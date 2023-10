escuchar

Septiembre de 2022 será un mes melancólicamente inolvidable para los amantes del tenis. Roger Federer , el maestro suizo, se despidió oficialmente del tenis tras 24 temporadas mágicas, dejando un legado eterno. A los 41 años y con la rodilla derecha maltrecha, dijo adiós jugando la versión londinense de la Laver Cup, el certamen de exhibición que organiza su propia compañía. Desde entonces, el ganador de 20 trofeos individuales de Grand Slam no dejó de recibir tributos y de involucrarse en distintas actividades comerciales que lo tienen como embajador. En las últimas horas visitó China para recibir un homenaje durante el Masters 1000 de Shanghai y sorprendió contando cuáles son algunas de las nuevas rutinas en su vida post-retiro.

Roger Federer obsequiando pelotas con su autógrafo durante un tributo recibido en el Masters 1000 de Shanghai eWANGLILI - XinHua

¿Cómo se está adaptando el exnúmero 1 del ranking mundial a la vida cotidiana durante sus primeros doce meses fuera del court? El oriundo de Basilea disfruta del tiempo con la familia y mantiene una agenda ocupada mientras se mantiene en forma. ¿Cómo logra esto último? Hay una explicación.

“He tratado de ir al gimnasio cuatro veces por semana y no puedo creer que lo esté haciendo. En casa instalé algunas máquinas que conseguí la semana posterior a la Laver Cup en Londres. Fue como si después de mi carrera, finalmente tuviera un gimnasio. Es un poco extraño tenerlo una vez que me jubilé , así que ahora tengo que usarlo. Entonces lo hago bien. Ya no juego mucho al tenis, así que tengo que tener un poco más de cuidado con lo que como y esas cosas. Todavía me gustaría realizar algunas exhibiciones en el futuro. Por eso quiero mantenerme en forma” , narró Federer, ganador de 103 trofeos, durante un reportaje publicado por atptour.com.

Federer, en el gimnasio; Pierre Paganini fue el hombre que moldeó el cuerpo del suizo desde los 14 años

Federer moldeó su leyenda en el mundo de las raquetas atravesando generaciones y con un cuerpo en armonía, un matiz que le añadió todavía más brillo al mito. Finalizó su carrera con 1526 partidos (1251 triunfos y 275 derrotas) y sin ningún retiro en la cancha (sólo tres Walk Over), un registro fabuloso que pone sobre la mesa su jerarquía atlética. Pierre Paganini fue uno de los mayores responsables de que Federer luciera semejantes virtudes físicas durante su carrera. El preparador físico, que además de trabajar con Federer lo hizo con Stan Wawrinka y en el equipo helvético de Copa Davis, siempre se esforzó por diseñar ejercicios variados con el objetivo de captar aun más la atención de Roger.

Pero, ¿qué hace Federer hoy para mantenerse en forma? Él lo contó, en Shanghai, donde ganó dos veces el título (en 2014 y 2017): “Simplemente hago de todo. Cardio, algo de entrenamiento con pesas. Luego más ejercicios para el core, mucho de eso, lo que también es bueno para la espalda. Tienes que tener cuidado. Creo que cuando te mueves menos, el cuerpo duele más. Por eso creo que moverse un poco siempre es bueno. Seguro que me hace sentir mejor”.

Federer, con una mirada melancólica, durante el Masters 1000 de Shanghai WANG ZHAO - AFP

Pescar, ver la Fórmula 1 en Miami, realizar acciones solidarias con su fundación, visitar el Madison Square Garden de Nueva York, ir a Disney con sus hijos y su mujer (Mirka), disfrutar de un show de Bruce Springsteen, participar de la promoción de la marca de zapatillas e indumentaria en la que es accionista, ser corista en un tema de Coldplay durante un show en vivo..., son sólo algunas actividades que Federer hizo durante este tiempo.

A pesar de no competir más, el suizo sigue cerca del tour. “Sigo los resultados casi a diario. Me gusta ver lo que sucede”, contó Federer durante su entrevista con la ATP. Y añadió: “Sobre todo lo más destacado, tal vez voy a YouTube y reviso los momentos destacados de cuatro o cinco minutos para tener una idea del partido. Es difícil para mí permanecer sentado durante los partidos, simplemente porque no tengo tiempo para ser honesto. Con los niños y todas las cosas que están pasando en mi vida, es difícil decir: ‘Está bien, ese día veré ese partido’”.

Además, Roger comentó cómo reaccionó en el último torneo de Wimbledon: “En la final, literalmente sólo vi un par de partidos ese día porque estábamos corriendo con los niños y haciendo cosas. Luego, en un momento, me registré rápidamente solo para decir: ‘Está bien, vi un poco la final de Wimbledon’. Por supuesto que tenía curiosidad, estaba revisando los puntajes de vez en cuando, pero para mí sentarme es difícil. Me alegré de que el partido fuera tan bueno [Carlos Alcaraz derrotó a Novak Djokovic] y me encanta cuando surgen grandes historias del juego”.

El tiempo dirá si Federer se involucrará en el circuito de otra manera más activa (como coach, quizás). Lo cierto es que su adiós del tenis marcó un antes y un después, su figura magnética se añora en cada certamen (sobre todo en los grandes, donde logró tendencia). En cada sitio que visite, como en los últimos días en Shanghai, será venerado por sus fanáticos que nunca lo olvidarán.

Federer, en el Masters 1000 de Shanghai

