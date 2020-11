Horacio Zeballos y Marcel Granollers quedaron eliminados en las semifinales del ATP Finals Fuente: AFP

Entre la alegría y la impotencia. Con el orgullo de haber llegado a las semifinales en el Masters de Londres, pero mascullando bronca porque no pudieron jugar al tenis en igualdad de condiciones. El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers perdieron con el neerlandés Wesley Koolhof y el croata Nikola Mektic por 6-3 y 6-4 y se despidieron del ATP Finals. Con una salvedad: la pareja europeo-sudamericana se presentó en estas semifinales con desventaja física, ya que Granollers sufre una lesión en el hombro derecho.

El marplatense Zeballos y Granollers, campeones este año en el Argentina Open, en Río de Janeiro y en el Masters 1000 de Roma, cayeron en una hora y 13 minutos de juego en el O2 Arena londinense. No fue sencillo para ellos el camino desde el último partido de Round Robin en el Grupo Bob Bryan. Ayer, por esas molestias y por precaución, decidieron abandonar ante el austríaco Jurgen Melzer y el francés Edouard Roger Vasselin cuando estaban igualados 6-6 en el set inicial. Hoy, el catalán no estuvo en su plenitud y fue atendido de sus dolencias, pero no alcanzó.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers perdieron con Wesley Koolhof y Nikola Mektic por 6-3 y 6-4 Fuente: AFP

"Marcel se inyectó un analgésico para el dolor media hora antes del partido, pero igualmente le molestaba bastante. Se notaba en su saque. Ya en la entrada en calor lo intentamos, él sacó un poco, practicó, pero eso nos generó un bajón porque no entramos a jugar de la misma manera. En este nivel, jugar casi sin servicio o con un saque disminuido es muy difícil", analizó Zeballos, número 3 del ranking.

Zeballos quería convertirse en el primer tenista argentino en llegar a la final de dobles en el tradicional Masters. Sin embargo, no pudo ser: el zurdo marplatense repitió la actuación de sus compatriotas Gastón Etlis y Martín Rodríguez, quienes accedieron a las semifinales en 2003 en Houston, Estados Unidos. "Hoy jugamos contra una pareja que además devuelve muy bien, entonces no nos dieron muchos puntos 'gratis'. Yo intenté salir con una buena actitud, traté de moverme más que Marcel por razones obvias, pero hay un punto en el que ya no podés hacer nada, que es cuando saca tu compañero de equipo. De todos modos, estamos muy felices y orgullosos por todo lo que hicimos", dijo el argentino.

La pareja se consagró este año en el Argentina Open, en Río de Janeiro y en el Masters 1000 de Roma. Sin embargo, desde Roland Garros, Granollers arrastraba la lesión que inclusive lo llevó a ausentarse del Masters 1000 de Paris. "A pesar de la derrota estamos muy contentos si tenemos en cuenta cómo se había dado todo lo previo hasta llegar a Londres. No queremos que esta caída opaque todo el trabajo realizado en el Round Robin", enfatizó Zeballos. "Marcel había tenido un desgarro grande en el pectoral y ni siquiera habíamos podido jugar un set de entrenamiento juntos. Por eso, si antes del ATP Finals me decían que iba a llegar a las semifinales, lo firmaba sin dudarlo", añadió el jugador de 35 años.

Zeballos y Granollers confirmaron que seguirán jugando en pareja en la temporada 2021 Crédito: Wonderhatch/ATP Tour

En un año marcado por la pandemia de Covid-19, Zeballos siguió encumbrando su carrera en el circuito de dobles. En septiembre, tras la brillante consagración en el Masters 1000 de Roma, consiguió un logro sumamente valioso en su trayectoria: alcanzar, con 16 trofeos en la especialidad, la marca de Guillermo Vilas, el hombre que popularizó el tenis en la Argentina. "Esta temporada fue muy buena. Por supuesto que nadie quiere que se repita todo lo que está sucediendo con el coronavirus, pero desde lo deportivo me sentí muy bien, jugamos bárbaro y celebramos un gran certamen en Roma. Además, cumplí uno de mis grandes sueños, que era ser parte del Masters de Londres. Estoy muy feliz", confesó Zeballos.

Para la temporada 2021, el argentino confirmó que seguirá el circuito en compañía de Granollers. "Por supuesto que vamos a continuar como pareja. Tenemos una gran relación con Marcel, es muy buena persona y un luchador. Todavía no tenemos muy claro qué va a suceder con el Abierto de Australia porque deslizaron que podría disputarse en abril. En los próximos días, cuando se confirme el calendario, veremos si nos ponemos a entrenar o podemos descansar un poco más", finalizó Zeballos.

