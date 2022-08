Diego Schwartzman reflexionó sobre su nivel reciente: “Los últimos dos meses no fueron buenos”

El 2022 de Diego Schwartzman pegó un giro bastante negativo a partir de Roland Garros. En París, el Peque firmó un buen desempeño, con un gran triunfo ante Dimitrov antes de ser frenado por Novak Djokovic, pero lo que siguió no estuvo ni cerca de llegar a ese nivel: derrotas contra Jack Draper en octavos de final del ATP 250 de Eastbourne (donde además sufrió el robo de gran parte de sus pertenencias), el invitado Liam Broady en la segunda ronda de Wimbledon, paliza de Carreño Busta en los cuartos de Bastad y una despedida en primera ronda del ATP 500 de Hamburgo contra el finlandés Emil Ruusuvuori, donde rompió una raqueta y gritó al aire: “No puedo creer lo que está pasando”. Por si fuera poco, la semana pasada una molestia lo forzó a perderse el torneo de Los Cabos, y por ende comenzar la gira por Estados Unidos más tarde de lo usual.

En un tono reflexivo, el actual número 15 del mundo hizo un balance de su performance en este período en una entrevista que concedió a ESPN: “Los últimos dos meses no fueron buenos, sobre todo el rendimiento en el que jugué”, apuntó. “Porque muchas veces podés tener rachas que no son tan buenas pero te sentís cómodo, pero en estos últimos dos meses me sentí un poco más incómodo”.

“Hasta Roland Garros venía teniendo un año muy bueno, estaba muy cerca del top 10, en lo que sería el race y la cantidad de puntos que venía sumando hasta ese momento. Después ahí hice un stop en mi nivel y no lo volví a encontrar en las semanas siguientes a Roland Garros”, continuó el porteño. No obstante, se muestra optimista de poder recuperar aquel envión inicial: “Ojalá que en las próximas semanas, en Estados Unidos, vuelva a ese nivel”.

La autocrítica de Schwartzman

En la misma entrevista, que en líneas generales tuvo un tono distendido, Schwartzman dialogó sobre su estilo de juego y su tendencia a “pensar” los puntos durante los partidos: “Sería mucho más fácil por momentos no tener que pensar tanto qué hacer adentro de la cancha y jugar a dos o tres tiros, como muchos en el tenis moderno, con saques y golpes muy fuertes. Pero yo necesito pensar un poco antes del partido y los días anteriores a que me toque algún rival qué voy a hacer y cómo voy a jugar. Después a medida de que vas llegando es muy técnico, pero dependiendo de la superficie, el lugar y las condiciones tenés que ir cambiando un poco y adaptándote. Eso siempre lo fui haciendo y siempre lo traté de analizar”, comentó.

Además, el Peque se pronunció fervientemente a favor del coaching, que fue habilitado por la ATP por primera vez en la historia hace poco más de un mes: “Algo necesitás a veces, es un deporte muy solitario. Algunos están en contra de que esté el coaching, pero a mí me pareció una locura que no esté permitido”, opinó, y también argumentó que se trata de algo que ya existía en el circuito: “Antes los entrenadores buscaban hacerte alguna seña, hablarte bajito, que no te vean. Pero todos hablaban, todos tenían sus cosas. Ahora cuando estás del mismo lado de tu entrenador, te puede hablar sin problema”.

En Wimbledon, Diego Schwartzman fue rápidamente eliminado en la segunda ronda por Liam Broady, entonces 132° del mundo e invitado por el torneo Julian Finney - Getty Images Europe

Por último, Schwartzman expresó su admiración por Roger Federer, a quien considera el tenista más grande de todos los tiempos: “Si vas a quién ganó más títulos hay que ver quién fue el que ganó más. Para mí ser el más grande implica otras cosas, fuera de la cancha. En todo eso me quedo con Roger. Creo que es el que más despierta en la gente”, afirmó, y luego se explayó sobre qué es lo que lo hace grande al suizo: “La forma de jugar que tiene, el día a día, escucharlo en la vida privada. Al tipo lo escuchás hablar con nosotros casi en español, con otro en italiano, con otro en francés. Y decís, ¿cómo puede ser? El tipo tiene cuatro hijos, juega al tenis, se entrena todos los días. ¿En qué momento pasó todo esto? Y después a la mañana está entrenándose con vos y a la tarde está vestido de traje haciendo un evento en el centro de la ciudad, siempre impecable. ¡No puede ser! No hace lo mismo que nosotros. Después ves al resto, son igual de grandes en casi todo, pero yo siento que él tiene un poco más de presencia”.

Rápida eliminación de Báez en Washington

En uno de los torneos preliminares al US Open, Sebastián Báez se despidió en la primera ronda del ATP 500 de Washington luego de caer por 6-1 y 6-4 ante el local Sebastian Korda, en lo que fue su primer partido sobre cemento en más de cuatro meses. Se trata de la cuarta derrota al hilo desde que alcanzó la final en Bastad, a lo que siguieron caídas frente a Krajinovic en Hamburgo, Agamenone en Umag y esta última en la capital estadounidense.