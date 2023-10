escuchar

La Copa Webb Ellis tiene nuevo dueño. Mejor dicho, sigue con el mismo, ya que Sudáfrica revalidó su título de campeón mundial de rugby al vencer por 12-11 a Nueva Zelanda este sábado en la final de Francia 2023, convirtiéndose en el primer tetracampeón de la historia.

“La gente que no es de Sudáfrica no puede entender qué significa esto para nuestro país. Es mucho más que un simple partido. Pasan muchas cosas en el país y al menos esta victoria es un rayo de esperanza. Mostramos que todo es posible cuando se trabaja en equipo”, destacó el capitán, Siya Kolisi. Más tarde, en el vestuario, continuó la emoción. Con un invitado especial. Hubo fotografías, selfies, abrazos y champagne. En el centro, el gran Roger Federer. Que tiene su historia con Sudáfrica.

👑 🇿🇦 Su majestad con los Campeones del Mundo en el vestuario del Stade de France. @espntenis



Roger Federer 🤝🏻 Springboks



📽: @supersporttv#RWCxESPNEnStarPlus pic.twitter.com/M94E5rsLcf — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 29, 2023

La final del Mundial no podía tener mejor cartel, con los dos mejores equipos procurando el tetracampeonato. El duelo no fue de la calidad que se esperaba, pero sí muy emocionante hasta el final. En un partido muy cerrado y con muchos errores por parte de ambos conjntos, Springboks aprovechó tener durante más de 40 minutos un jugador más, por la expulsión al capitán de All Blacks, Sam Cane, para revalidar la corona lograda hace cuatro años en Japón y sumar su cuarto cetro, tras los logrados en 1995, 2007 y 2019.

En las tribunas estaban Novak Djokovic, el número 1 del planeta en tenis, y Federer. Que sufrió y celebró como si fuera el hincha número 1 del seleccionado verde y amarillo. El suizo lució una bufanda de Springboks en homenaje a su madre, Lynette, de origen sudafricano. Y después fue parte de los festejos.

El pequeño gran Faf De Klerk hace fila en el vestuario para saludar a Roger, que encantó a los campeones mundiales en los festejos.

De la emoción se pasó a la alegría. Todo por ver, tocar al gran Roger, en un vestuario efervescente. Por un momento, los campeones del mundo fueron eclipsados por su majestad. Si bien nació en Basilea, el suizo tiene también la nacionalidad sudafricana. Su madre nació en Gauteng, una de las nueve provincias que forman la república del sur del continente. Y el ex tenista suele estar presente en el África, ya que con su fundación asiste a seis países: Lesoto, Namibia, Malawi, Zambia, Zimbabue y el propio Sudáfrica.

Tres años atrás, en una de sus pocas apariciones públicas, la madre contó su historia personal y la de Roger con esa nación, aquejada por el racismo y las duras condiciones de vida. “Cuando él era un bebé vinimos algunas veces para que conociera a su familia residente aquí. Era encantador de niño, muy tranquilo. Siempre quise inculcarle la cultura sudafricana y a veces hablaba con él en inglés. Sabía que no podía ir demasiado lejos con eso porque Robert [el padre] no dominaba el idioma, pero estuvimos de acuerdo en hablarle mucho de este país e inculcarle su cultura, y cocinábamos muchos platos típicos. Roger tuvo curiosidad por África desde pequeño y me enorgullece ver cómo su implicación fue creciendo con el tiempo y cómo aprovecha su posición de ídolo mundial para ayudar a mucha gente”, contó Lynette en una entrevista.

Federer siguió el partido con una bufanda sudafricana; su madre es oriunda del país cuatro veces campeón mundial de rugby.

En la charla con el diario suizo Tagesanzeiger, describió otros detalles no tan conocidos. “De la historia del apartheid hemos hablado mucho y me emociona ver que Roger afirma algo tan poderoso como que le habría gustado conocer a Nelson Mandela antes que a cualquier otra persona con la que no ha tenido relación. Cuando era niño y veníamos aquí, fue testigo de la pobreza de muchos chicos de su edad. Nunca quisimos esconderle la realidad, que no viera la miseria en que muchos vivían. Nosotros éramos privilegiados y creo que lo marcó mucho comprobar cómo eran las cosas aquí para mucha gente. Por eso, en cuanto creó la fundación mostró gran determinación por estar presente en Sudáfrica”, comentó la madre.

En agosto de 2020 Federer se citó deportivamente con Rafael Nadal en Ciudad del Cabo. Ganó el suizo por 6-4, 3-6 y 6-3, en un encuentro solidario ante 51.954 espectadores. El choque, bautizado “The Match in Africa”, fue organizado por la Fundación Roger Federer con el objetivo de recaudar más de un millón de dólares para sus proyectos educativos en el sur del continente. “Finalmente en África... Siento que tardara tanto. Esto significa un mundo para mí”, declaró el suizo, que recibió de Siya Kolisi, el capitán del seleccionado sudafricano campeón mundial en Japón 2019, una camiseta de Springboks, que Roger se puso ante una ovación.

Aquella exhibición de Roger y Rafa en Sudáfrica

Este sábado, desbordado de alegría por la consagración de Springboks, habrá recordado algunos de esos momentos, tan profundos, de su propia historia.

LA NACION