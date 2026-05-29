Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El segundo Grand Slam de la temporada continúa este sábado; juega Aryna Sabalenka, los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, y Francisco Comesaña
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Este sábado continúa la actividad en la edición 2026 de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. Se disputan ocho partidos del torneo masculino y la misma cantidad del certamen femenino, todos correspondientes a la tercera ronda. En la Argentina, los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.
Entre los hombres, se destaca para esta jornada la aparición de Félix Auger-Aliassime (6° del ranking ATP), y de los argentinos Francisco (26°) y Juan Manuel Cerúndolo (56°) y Francisco Comesaña (102°). El canadiense se enfrenta al estadounidense Brandon Nakashima (35°), ‘Fran’ choca con el norteamericano Zachary Svajda (85°), ‘Juanma’ se cruza con el español Martín Landaluce (69°) y el ‘Tiburón’ juega con el italiano Matteo Berrettini (105°).
En el campeonato de mujeres dicen presente cuatro integrantes del Top 10 del ranking WTA: Aryna Sabalenka (1°), Cori Gauff (4°), Amanda Anisimova (6°) y Victoria Mboko (9°). La bielorrusa va contra la Daria Kasátkina (53°), ‘Coco’ frente a la austríaca Anastasia Potapova (30°), Anisimova ante la francesa Diane Parry (92°) y la canadiense contra la Madison Keys (19°).
Horarios de los partidos más destacados
- 6: Francisco Cerúndolo vs. Zachary Svajda
- No antes de las 7.10: Aryna Sabalenka vs. Daria Kasátkina
- No antes de las 8: Matteo Berrettini vs. Francisco Comesaña
- No antes de las 8.30: Juan Manuel Cerúndolo vs. Martín Landaluce
- No antes de las 8.40: Diane Parry vs. Amanda Anisimova
- No antes de las 9.40: Victoria Mboko vs. Madison Keys
- No antes de las 11: Coco Gauff vs. Anastasia Potapova
- No antes de las 15.15: Félix Auger-Aliassime vs. Brandon Nakashima
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.
Cómo ver online Roland Garros 2026
Roland Garros 2026 se extiende hasta el domingo 7 de junio en el Stade Roland Garros de París, Francia. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Máximos ganadores de Roland Garros
Rama masculina
- Rafael Nadal (España) - 14 títulos
- Max Décugis (Francia) - Ocho
- Björn Borg (Suecia) - Seis
- Henri Cochet (Francia) - Cinco
- André Vacherot (Francia) / Paul Aymé (Francia) - Cuatro
- Novak Djokovic (Serbia) / Maurice Germot (Francia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / René Lacoste (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - Tres
- Jaroslav Drobný (Egipto) / André Gobert (Francia) / Jean Borotra (Francia) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Gottfried von Cramm (Alemania) / Ken Rosewall (Australia) / Rod Laver (Australia) / Roy Emerson (Australia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Sergi Bruguera (España) / Frank Parker (Estados Unidos) / Tony Trabert (Estados Unidos) / Manuel Santana (España) / Jan Kodeš (República Checa) / Carlos Alcaraz (España) - Dos
Rama femenina
- Chris Evert (Estados Unidos) - Siete trofeos
- Suzanne Lenglen (Francia) y Steffi Graf (Alemania) - Seis
- Adine Masson (Francia) y Margaret Court (Australia) - Cinco
- Helen Wills-Moody (Estados Unidos), Iga Swiatek (Polonia) y Justine Henin (Bélgica) - Cuatro
- Hilde Sperling (Alemania), Arantxa Sánchez (España), Monica Seles (Yugoslavia) y Serena Williams (Estados Unidos) - Tres
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