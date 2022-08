La tenista Paula Badosa en el centro de la críticas por considerar que el catalán no es una lengua

Una expresión que pareció no tener ninguna mala intención la dejó expuesta. Demasiada tensión y en el medio de la escena Paula Badosa, la tenista de 24 años número 4 del mundo , que nació en los Estados Unidos, pero vivió desde muy pequeña en Barcelona, brindó una entrevista en el marco del torno de San José, ante de debutar ante Elizabeth Mandlik, que representaba su primer partido tras la dura eliminación que sufrió en Wimbledon frente a Simona Halep, y allí habló acerca de cuántos idiomas maneja y su respuesta desató la controversia.

Badosa concedió una entrevista a la Lawn Tennis Association y fue consultada sobre diversos temas. Pero cuando le preguntaron por los idiomas que domina, la jugadora contestó: “Español, catalán, que no es una lengua, pero yo la cuento igualmente, y el inglés”.

Paula Badosa fue el foco de una infinidad de críticas

Las palabras de Badosa provocaron inmediatamente que este miércoles la respuesta de la organización catalana ‘Plataforma per la Llengua’, creada en defensa del catalán en el año 1993, fuese contundente: “Claro que el catalán es una lengua, Paula Badosa: ¡puedes estar plenamente orgullosa!”, escribieron en su cuenta de Twitter. “Te animamos a ejercer de referente lingüístico en todo el mundo: ¡seguro que muchos de los diez millones de hablantes del catalán son seguidores tuyos!”, sentenció la plataforma tras las manifestaciones de Paula Badosa.

🗨 I tant que el català és una llengua, @paulabadosa: pots estar-ne plenament orgullosa!



🎾 T'animem a exercir de referent lingüístic arreu del món: segur que molts dels deu milions de parlants del català són seguidors teus! #Notexcusis 😊 https://t.co/tgGCL1EMPu — Plataforma per la Llengua (@llenguacat) August 3, 2022

Fue instantánea la reacción en las redes sociales y las críticas se multiplicaron, especialmente por el sector independentista catalán, que acusa a Badosa de estar “colonizada”. Incluso, algunos seguidores catalanes de la tenista piden el boicot a los patrocinadores para intentar presionar para que rectifique o matice sus palabras.

Ante semejante revuelo Badosa se disculpó en el programa El Matí de Cataluña Radio: “Estoy bastante decepcionada con todo esto, cuando hice la entrevista el entrevistador me dijo que no contaba como un idioma y por eso lo exprese así”, ha aclarado, después de que la entrevista se haya hecho viral. Y añadió: “Siento mucho que la noticia se haya malinterpretado porque es algo que me afecta y que está mal”.

La entrevista de Paula Badosa que desató las críticasc

Rafa Nadal y Márquez, también recibieron críticas

Los dichos de Badosa, generaron polémica, pero no es la única deportistas que quedó señalada por sus dichos sobre el catalán o Cataluña. Rafa Nadal, que se paseó orgulloso con la bandera de España por muchos lugares, fue uno de los más expuestos mediáticamente. Alguna de sus frases como “espero que no haya independencia en Cataluña, unidos somos mejores” también hicieron saltar a aquellos que promueven la separación de la Comunidad Autónoma de España.

“Seamos claros, no soy independentista, porque no lo soy. Soy mallorquín, manacorí y balear, y me siento así como el que más y lo demuestro”, dijo Nadal en el Diario de Mallorca tras verse envuelto en un episodio político.

Incluso, Marc Márquez, catalán de nacimiento, también quedó bajo la lupa. La celebridad del motociclismo también se posicionó en contra del independentismo y algunas palabras suyas no cayeron bien: “Soy catalán porque vivo en Cataluña, pero me siento español porque está dentro de España. Así de sencillo”, dijo hace un tiempo el piloto. Tras estos dichos fue acusado de no sacar la bandera de España al proclamarse campeón, a lo que respondió de esa manera.

La victoria sobre Mandlik

La española Paula Badosa estuvo contra las cuerdas este miércoles ante la estadounidense Elizabeth Mandlik, pero consiguió remontar una desventaja en el set decisivo e imponerse en el desempate, para clasificarse a los cuartos de final del torneo de San José (California, EE.UU.). El grito de liberación de Badosa cuando vio la derecha de Mandlik terminar afuera y permitirle el mejor estreno en el cemento de San José: 6-2, 5-7 y 7-6 (5) tras dos horas y 32 minutos de batalla.

Paula Badosa celebra la victoria sobre Elizabeth Mandlik en el cemento de San José Carmen Mandato - Getty Images North America

La jugadora española, número 4 del mundo, regresó a competir tras perder contra la rumana Simona Halep en los octavos de final de Wimbledon. Le espera un cuarto este viernes contra la ganadora del duelo entre la japonesa Naomi Osaka y la estadounidense Coco Gauff.