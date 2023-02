Rafael Nadal se entrena sobre polvo de ladrillo: indicios sobre su futuro y una “medalla” en peligro

escuchar

“Estoy cansado, triste, decepcionado”. La sentencia, aunque parezca mentira, le perteneció a Rafael Nadal , probablemente el mayor competidor de la historia del tenis. La expresó en enero pasado, cuando se marchó apenas en el tercer día de acción del Abierto de Australia (defendía el título), al caer en la segunda ronda con Mackenzie McDonald (63°) por 6-4, 6-4 y 7-5, pero sobre todo al sucumbir ante una nueva lesión: en el psoas iliaco de su pierna izquierda. Desde aquel oscuro 18 de enero, el español no volvió al circuito y, si bien no hay precisiones al respecto, ya hay algunos indicios.

El actual número 8 del ranking mundial volvió a empuñar una raqueta en las últimas horas. Según se observó en un video captado por una persona que recorría la academia de Rafa en Manacor, esto se produjo en los courts cubiertos del complejo. En las imágenes se lo ve al 22 veces ganador de trofeos individuales de Grand Slam ejercitándose sobre polvo de ladrillo, dando indicios claros de que tiene planificado regresar al tour en esa superficie más amigable tras una lesión muscular y, por ende, evitar el cemento del Masters 1000 de Indian Wells, que comenzará el 8 del mes próximo.

Preocupación: Nadal en enero pasado en Australia, cuando se lesionó y quedó eliminado en la segunda ronda del primer Grand Slam del año MANAN VATSYAYANA - AFP

¿Dónde podría regresar Nadal? En Montecarlo , desde el 9 de abril. Rafa, de 36 años, conquistó once veces el título en el Principado (la última, en 2018) y siempre es un torneo en el que se siente cómodo y se potencia. Vale recordar que el mallorquín se borró de los torneos de Doha, de Dubai y de la exhibición en Las Vegas del próximo 5 de marzo con Carlitos Alcaraz. Tres días después de ese evento comenzará Indian Wells, que se aleja definitivamente de los planes de Nadal. Miami, el Masters 1000 contiguo al de Indian Wells, ya no aparece en el calendario de Rafa desde 2017.

Nadal entrenándose sobre polvo de ladrillo

La gira europea sobre polvo de ladrillo es, sin dudas, el gran objetivo de Nadal y por ello -sin estar en las mejores condiciones físicas- evitará jugar sobre superficie dura. Roland Garros, que se disputará desde el 28 de mayo hasta al 11 de junio, es el gran anhelo de Rafa: allí, de cierta manera, “luchará” contra el serbio Novak Djokovic para desempatar los 22 títulos grandes. Según los especialistas, el polvo de ladrillo es la superficie más amigable para regresar luego de una lesión muscular. Además, está claro, no hay tenista en la historia que haya dominado la tierra con tanta contundencia como Nadal: 14 veces ganador del Abierto de Francia y con un 91.3% de efectividad en canchas lentas.

Al margen de ello, Nadal se expone a perder su condición de Top 10 en las próximas semanas al no poder defender los 600 puntos de la final de Indian Wells 2022. El exnúmero 1 es, actualmente, el octavo del ranking mundial con una distancia de 70 puntos con respecto del N° 9, el canadiense Felix Auger-Aliassime, que podría superarlo esta semana en Dubai. El danés Holger Rune (10°) está a 154 puntos de Rafa y posee opciones de superarlo en Acapulco. La última vez que Nadal estuvo afuera de los diez mejores del ranking fue en abril de 2005, antes de ganar Roland Garros por primera vez. Pasaron casi 18 años...

Nadal, levantando el trofeo de campeón en Roland Garros 2022, sueña con hacerlo por 15a vez en junio próximo Michel Euler - AP

Las lesiones fueron parte de la cinematográfica carrera de Nadal, pero el tiempo pasa para todos y su capacidad de resistencia ya no es la misma que antes. Luego de marcharse del Abierto de Australia, de hecho, el español dejó una frase muy fuerte: “Estoy cansado y frustrado por estar en procesos de recuperación de lesiones en gran parte de mi carrera. Pero siempre lo he aceptado. No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado porque estaría mintiendo. Puedo venir aquí y decir que la vida es fantástica y que hay que mantenerse positivo, pero no lo voy a hacer ahora. Es un momento y un día duro y lo acepto porque hay que seguir. A nivel deportivo, el vaso se va llenando y puede haber un momento que el agua salga por fuera”.

El cuerpo de Nadal, que tanto lo encumbró durante más de una década y media, también lo traicionó con una frecuencia poco saludable e inaguantable para la mayoría de los mortales. El 2022 fue un subibaja de emociones para el Matador. Fue padre por primera vez (en octubre, tras un embarazo complicado de Xisca, su esposa, nació Rafael) y alcanzó el récord de trofeos de Grand Slam. Pero las lesiones lo azotaron. Sufrió una fisura costal en Indian Wells, se resintió de una lesión en el pie izquierdo en Roma, jugó en Roland Garros infiltrado de principio a fin, en julio se rompió el abdominal en Wimbledon y ese mismo grupo muscular volvió a dañarse en el US Open. Hasta llegó a plantearse el retiro durante la primavera europea, pero siguió adelante. Hoy se encuentra ante otro gran desafío.

