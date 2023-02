Premios FIFA The Best: las perlitas de la elección y a quién votó cada uno de los protagonistas

escuchar

París vivió una noche mágica, argentina al máximo, con una gala de los premios The Best que se vistió de celeste y blanco casi por completo, con cuatro distinciones para nuestro país: Lionel Messi, como mejor jugador; Emiliano Martínez, distinguido como mejor arquero; Lionel Scaloni, vencedor en la terna de los entrenadores, y hasta el premio a la mejor hinchada. Una jornada única, inolvidable.

¿Cómo se alcanzaron tantos logros? Aquí es donde entran a tallar cómo se conocieron los ganadores. Porque el proceso de votación contó de tres instancias: la primera contempló el voto del público; luego, el de un grupo seleccionado de periodistas, y la restante fue entre los directores técnicos de las selecciones nacionales que forma parte de la FIFA y sus capitanes actuales. Aquí vale consignar que estos cuatro grupos del jurado tienen el mismo peso electoral, más allá de la cantidad de votantes que integre cada grupo (obviamente, el más numeroso es el de los fanáticos). Cada uno de los tres futbolistas elegidos sumaban de acuerdo al orden de ubicación: 5 puntos para el del primer lugar, 3 al segundo, y 1 al tercero.

Después de la ceremonia de premiación, la FIFA dio a conocer los votos de los capitanes, entrenadores y periodistas en cada categoría. Y así, por ejemplo, se supo que, por orden de importancia, Lionel Messi, como capitán de Argentina, eligió a su amigo Neymar, Kylian Mbappé y Karim Benzema. Hugo Lloris, capitán francés en el momento de la elección (después anunció su retiro de Les Bleus), consideró a Mbappé, Benzema y Messi.

En el momento de anunciarse la cantidad de punto alcanzados, Messi llegó a 52, por delante de Mbappé (44) y Benzema (34). ¿Lo llamativo? La nacionalidad de Julián Álvarez, el “español” que terminó en el séptimo lugar, según la planilla oficial.

Hubo, además, quienes no incluyeron al argentino entre sus tres elegidos. El más llamativo fue Mohamed Salah, capitán de Egipto, que directamente no incluyó a ninguno de la terna definitiva y nominó a Vinícius Junior, Kevin De Bruyne y Achraf Hakimi. Otros jugadores elegidos como el mejor del año, pero no ingresaron en la terna, fueron Luka Modric, Erling Haaland, Sadio Mané, Julián Álvarez (Lloyd Palun, de Gabón, lo eligió en primer término), Jude Bellingham, Neymar, y Achraf Hakimi.

En cuanto a los entrenadores, Lionel Scaloni votó por Messi, Julián Álvarez y Luka Modric, en ese orden. Los técnicos argentinos también se inclinaron de manera unánime por Messi como mejor jugador: Gustavo Costas (Bolivia), Eduardo Berizzo (Chile), Néstor Lorenzo (Colombia), Guillermo Barros Schelotto (Paraguay), Rodolfo Arruabarrena (Emiratos Árabes Unidos), y José Pekerman (Venezuela). El DT de Botswana, Mogomotsi Mpote, optó por Julián Álvarez como mejor jugador, seguido de Hakimi y Mbappé. Aquí también hubo menciones para Neymar, Robert Lewandowsky y Kevin de Bruyne, entre otros. En cuanto a la elección de la prensa, Claudio Mauri, representante por Argentina, nominó en orden de importancia a Messi, Benzema y Mbappé.

En la elección de mejor entrenador, Messi no dudó y se inclinó por Scaloni, Pep Guardiola y Didier Deschamps, en ese orden. ¿A quién eligió el propio Scaloni entre sus colegas? A Guardiola, seguido por Carlo Ancelotti y Walid Regragui, el coach de Marruecos. Si hubo un voto llamativo fue el de Lloris: el exarquero de Les Bleus dejó en tercer lugar de su elección a Didier Deschamps, por detrás de Walid Regragui (Marruecos) y Scaloni.

Y en cuanto a la elección del mejor arquero, Messi eligió, como era lógico, a Emiliano Martínez, y después a Thibaut Courtois y a Bono. Scaloni coincidió en la terna, con Dibu como primera elección, pero con Bono de segundo arquero y Courtois en tercer lugar. Los brasileños Alisson Becker y Ederson fueron otros guardavallas elegidos por los especialistas, aunque no llegaron a sumar lo suficiente para formar parte de la terna.

