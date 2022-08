Rafael Nadal se bajó del Masters 1000 de Montreal, con el objetivo de llegar al US Open

El regreso de Rafael Nadal a las canchas tendrá que seguir esperando. Con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al US Open en el horizonte, el mallorquín comunicó hoy no se presentará a disputar el Masters 1000 de Montreal, a comenzar el próximo 10 de agosto, por lo que su gira norteamericana comenzará más tarde de lo previsto.

El motivo detrás de su baja fue explicado por el número tres del mundo en un hilo de Twitter publicado en la tarde del viernes: “Hace cuatro días que empecé también a entrenar el servicio y ayer, tras el entrenamiento, tuve una pequeña molestia que hoy seguía ahí”, argumentó. “Hemos decidido no viajar a Montreal y proseguir con los entrenamientos sin forzar. Agradezco de corazón al director del torneo, Eugène y todo su equipo por la compresión y apoyo que siempre me han mostrado y hoy no ha sido una excepción”, continuó el campeón de 22 ediciones de Grand Slam.

Desde los días de vacaciones y mi posterior reincorporación a los entrenamientos todo ha ido bien estas semanas. Hace cuatro días que empecé también a entrenar el servicio y ayer, tras el entrenamiento, tuve una pequeña molestia que hoy seguía ahí. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 5, 2022

“Espero volver a jugar en Montreal, un torneo que me encanta y que he ganado en cinco ocasiones ante un público que siempre me acogió con mucho cariño. No me queda otra que ser prudente a estas alturas y pensar en la salud”, continuó el zurdo de 36 años, que ganó el Abierto de Estados Unidos por última vez en 2019, venciendo al ruso Daniil Medvedev, actual líder del ranking ATP.

De este modo, Nadal extiende su tiempo lejos de los courts, que lleva desde el 6 de julio pasado, cuando remontó un histórico partido de cuartos de final de Wimbledon contra Taylor Fritz, donde se encontraba dos sets abajo y muy disminuido físicamente. No obstante, la apertura de 7mm en su abdominal que se hizo en aquel encuentro lo forzó a cancelar la semifinal de aquel torneo, enviando a su rival Nick Kyrgios a la final, que luego perdería con Novak Djokovic.

Rafael Nadal anunció su retiro de Wimbledon en una conferencia de prensa, horas antes de su partido ante Nick Kyrgios

El propio Djokovic, que alcanzó la final de la última edición del US Open antes de perder con Medvedev, todavía no tiene asegurada su presencia en ninguna escala de la gira norteameamericana, incluyendo el último Major del año debido a la reglamentación del estado de Nueva York con respecto a los extranjeros que no completaron la vacunación contra el Covid-19. La única forma de que se le permita competir sería si se le otorga un permiso especial para hacerlo, pedido que el serbio ya hizo para jugar en Montreal y se le fue denegado.

No obstante, el número 2 del mundo aún se muestra optimista por decir presente en esta etapa del circuito: “Me estoy preparando como si me fuesen a permitir competir, mientras espero saber si hay cualquier opción para viajar a Estados Unidos. Cruzo los dedos”, manifestó en su cuenta de Instagram la semana pasada.