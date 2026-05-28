Francisco Comesaña venció a Luciano Darderi y cerró un gran día en Roland Garros

A continuación de las victorias de los hermanos Juan Manuel y Francisco Cerúndolo, hubo una victoria argentina más para completar una excelente jornada en Roland Garros. Francisco Comesaña sumó su nombre a la lista de clasificados a la tercera rueda del abierto francés, con un triunfo notable sobre Luciano Darderi por 7-6 (7-5), 4-6, 6-4, 2-6 y 6-4, en un duelo electrizante de 4 horas y 10 minutos en la cancha 6 en el complejo del Bois de Boulogne.

Desde el puesto 102° del ranking, Comesaña edificó uno de sus mejores triunfos, a expensas de Darderi (17°), el diestro nacido en Villa Gesell y que se radicó en Italia hace varias temporadas. No le faltaron emociones a un duelo cambiante, entretenido. Algunos datos: Comesaña ganó apenas 2 puntos más que Darderi (145 a 143); el de Mar del Plata terminó con 64 winners y 49 errores no forzados, mientras que el italiano completó 44 tiros ganadores y 35 equivocaciones. También hubo paridad en el servicio (74% de puntos ganados con el primero para el argentino, 73% para el rival) y en las situaciones de quiebre, ya que Comesaña capturó 3 breaks sobre 4 ocasiones y Darderi logró 4 quiebres sobre 7 chances.

¡TIBURONAZO EN PARÍS! 🇦🇷💥



🦈 ¡Francisco Comesaña venció a Luciano Darderi en la segunda ronda de Roland Garros!



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Hubo, incluso, un lapso de tensión en el cierre. En el décimo game del quinto set, cuando Comesaña sacaba 5-4 y 30-0, Darderi rozó su raqueta contra el piso y se trenzó en un cruce verbal con algunos fanáticos en las tribunas; casi fuera de sí, tuvo que intervenir el umpire Greg Allensworth para que Darderi volviera al partido a jugar los últimos puntos.

Es la tercera vez que el Tiburón llega a la tercera ronda en un Grand Slam; su tenis dúctil y todoterreno le permitió alcanzar las mismas etapas en el césped de Wimbledon 2024 y el US Open en la misma temporada.

El intercambio entre 🇮🇹 Darderi y el público, y el umpire que tuvo que intervenir. 👀



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El avance en la tierra batida parisina también representará un valioso paso adelante en el ranking: Comesaña tiene asegurado un ascenso de unas 17 posiciones y volverá al Top 100; por el momento, se ubica 85° en el ranking en vivo. Vale recordar que el Tiburón, de 25 años, alcanzó su tope en la clasificación semanal con el puesto 54°, en agosto del año pasado, pero luego los resultados no lo acompañaron y salió de la lista de los 100 mejores.

De hecho, tampoco había comenzado bien esta temporada, en la que tiene un récord global de 13 triunfos y 16 derrotas, incluidos sus dos éxitos en París. La racha negativa incluyó 9 eliminaciones en primeras rondas, y en lo que va de 2026 su mejor resultado lo había conseguido la semana pasada, en el ATP 250 de Ginebra, donde ganó tres partidos, desde la qualy, para llegar a los octavos de final. Su mejor actuación en el nivel mayor fue en febrero pasado, cuando trepó hasta la semifinal del ATP 500 de Río de Janeiro.

En su foja de victorias, no obstante, Comesaña cuenta con dos victorias valiosas: superó al ruso Andrey Rublev, entonces número 6 del mundo, en la primera ronda de Wimbledon 2024, y al alemán Alexander Zverev, 2° del ranking, en febrero del año pasado, en Río de Janeiro.

En busca de los octavos de final, Comesaña se enfrentará con el italiano Matteo Berrettini, que en el duelo nocturno del court central eliminó al francés Artur Rinderknech por 6-4, 6-4 y 6-4, en lo que será el primero choque oficial entre ambos.

Lo mejor del partido

Hay, luego de los resultados de la segunda ronda, un factor a tener en cuenta. Con la caída de Jannik Sinner, el gran candidato, y de otros Top 10 como Ben Shelton, Alexander Bublik y Daniil Medvedev, el cuadro de varones quedó abierto por la parte alta. De los 16 nombres que asoman en la mitad superior, Berrettini es el único que llegó a una final de Grand Slam. Por ranking, los más encumbrados en carrera allí son Felix Auger Aliassime (6°) y el italiano Flavio Cobolli (14°). Y, desde luego, hay tres argentinos que se animan a soñar: Comesaña, Francisco y Juan Manuel Cerúndolo.

Estos son los principales resultados del jueves en París: