El golazo de la fecha: Racing le ganó a Lanús con una perla de Gonzalo Piovi y quiere ser protagonista

Con dos zurdazos de otro partido, tal como había ocurrido la fecha pasada en Sarandí, Racing consiguió un importante triunfo ante Lanús, que llegaba como líder a Avellaneda. La pegada de Matías Rojas y de Gonzalo Piovi marcaron la diferencia en el resultado y le dieron la victoria a un equipo que había hecho méritos para bajar al puntero. Aún sin brillar, la Academia se impuso por 2-1, consiguió su tercera victoria consecutiva en una semana y parece tomar envión después de un arranque con algunas dudas.

Aunque son pocos los nombres que difieren del modelo 2022, este equipo tiene una identidad distinta al que protagonizó toda la temporada pasada. Juega al ritmo de sus extremos invertidos, Matías Rojas y Johan Carbonero. Los punteros de Racing vuelan, una readaptación de la frase célebre que definió a la selección argentina en Qatar. Tardaron un minuto en demostrarlo ante Lanús. En la primera jugada del partido, el colombiano fabricó la falta después de dejar dos jugadores granates en el camino. Rojas, desde una posición más cercana que la del gol ante Arsenal, sacó el zapatazo. Un desvío en la barrera hizo que Lucas Acosta se tenga que lucir para sacarla al córner.

Gonzalo Piovi empieza a celebrar su golazo; lo felicita Carbonero Demian Alday Estevez

Fue la marca de agua que llevó toda la imagen del primer tiempo. Carbonero por su conducción en velocidad y Rojas por la confianza en su zurda sacan diferencia. Veinte minutos después de esa primera jugada le llegó la revancha al paraguayo, que sacó el remate desde casi 30 metros. Otra vez, la espalda de un futbolista de Lanús le cambió la trayectoria a la pelota, que ahora sí terminó dentro del arco de Acosta.

Rojas, que está en tratativas por la renovación de su contrato que vence en junio, se besó el escudo en su festejo. Racing hacía pie ante el puntero del campeonato, que llegaba con puntaje ideal a Avellaneda. Sin embargo, en la primera pelota que envió Lanús al área llegó el empate. Tres veces ganó el granate en el área local: la bajó Brian Aguirre, definió mordido Canale y le quedó mansa a Loaiza, para que convierta con un remate rasante.

Además del baldazo de agua fría del empate sobre el final del primer tiempo, la Academia salió a jugar la segunda mitad sin Rojas, con una molestia muscular. Racing perdía a su ancho de espadas, que venía marcar un golazo ante Arsenal el pasado viernes y de reventar el travesaño con otro tiro libre, ante San Martín de Formosa, por Copa Argentina, el pasado miércoles.

Pero Rojas no es el único zurdo que le pone tiza a su botín izquierdo. Cuando a los 12 minutos del segundo tiempo, el árbitro Tello cobró una falta en la medialuna del área nadie extrañó al N° 10. Acomodó Gonzalo Piovi, que en Sarandí también había dado una buena muestra de su pegada. Y fue por más: sacó un misil teledirigido que se incrustó en el ángulo de Acosta. Golazo. Se ganó la ovación el bonaerense.

Fernando Gago parece haber encontrado el punto justo de un Racing que había arrancado la Liga con varias dudas Fotobaires

No es para menos. Es el inesperado goleador de la Academia en lo que va del año, con tres tantos en siete partidos. Marcó el penal que definió la Supercopa Internacional con Boca en Abu Dhabi y, ahora, hizo estas dos perlas de tiro libre. El defensor de 29 años llegó a Racing en 2018, en el armado del plantel que fue campeón con Eduardo Coudet. Tuvo muy poco rodaje. Estuvo a préstamo por Gimnasia, Defensa y Justicia y Colón, donde fue campeón de la Copa de la Liga 2021. Gago le dio chance cuando regresó del Sabalero. Y no la desaprovechó. No sólo se ganó un lugar entre los 11, a veces como lateral, a veces como zaguero. Además se transformó en un referente, al punto que en alguna ocasión llevó la cinta de capitán.

Después de ese zurdazo de Piovi hubo muy poco, aunque quedaba más de media hora. Si la expectativa por este choque entre el líder y uno de los que quiere ser animador del campeonato pasaba por el juego, la propuesta no estuvo a la altura. Pero en el aire de Avellaneda flotaba la tensión de un partido clave. También en el campo: no faltaron los tumultos y las protestas contra Tello. Se jugó como un partido clave. Y así se las ingenió Racing para mantener a Lanús lejos del arco de Gabriel Arias. Una prueba: a falta de 10 minutos, Gago sacó al centrodelantero Maxi Romero para hacerle lugar a Emiliano Insúa y armar una línea de cinco defensores.

Carbonero elude a Belmonte; Racing dejó sin invicto a Lanús y se prendió en la pelea Fotobaires

La Academia consiguió un muy buen triunfo ante Lanús. Se basó en el nivel individual de varios de sus futbolistas y también en las pequeñas nuevas sociedades que parecen darle forma a este equipo. Además del desequilibrio de sus punteros, tiene a Aníbal Moreno y a Juan Nardoni para equilibrar en el centro del campo. Uno, Moreno, tiene 23 años; el otro apenas 20. Pero entre ambos suman más de 200 partidos en Primera. Son el motor de un equipo que consiguió una victoria importante para arrancar.