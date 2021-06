Roland Garros: Musetti, el chico que hizo sufrir a Novak Djokovic y terminó aplaudido por el N° 1

Más allá del poderío que ostenta Novak Djokovic, no eran pocos los que creían que el italiano Lorenzo Musetti, una joya de 19 años, 76° del ranking y con revés de una mano, podía eliminar al número 1 en los 8vos de final de Roland Garros. Y se podría aseverar que Nole confirmó en primera persona lo que es capaz de realizar Musetti en un court, aunque reaccionó a tiempo para ganar uno de los partidos más impactantes de su carrera: después de tres horas y 27 minutos, avanzó a los cuartos de final en París al remontar un 6-7 (7-9), 6-7 (2-7), 6-1, 6-2, 4-0 y abandono del joven nacido en Carrara.

Djokovic sigue adelante en el segundo Grand Slam de la temporada, en el que fue campeón únicamente en 2016, y su próximo rival será el italiano Matteo Berrettini, número 9 del mundo, que no jugó su partido de octavos de final ya que su rival, el suizo Roger Federer, decidió no presentarse por el desgaste físico que había sufrido durante los tres partidos que disputó en el Bois de Boulogne.

Con un espectáculo de golpes limpios y desplazamientos eléctricos sobre el polvo de ladrillo del Philippe Chatrier, Musetti, uno de los mejores de la camada bautizada “Next Gen ATP”, ganó 85 puntos en los dos primeros sets (44 y 41), sin embargo, a partir del tercer parcial se fue quedando sin energía ni inspiración. Djokovic elevó el nivel (tenístico y psicológico) y el italiano, desmoralizado, sumó solamente 17 puntos en el resto del partido. Después de perder los dos primeros tie-breaks, el balcánico ganó once games consecutivos desde el 3-1 del tercer set hasta el 4-0 del quinto, cuando Musetti decidió retirarse, maltrecho físicamente.

Roland Garros: el serbio Novak Djokovic superó a Lorenzo Musetti en el Philippe Chatrier y jugará los cuartos de final ante Matteo Berrettini. Tim Clayton - Corbis - Corbis Sport

“Desde el tercer set, jugué como debería haber jugado al principio. Luego vi que estaba luchando físicamente”, argumentó Djokovic, que despidió de pie y con aplausos a Musetti en el court. No es la primera vez que Nole gana un partido después de haber perdido los dos primeros sets; de hecho, ante Musetti [semifinalista en los ATP de Acapulco y Lyon, ambos en la actual temporada] fue la quinta oportunidad. ¿Las anteriores? En Wimbledon 2005 vs. el español Guillermo García López [2ª ronda: 3-6, 3-6, 7-6 (5), 7-6 (3) y 6-4], en el US Open 2011 vs. Federer [semifinales: 6-7 (7), 4-6, 6-3, 6-2 y 7-5], en Roland Garros 2012 vs. el italiano Andreas Seppi [8vos de final: 4-6, 6-7 (5), 6-3, 7-5 y 6-3] y en Wimbledon 2015 vs. el sudafricano Kevin Anderson [8vos de final: 6-7 (6), 6-7 (6), 6-1, 6-4 y 7-5].

Con quince, Djokovic encabeza la lista de jugadores con mayor cantidad de cuartos de final en Roland Garros (Rafael Nadal lo igualará si hoy vence al italiano Jannik Siner). Además, se trata de la 49ª vez que se gana un lugar entre los ocho mejores de un Grand Slam (Federer, con 57, tiene el récord).

En su primer cuadro principal de Roland Garros, el italiano Lorenzo Musetti, de 19 años, tuvo contra las cuerdas a Novak Djokovic, pero no lo supo aprovechar. Tim Clayton - Corbis - Corbis Sport

El año pasado en Roland Garros, Djokovic llegó a la final por quinta vez, y por primera vez desde que ganó el título en París en 2016, pero cayó ante Nadal por 6-0, 6-2 y 7-5, siendo la primera vez que perdía un set por 6-0 en una final de Grand Slam. El serbio de 34 años busca su 19° título de Grand Slam y cerrar la brecha con Federer y Nadal (20 trofeos grandes cada uno).

Además, Djokovic aspira a convertirse en el primer hombre en la Era Abierta, y solo en el tercero en la historia, en ganar cada uno de los cuatro majors al menos dos veces (Roy Emerson y Rod Laver son los únicos hombres que lograron cada Grand Slam en dos o más ocasiones).

“¿Qué me ocurrió? Tuve un poco de calambres y un dolor lumbar. Ya no pude ganar un punto. No fue bueno para mí y para la multitud. Ya no tenía ninguna posibilidad de ganar un punto. Así que decidí retirarte”, apuntó Musetti. Y añadió, apesadumbrado, aunque valorando lo hecho: “Fue una experiencia fantástica. Jugué mi mejor tenis durante los dos primeros sets. Fueron más de dos horas. Luego tuve algunos problemas con la parte física. Tengo que trabajar allí. Tal vez si hubiera jugado tres sets en lugar de cinco, hubiera sido diferente”

“Un partido a cinco sets es una mezcla entre las emociones y la presión de una primera vez en una gran cancha. Te puede impulsar, porque no tienes nada que perder, pero te puedo quitar mucho. Todavía [Musetti] está desarrollando sus habilidades para hacer frente a este tipo de presión, pero sin dudas que tiene un enorme futuro”, apuntó Djokovic, tratando de animar a un tenista joven que, en su primer main draw de Grand Slam, tuvo contra las cuerdas al mejor del mundo pero no lo pudo aprovechar y ya se conoce qué ocurre cuando a los grandes campeones se les da una oportunidad.

Djokovic lo hizo una vez más.

