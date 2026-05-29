Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El segundo Grand Slam de la temporada continúa este viernes; juegan Novak Djokovic, Alexander Zverev, Iga Swiatek, y los argentinos Thiago Tirante y Solana Sierra
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Este viernes continúa la actividad en la edición 2026 de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. Se disputan 16 partidos del torneo masculino y 16 del certamen femenino, todos correspondientes a la segunda ronda. En la Argentina, los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.
Entre los hombres, se destaca para esta jornada la aparición de Novak Djokovic (N° 4 del ranking ATP), Alexander Zverev (3°) y Álex De Miñaur (7°), además de Thiago Tirante (60°). El serbio se enfrenta al brasileño João Fonseca (30°); el alemán juega contra el francés Quentin Halys (90°); el australiano choca con el checo Jakub Mensik (27°); y el argentino va contra el español Pablo Carreño Busta (89°).
En el campeonato de mujeres dicen presente cuatro integrantes del Top 10 del ranking WTA: Iga Swiatek (3°), Elina Svitolina (7°), Mirra Andreeva (8°) y Karolina Muchova (10°), como así también Solana Sierra (68°). La polaca, tetracampeona del Abierto de Francia, se verá las caras con su compatriota Magda Linette (73°); la ucraniana con la alemana Tamara Korpatsch (95°); la rusa con la checa Marie Bouzkova (28°); la checa con la suiza Jil Teichmann (170°); y la argentina con la rumana Sorana Cirstea (18°).
Cómo ver online Roland Garros 2026
Roland Garros 2026 se extiende hasta el domingo 7 de junio en el Stade Roland Garros de París, Francia. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Máximos ganadores de Roland Garros
Rama masculina
- Rafael Nadal (España) - 14 títulos
- Max Décugis (Francia) - Ocho
- Björn Borg (Suecia) - Seis
- Henri Cochet (Francia) - Cinco
- André Vacherot (Francia) / Paul Aymé (Francia) - Cuatro
- Novak Djokovic (Serbia) / Maurice Germot (Francia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / René Lacoste (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - Tres
- Jaroslav Drobný (Egipto) / André Gobert (Francia) / Jean Borotra (Francia) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Gottfried von Cramm (Alemania) / Ken Rosewall (Australia) / Rod Laver (Australia) / Roy Emerson (Australia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Sergi Bruguera (España) / Frank Parker (Estados Unidos) / Tony Trabert (Estados Unidos) / Manuel Santana (España) / Jan Kodeš (República Checa) / Carlos Alcaraz (España) - Dos
Rama femenina
- Chris Evert (Estados Unidos) - Siete trofeos
- Suzanne Lenglen (Francia) y Steffi Graf (Alemania) - Seis
- Adine Masson (Francia) y Margaret Court (Australia) - Cinco
- Helen Wills-Moody (Estados Unidos), Iga Swiatek (Polonia) y Justine Henin (Bélgica) - Cuatro
- Hilde Sperling (Alemania), Arantxa Sánchez (España), Monica Seles (Yugoslavia) y Serena Williams (Estados Unidos) - Tres
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