejó maltrecho a Nadal, que hizo lo que pudo después de varias batallas intensas, incluidas las más de tres horas el sábado frente a Carlos Alcaraz. Taylor Fritz no dudó y se impuso por 6-3 y 7-6 (7-5) para celebrar el segundo título de su carrera, tres años después de un primer festejo en el césped de Eastbourne.

El español solicitó dos veces la asistencia médica durante el partido; la primera, después de perder el primer set. Después ingresó al vestuario con el médico para cambiar el vendaje en su pecho, Y recibió tratamiento en la cancha después de irse abajo 4-5 en el segundo set. Ya había decidido que no iba a jugar el Masters 1000 de Miami que empieza esta semana, y buscará recuperarse para llegar en buenas condiciones al comienzo de la gira europea de canchas lentas, donde tiene muchos puntos por defender. A los 35 años, con muchos problemas físicos de por medio, Nadal sabe que debe regular sus apariciones y elegir muy bien su calendario de torneos.

“Lo único que puedo decir es que me cuesta respirar. Cuando intento respirar, es doloroso y es muy incómodo”, expresó Nadal. “Cuando respiro, cuando me muevo, es como una aguja todo el tiempo aquí dentro”, dijo señalándose el pecho. “Me mareo un poco porque es doloroso. No sé si es algo en la costilla, no lo sé todavía”, agregó. El astro español, que se perdió gran parte de la temporada 2021 por su lesión crónica en el pie izquierdo, comenzó a sufrir los problemas en la recta final de su batalla de tres horas ante Alcaraz. ”No se trata solo de dolor. No me siento muy bien porque afecta a mi respiración. Más que triste por la derrota, algo que acepté de inmediato, e incluso antes de que terminara el partido, se trata de que estoy sufriendo un poco, sinceramente. Lo he intentado. Perdí contra un gran jugador”, resaltó.

Fritz, con este triunfo, saltará del puesto 20° al 13° del ranking. También es el primer estadounidense en conquistar Indian Wells en más de dos décadas, desde que Andre Agassi lo hizo en 2001. Nadal también subirá en la clasificación semanal, ya que avanzará del cuarto al tercer puesto.

Taylor Fritz y el trofeo; es el primer estadounidense en ganar en Indian Wells en 21 años Marcio Jose Sanchez - AP

Con una lesión en el tobillo, Fritz dijo que tenía dudas de poder entrar a jugar, y que nunca antes había experimentado tanto dolor antes de un partido. Sin embargo, el estadounidense decidió hacer el intento y fue recompensado con la mayor victoria de su carrera ante el ganador de 21 torneos del Grand Slam. “Este es uno de esos sueños de la infancia que crees que nunca se harán realidad”, expresó el vencedor.

En el torneo femenino, el título fue para la polaca Iga Swiatek, que venció a la griega Maria Sakkari por 6-4 y 6-1, y pasará a ser la N° 2 del ranking mundial.