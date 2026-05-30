Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo venció a Martin Landaluce en un maratón de tenis y avanzó a octavos de final

Juan Manuel Cerúndolo sigue escribiendo la mejor historia de su carrera en los Grand Slams: dos días después de haberle ganado a Jannik Sinner -número uno del ranking ATP- en la cancha central de Roland Garros, el argentino venció este sábado al español Martin Landaluce por 6-4, 6-7 (7/9), 7-6 (7/4), 6-7 (4/7) y 7-6 (10/8), en una maratón de tenis de casi seis horas: fueron exactamente cinco horas y 58 minutos tres minutos de un partido siempre parejo, en el que ninguno de los dos cedió hasta el último instante. Así, el joven de 24 avanzó por primera vez a octavos de final del torneo parisino.

Nearly 6 hours of play, Juan Manuel Cerundolo and Martin Landaluce, take a bow 👏 #RolandGarros pic.twitter.com/PQEpfBO1lL — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2026

El triunfo del zurdo se consumó después de las derrotas de su hermano Francisco y del marplatense Francisco Comesaña, los otros argentinos que seguían en carrera sobre el polvo de ladrillo del segundo Grand Slam del año. El viernes habían quedado eliminados los otros dos tenistas que habían llegado a la tercera ronda, Thiago Agustín Tirante y Solana Sierra. De este modo, Juan Manuel será el único compatriota en la instancia de octavos, retomando una senda perdida el año pasado, cuando ningunún tenista nacional había logrado meterse en la cuarta ronda del torneo.

Cerúndolo llegó a estar 5-3 en el cuarto set (ganaba dos parciales a uno), pero no pudo liquidar el asunto entonces porque Landaluce se mostró seguro de sus golpes y logró salir adelante de ese momento crítico. En el momento decisivo del súper tie-break del quinto parcial, Cerúndolo tuvo temple y recursos para dar vuelta el tie-break decisivo (el tercero del partido, además) e imponerse por 10-8 en la primera oportunidad que tuvo para cerrar el partido. Su festejo medido, pese al logro, recordó su manera de celebrar del jueves, cuando le ganó a Jannik Sinner, numero uno del mundo, que tenía controlado el partido pero se mareó por el calor y no pudo cerrarlo. “Tuve suerte”, admitió con franqueza aquel día.

Cerúndolo, extenuado y feliz en París Clive Brunskill - Getty Images Europe

Ahora, su reacción sobria quizás tuvo más que ver con los efectos de la batalla: el último set duró una hora y 14 minutos, para pasar las seis horas totales. Ya no les quedaban fuerzas a los contendientes, en el mismo monento en que el sol empezaba a despedirse de una espléndida jornada en París. Pero Juanma sonreía con toda su expresión, mientras parte de su familia aplaudía de pie, igual que el resto del estadio. El reconocimiento era para los dos. “No puedo más, me quiero ir a dormir”, dijo Cerúndolo post partido, tan feliz como extenuado. “Mentalmente se me apagó la batería. Me quiero ir a dormir. No puedo más. No sé qué decirte”, soltó, mirando a los ojos al periodista que lo entrevistaba en el court para la transmisión televisiva.

Para el pequeño de los Cerúndolo, 54º del mundo, este Roland Garros está siendo por ahora un cuento de hadas. No había superado nunca la segunda ronda en un Grand Slam, por lo sigue abriendo nuevos caminos y sueña ahora con elevar todavía más su techo. Con este triunfo, se asegura saltar al puesto 44 del ranking, que podría mejorar más si sigue adelante. Y se aseguró un cheque de 285.000 euros por esta actuación, que también pueden crecer.

Se trató del tercer partido más largo de la historia del torneo. Por delante siguen estando los de Fabrice Santoro contra Arnaud Clement (seis horas y 33 minutos) y Álex Corretja frente al argentino Hernán Gumy (seis horas y cinco minutos).

El punto decisivo

¡🇦🇷 JUANMA CERÚNDOLO VENCIÓ A LANDALUCE Y ESTÁ EN LOS OCTAVOS DE FINAL! 🙌



📺 Mirá #RolandGarros en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/BcZF9Zfzze — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 30, 2026

Atrajo la atención mundial con su inesperado triunfo sobre un Sinner que parecía ultrafavorito al título este año en el polvo de ladrillo de París y ahora demostró una enorme sangre fría ante la frescura de un Landaluce que, a sus 20 años, es señalado como uno de los jóvenes que apuntan más alto de su camada.

Ahora, el argentino se enfrentará al italiano Mateo Berrettini, vencedor de Comesaña también en cinco sets, en un partido apenas más corto que el de Cerúndolo: batallaron por cinco horas y 16 minutos. el duelo de los octavos de final se jugará el lunes: ambos tendrán estos dos días para recuperarse de tamaño esfuezo realizado este sábado.