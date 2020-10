Francisco Cerúndolo ganó, en Croacia, su primer título de Challenger; durante la misma semana rindió tres exámenes universitarios en forma on-line. Crédito: Gentileza Francisco Cerúndolo

En la familia Cerúndolo difícilmente se hable y se discuta de otro tema que no sea referido a deportes y alto rendimiento. Alejandro, el Toto, fue tenista profesional, estuvo entre los mejores 310 jugadores del mundo en 1982 y es entrenador/formador. Su esposa, María Luz, también se destacó en el tenis profesional. Tuvieron tres hijos: Francisco (22 años) y Juan Manuel (18), ambos tenistas del circuito de la ATP, y María Constanza (20), jugadora de hockey sobre césped del Belgrano Athletic Club y las Leonas. Más allá de las exigencias que implica llegar a competir en un alto nivel en esos deportes, los Cerúndolo no le quitan la atención al estudio.

Tampoco lo hizo Fran, durante la última semana, la mejor de su carrera, que terminó coronando con su primer título del Challenger Tour, en el polvo de ladrillo de Split, al superar en la final a alguien mejor rankeado como el portugués Pedro Sousa (finalista del último ATP de Buenos Aires) por 4-6, 6-3 y 7-6 (7-4). Desde el arranque del certamen croata hasta el día final, rindió, en forma online, tres parciales universitarios.

"La cuarentena en Argentina fue difícil. Sólo hice físico y hasta me lesioné, estuve mal de la muñeca y con tendinitis en una pierna. En agosto decidimos viajar a Europa porque ya no sabíamos más que hacer. Viajamos a Italia junto con mi hermano Juanma (342° de ATP), Tomás Etcheverry (258°) y Andrés Dellatorre como coach, y pasamos la cuarentena en Arezzo antes de empezar a competir. El viaje fue difícil, teníamos incertidumbre y nervios. Ahora, tras dos meses de gira, estamos más tranquilos", le cuenta Francisco a LA NACION, desde Barcelona, su próxima estación tenística luego de triunfar en Croacia, logro que lo hará saltar del puesto 223° al Top 190 cuando se actualice el ranking.

Y sigue: "Las primeras semanas en Europa fueron muy malas, no tenía confianza ni ritmo. Pero llegué a Croacia jugando bien. Venía de lograr mi primera semifinal de Challenger [en Sibiu, Rumania]. Jugué un buen partido en el debut, que pude perder [al estadounidense Ernesto Escobedo por 5-7, 7-6 (7-4) y 6-3], pero lo levanté y a partir de ahí agarré confianza. En la final, por más que estuviera set abajo y cansado mental y físicamente, tenía que hacer un esfuerzo. Me propuse dejar todo, por más que el otro fuera más experimentado. Por suerte aproveché mis pocas oportunidades, dominar el partido y jugármela. Y gané".

Tras un convenio entre la Universidad de Palermo y la ATP, el mayor de los hermanos Cerúndolo comenzó, en el último cuatrimestre, la Licenciatura en Management con orientación en Economía y Finanzas. "Antes estuve en la UBA, pero se me hacía imposible seguir allí. Arranqué cuando casi no tenía ranking, pero ahora se me hacía complejo. Por suerte surgió este convenio y cambié. Las materias que ya había aprobado en la UBA me las convalidaron en la UP, así que por lo menos ya tengo varias materias adentro. Este cuatrimestre estoy cursando cinco materias, es todo online, es lo bueno del formato, que nos permite viajar y estudiar a distancia", explicó Cerúndolo.

Con mi esposa les inculcamos a nuestros hijos que siguieran estudiando más allá del deporte profesional. Es un camino, tal vez distinto, pero les va a servir mucho para formarse bien Alejandro Toto Cerúndolo

Claro que durante la última semana se le mezclaron, como casi nunca, los libros y las raquetas. "Mi papá fue tenista profesional, pero se retiró joven. Puso su academia de tenis, formó a muchos jugadores y después llegamos nosotros, con Juanma y mi hermana, que salió Leona. La prioridad es el tenis. Entreno, juego, compito y a la tardecita o a la noche le dedico una, dos o tres horas al estudio. Todos los días trato de estudiar un poquito. Me voy organizando así. Pero justo la semana que pasó se dio la casualidad de que fue época de parciales y tuve que rendir dos materias: Administración, que me saqué un 10, y Tendencias Sociales, que saqué 8", narró el jugador diestro y de revés de dos manos, entrenado por Wally Grinovero. Pero no terminó allí: en el final del domingo soñado, tras ganar su primer Challenger, debía rendir un examen de Contabilidad.

¿Lo hizo? "Sinceramente no sé cómo hice, llegué al hotel tipo 3-4 de la tarde, el celular me explotaba, no lo podía ni usar, respondí unos mensajes, hablé con mi familia, me duché, almorcé como a las 5 de la tarde, subí a la habitación, descansé un rato -reconstruyó Cerúndolo, divertido -. Sabía que el horario de cierre del examen era como a la medianoche de Europa y dije: 'Bueno, tengo que presentarme. Si me va mal, después tengo el recuperatorio'. Tenía tres horas para hacerlo, lo terminé en dos horas, tenía la cabeza en otro lado, pero me pude abstraer y espero que me haya ido bien".

El tenis, una suerte de circo itinerante, no se detiene. Y este martes, Francisco Cerúndolo debutará en la primera ronda del Challenger de Barcelona frente al italiano Lorenzo Giustino (157°), que hace unos días cayó con Diego Schwartzman en la segunda ronda de Roland Garros. Los libros y el estudio, al menos por unas horas, se ganaron vacaciones.

