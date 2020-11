Novak Djokovic cerrará el año como número 1 del mundo por sexta vez; además, en marzo próximo, superará el récord de Roger Federer de mayor cantidad de semanas en la cima. Fuente: AP

Después de una inusual temporada de tenis, interrumpida desde mediados de marzo hasta agosto por el brote de coronavirus, la Copa de Maestros, en el O2 Arena de Londres por última vez [a partir de 2021 se disputará, también bajo techo, pero en el Olí Pala Alpitour, en Turín], marcó el final de la competencia en el ATP Tour [todavía hay y habrá torneos de Challengers y Futures, la segunda y tercera categoría profesional] y, por ende, se conoce cómo quedará el ranking de fin de año en una buena parte de la tabla. El serbio Novak Djokovic (12.030 puntos) y el español Rafael Nadal (9850) finalizan el año como N° 1 y 2, respectivamente. Es la sexta vez que Nole cierra una temporada en lo más alto, lo que le permite igualar la marca de Pete Sampras (entre 1993 y 1998).

Beneficiado por la congelación del ranking de la ATP hasta marzo próximo por la pandemia, el 8 de ese mes Djokovic superará (salvo que se produzca una combinación de resultados difíciles en favor de Nadal) el récord de Roger Federer de mayor cantidad de semanas como número 1 del mundo. El suizo lo dejó en 310 y el balcánico, por ahora, tiene 301.

El ruso Daniil Medvedev, campeón en el ATP Finals este domingo, seguirá como el número 4 del tour, con 8470 puntos, 655 unidades menos que su rival en la definición en Londres, el austríaco Dominic Thiem, que terminará como N° 3. El Top Ten, que no sufrió alteraciones después del Masters, lo completan Federer (6630; por una lesión de rodilla, no compite desde el Abierto de Australia, en enero pasado), el griego Stefanos Tsitsipas (5925), el alemán Alexander Zverev (5525), el ruso Andrey Rublev (4119), el argentino Diego Schwartzman (3455) y el italiano Matteo Berrettini (3075).

El Peque Schwartzman es el primer singlista argentino en finalizar el año entre los diez mejores del ranking después de dos temporadas: el tandilense Juan Martín del Potro terminó como número 5 en 2018. El jugador entrenado por Juan Ignacio Chela construyó el mejor año de su carrera, en el que logró varios objetivos, hasta entonces, inéditos: vencer a Rafael Nadal (en los cuartos de final de Roma), llegar a una final de Masters 1000 (en el Foro Itálico), alcanzar las semifinales de un Grand Slam (en Roland Garros, tras vencer a Thiem; luego cayó ante Rafa), entrar en el Top Ten (el 12 de octubre fue 8°) y clasificarse para el exclusivo torneo de maestros. Además, el porteño terminó con un récord de 25 victorias y 15 derrotas, fue finalista de los ATP 250 de Córdoba (fue derrotado por el chileno Cristian Garín) y Colonia 2 (triunfo de Zverev).

Tras una temporada fabulosa, el argentino Diego Schwartzman finalizará 2020 como número 9 del mundo. Crédito: Gentileza ATP

Francisco Cerúndolo, un gran progreso

En el ranking actualizado este lunes no se produjeron cambios en las posiciones de los argentinos que integran el Top 100: además de Schwartzman, Guido Pella (43°), Juan Ignacio Londero (79°), Federico Delbonis (82°) y Federico Coria (91°). Luego, Facundo Bagnis (125°) y Leonardo Mayer (134°) descendieron una posición, y Del Potro, que no compite desde junio de 2019 por una lesión de rodilla derecha (fue operado tres veces), se mantuvo como 154°.

En dobles, el marplatense Horacio Zeballos, que compitió en el Masters de Londres en pareja con el español Marcel Granollers (cayeron en las semifinales), se mantiene como número 3 del mundo.

El mayor progreso lo logró Francisco Cerúndolo. El jugador de 22 años, entrenado por Wally Grinóvero, este domingo conquistó el Challenger de Guayaquil (sobre polvo de ladrillo, con US$ 52.080 en premios) al vencer al eslovaco Andrej Martin (actual 100°) por 6-4, 3-6 y 6-2, y escaló 36 posiciones en el ranking para lograr su mejor posición histórica: 162°. En la decimosexta edición del torneo ecuatoriano, cuyo director es un referente del tenis latinoamericano como Andrés Gómez (campeón de Roland Garros 1990), Cerúndolo obtuvo valiosos triunfos en las semifinales y en los cuartos de final frente a los españoles Roberto Carballés Baena (102°; ex 72°) y Jaume Munar (109°; ex 52°), respectivamente. En octubre pasado, Cerúndolo había ganado su primer Challenger, en Split (esa misma semana rindió tres exámenes universitarios en forma on-line).

Quienes también lograron buenos progresos en el ranking fueron Sebastián Báez, de 19 años (llegó al 316°, su mejor posición histórica, tras escalar 17 posiciones) y Thiago Tirante, también de 19 (se colocó 509°, después de subir 15 lugares).

