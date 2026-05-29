Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este sábado continúa la actividad en la edición 2026 de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. Se disputan ocho partidos del torneo masculino y la misma cantidad del certamen femenino, todos correspondientes a la tercera ronda. En la Argentina, los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se destaca para esta jornada la aparición de Félix Auger-Aliassime (6° del ranking ATP), y de los argentinos Francisco (26°) y Juan Manuel Cerúndolo (56°) y Francisco Comesaña (102°). El canadiense se enfrenta al estadounidense Brandon Nakashima (35°), ‘Fran’ choca con el norteamericano Zachary Svajda (85°), ‘Juanma’ se cruza con el español Martín Landaluce (69°) y el ‘Tiburón’ juega con el italiano Matteo Berrettini (105°).

Félix Auger-Aliassime dejó en el camino a Román Burruchaga y se metió en la tercera ronda THOMAS SAMSON - AFP

En el campeonato de mujeres dicen presente cuatro integrantes del Top 10 del ranking WTA: Aryna Sabalenka (1°), Cori Gauff (4°), Amanda Anisimova (6°) y Victoria Mboko (9°). La bielorrusa va contra la Daria Kasátkina (53°), ‘Coco’ frente a la austríaca Anastasia Potapova (30°), Anisimova ante la francesa Diane Parry (92°) y la canadiense contra la Madison Keys (19°).

Horarios de los partidos más destacados

6 : Francisco Cerúndolo vs. Zachary Svajda

: Francisco Cerúndolo vs. Zachary Svajda No antes de las 7.10 : Aryna Sabalenka vs. Daria Kasátkina

: Aryna Sabalenka vs. Daria Kasátkina No antes de las 8 : Matteo Berrettini vs. Francisco Comesaña

: Matteo Berrettini vs. Francisco Comesaña No antes de las 8.30 : Juan Manuel Cerúndolo vs. Martín Landaluce

: Juan Manuel Cerúndolo vs. Martín Landaluce No antes de las 8.40 : Diane Parry vs. Amanda Anisimova

: Diane Parry vs. Amanda Anisimova No antes de las 9.40 : Victoria Mboko vs. Madison Keys

: Victoria Mboko vs. Madison Keys No antes de las 11 : Coco Gauff vs. Anastasia Potapova

: Coco Gauff vs. Anastasia Potapova No antes de las 15.15: Félix Auger-Aliassime vs. Brandon Nakashima

Coco Gauff buscará avanzar a los octavos de final del certamen femenino de Roland Garros 2026 Andrew Medichini - AP

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online Roland Garros 2026

Roland Garros 2026 se extiende hasta el domingo 7 de junio en el Stade Roland Garros de París, Francia. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Máximos ganadores de Roland Garros

Rama masculina

Rafael Nadal (España) - 14 títulos

Max Décugis (Francia) - Ocho

Björn Borg (Suecia) - Seis

Henri Cochet (Francia) - Cinco

André Vacherot (Francia) / Paul Aymé (Francia) - Cuatro

Novak Djokovic (Serbia) / Maurice Germot (Francia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / René Lacoste (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - Tres

Jaroslav Drobný (Egipto) / André Gobert (Francia) / Jean Borotra (Francia) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Gottfried von Cramm (Alemania) / Ken Rosewall (Australia) / Rod Laver (Australia) / Roy Emerson (Australia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Sergi Bruguera (España) / Frank Parker (Estados Unidos) / Tony Trabert (Estados Unidos) / Manuel Santana (España) / Jan Kodeš (República Checa) / Carlos Alcaraz (España) - Dos

Rama femenina