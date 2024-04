Rafael Nadal se prepara para volver en el torneo de Barcelona y avisa: “Me lo tomo como mi último año”

Escuchar

Rafael Nadal aseguró este lunes, antes de volver a la competición en el torneo de Barcelona, que quiere “disfrutar cada momento” en una temporada que se toma como su último año en el tenis de máximo nivel. “A nivel personal para mí es un regalo estar en Barcelona. Me lo tomo como mi último año y quiero disfrutar cada momento”, aseguró Nadal en rueda de prensa tras su entrenamiento en el Real Club de Tenis de Barcelona.

El tenista manacorí, de 37 años, volverá a probarse en una competición oficial por primera vez desde enero, cuando sufrió una grave lesión en el muslo en el torneo de Brisbane. Desde entonces, el ganador de 22 Grand Slams tuvo que renunciar a varios torneos, como el Abierto de Australia, Doha, Indian Wells, Miami o más recientemente el Masters 1000 de Montecarlo, que abría la temporada sobre polvo de ladrillo.

“No poder estar en Montecarlo me dolió, pero por suerte las cosas han mejorado. También soy totalmente realista que simplemente estar aquí es una gran ilusión”, relató Nadal.

“Hoy me siento lo suficientemente bien como para estar en la cancha mañana, eso es muy importante. Significa mucho para mí, poder jugar una vez más en Barcelona, un lugar donde tuve un éxito increíble y recuerdos inolvidables”, aseguró el tenista español, que logró en doce ocasiones el trofeo barcelonés.

El mallorquín había llegado la semana pasada a Barcelona optimista, pero avisando de que todavía no podía asegurar su participación, aunque este lunes confirmó que el martes iniciará su andadura en el torneo en la primer rueda contra el italiano Flavio Cobolli, aproximadamente desde las 11 de nuestro país.

“Voy a salir a por todas”, advirtió Nadal, para el que “la última semana de entrenamientos ha sido positiva”. Nadal también mostró su pesar por la baja a última hora de su joven compatriota Carlos Alcaraz, que el sábado anunció que no participará en el torneo barcelonés por la lesión que también le obligó a bajarse de Montecarlo.

“Lo veo como algo negativo para él, sobre todo porque está lesionado. Que se recupere rápido y bien”, dijo Nadal, para el que “es malo para el torneo perder al número uno del cuadro”. El tenista mallorquín, que podría haberse enfrentado a su compatriota en unas hipotéticas semifinales, aseguró este lunes no estar “en capacidad de pensar en semifinales”.

El campeón de 22 grandes está en la Ciudad Condal con el equipo al completo: sus tres entrenadores, Carlos Moyà, Marc López y Gustavo Marcaccio, y el fisioterapeuta Rafael Maymó.

“En esta vida hay un principio y un final. A nivel deportivo es lo que hay. Me lo tomo como que es mi ultima participación en el Godó. Voy a intentar ser competitivo. No voy a salir a hacer un homenaje. Saldré a por todas y veremos qué pasa”, fue su mensaje. Sin embargo, no quiso contar historias íntimas de las lesiones. Prefiere apuntar a otro lado. “Sabemos lo que hay y los problemas que hemos ido teniendo. Lo comenté en la final de Sevilla porque mi tío lo comentó. En mi comunicado, al borrarme de Montecarlo, dije que no podía jugar. No me apetece decir tengo un problema aquí o un problema allá. Me canso diciendo mis penurias. ¿Si tengo miedo? Lo peor que puede pasar es que no pueda jugar otra vez. ¿Si se que puede volver a pasar? Sí...”, fue su durísimo análisis.

Y reconoció, como en otras ocasiones, que las penurias físicas fueron marcando la parte final de su carrera. De todos modos, nunca bajó los brazos. “Han sido dos años difíciles. Vengo de una operación de cadera importante y cuando eso ocurre es difícil porque en el cuerpo ocurren cosas. Cuando se puede, se puede y cuando no se puede no se puede”...”, advirtió.

